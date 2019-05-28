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الرئيسية | مجتمع | تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بالمغرب

تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بالمغرب

تحديد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 ماي 2019 - 08:05

حددت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية قيمة زكاة الفطر لهذه السنة في مبلغ ثلاثة عشر (13) درهما.

ولفتت الأمانة العامة الانتباه إلى أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كيلاً من غالب قوت البلد أهل البلد، ومقدراها صاع نبوي، موضحةً أنه يجوز إخراج قيمتها نقداً.

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