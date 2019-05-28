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الرئيسية | مجتمع | طلبة الطب والصيدلة يواصلون الاحتجاج ويقبلون بـ"سنة دراسية بيضاء"

طلبة الطب والصيدلة يواصلون الاحتجاج ويقبلون بـ"سنة دراسية بيضاء"

طلبة الطب والصيدلة يواصلون الاحتجاج ويقبلون بـ"سنة دراسية بيضاء"
هسبريس ـ محمد الراجي (صورة: منير امحيمدات)
الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:00

لم تفلح دعوة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى اجتياز الامتحانات في دفع هؤلاء الطلبة إلى الاستجابة لهذا المطلب، إذ أكدوا أنهم ماضون في مقاطعة الدراسة والامتحانات والتداريب إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وفيما كان الوزير أمزازي قد قال، في البرلمان الأسبوع الماضي، إن بعض مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة غير مشروعة، تمسّك الطلبة المعنيون بمشروعية مطالبهم، معلنين أنهم لن يعودوا إلى استئناف الدراسة إلا بعد الاستجابة لها من لدن الوزارتين الوصيتين على قطاعي الصحة والتعليم العالي.

طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان انتقدوا طريقة تعاطي وزارتي الصحة والتعليم العالي مع ملفهم المطلبي، وقالوا في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الحلول التي قدمتها الوزارتان "غير عملية ولا تستجيب لانتظاراتنا، خاصة في الشق المتعلق بالتكوين".

واتهم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وزارتي الصحة والتعليم العالي بـ"الانحياز إلى كليات الطب الخاصة، على حساب الكليات العمومية". وقال أحد ممثلي الطلبة إنّ هذا الوضع سيُفضي إلى الوضع نفسه الذي يعيشه قطاع التعليم، حيث أصبح المواطنون الطامحون في تعليم لائق لأبنائهم مضطرين إلى تدريسهم في المدارس الخاصة.

وأوضح طالب آخر أنّ الوزارتين أصبحتا تتخلّيان تدريجيا عن طلية كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مشيرا إلى أنّ طلبة كليات طب الأسنان يضطرون، أثناء اجتياز الأطوار التطبيقية في المستشفيات، إلى دفْع مصاريف استشفاء المرضى، حيث يتكلفون بشراء معدّات العلاج، والتي قد تصل إلى ألفي درهم؛ بينما المفروض أن توفرها وزارة الصحة، على حدّ تعبيره.

وحذّر الطلبة، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الدراسة وعن التدرايب منذ 25 مارس الماضي، من أن يتدهور وضع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بسبب "انحياز الوزارتين إلى القطاع الخاص"، مشيرين إلى أنّ عددا من الأساتذة يقدمون استقالاتهم من الكليات العمومية ويلتحقون بالقطاع الخاص؛ وهو ما يؤثر على جودة التكوينات التي يتلقاها أطباء القطاع العام.

التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب وطب الأسنان أبدت تمسكها بجميع المطالب التي تضمنها ملفها المطلبي؛ ومنها التوقف عن الاستعانة بالطلبة الأطباء الذين يدرسون في السنة السادسة، لسدّ الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات الجهوية.

وقال ممثلو التنسيقية إنّ وزارة الصحة عليها أن توفّر العدد الكافي من الأطباء لعلاج المواطنين، وتترك الطلبة يواصلون تكوينهم عوض أن يتمّ اتخاذهم كاحتياطي لسدّ الخصاص.

ويبدو أن الإضراب الذي يخوضه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مقبل على التمديد، إذ عبّر ممثلوهم عن أنهم ليسوا متوجسين من انتهاء الموسم الدراسي الحالي بسنة بيضاء، وقال أحدهم: "لا نريد أن ينتهي الموسم الحالي بسنة بيضاء، ولكن في الوقت نفسه لا نخاف منها، لأننا مقتنعون بمشروعية المطالب التي نرفعها"، مضيفا "بالنسبة إلينا، السنة البيضاء أهون من مستقبل أسود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لنيى البصيري الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:15
خاسرين خاسرين و كما يقال "كبرها تصغار"...ثم الحكومة لا يهمها تكوين الاطباء او غيرهم او التمدرس بل الوزارة يهمها فقط اجتياز الامتحانات شكليا و التوقيع فقط...هذا ما يهمها سواء في كل اسلاك التعليم من الابتدائي الى الجامعي: غير دوزو الامتحانات فقط حتى و لم يدرس الطلبة اي شيئ...فقط المظاهر ثم الخروج و اعطاء احصائيات و صور و الاعلان ان الامور مرت في جو من الانضباط...و الحقيقة انه لا يوجد تعليم حقيقي بالمعايير الدولية البسيطة...في الكليات: يقولون : "غير نظمو مسرحية الامتحانات علما ان الدروس لم تعطى كما ينبغي و التكوين لم يتم بل حتى الاسئلة معروفة و حتى الامتحانات ما هي الا مهزلة... يجب اعادة النظر في المنظومة كليا بعقلانية و موضوعية و وطنية و ديموقراطية..واش الطلبة ما قراو والو و يجتاوزن امتحانات؟ اشنو هذ الشي؟ كأننا في العبث و التفليات و التخرميز...
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12
2 - وطني الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:15
انه العبث بأم عينيه لمادا قطعت الوزارة الحوار و اكتفت بالتهديد و تحديد موعد الامتحانات؟
المسؤول الغيور عن وطنه لا يقطع الحوار الى حين التوصل على اتفاق يرضي جميع الاطراف المعنية
من تحمل مسؤولية سنة بيضاء امام التاريخ الوزارة الوصية بحيث انها هي التي اجرت تغييرات دون إشراك كل الاطراف قبل اتخاد اي قرار حتى يحصلون على التوافق، هم يقررون لوحدهم هدا امر غير معقول و شكرا لهسبريس
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7
3 - المغترب الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:19
انتم مجرد انانيين استغلاليين تريدون احتكار المجال الصحي لحصره في مجموعة لكي تحلبوا جيوب الناس البسطاء ثلاثمائة درهم للكشف عيب عليكم يجب تحرير القطاع امام الناس واقول لجميع التلاميد الاطباء كونك تدرس الطب لا يعطيك اي تميز ...الحل هو بناء كليات للطب في كل اقليم واختيار الطلاب من نفس الاقليم ليشتغلوا مرتاحين بعد ذلك اما التخصص فالامر طبق في المدارس العليا للهندسة والتجارة اي ان المتحصل على الاجازة فالقطاع الخاص يمكن ان يكمل الماستر والدكتوراه فالعام وهذا امر جيد عكسكم انتم تريدون احتكار المهنة
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-13
4 - أب لأحد طلبة الطب الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:20
اين الحكومة من مطالب طلبة كلية الطب. هل هان عليها المغاربة لدرجة انها لا تبدي اي رد فعل على احتمال السنة البيضاء وتأثيرها على الطلبة وعلى تلاميذ الباكالوريا الذين يودون اجتياز مباريات كليات الطب خلال الموسم القادم.
باعتباري أبا لاحد طلبة الطب فانني انبه الحكومة وخصوصا رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الصحة الى خطورة السنة البيضاء واحملها كامل المسؤولية عما قد ينتج عن هذا الامر الذي لا يمكن توقع عواقبه.
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5
5 - Fatima الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:24
مشروع خوصصة الصحة بالمغرب وصل الى الجامعة، تحية كبيرة للطلبة الطب المناضلين الصامدين أمام تسونامي الخوصصة هم السد المنيع الذي يحمي أحلام الاف الشباب المغاربة، و شخصيا و لولا مجانية التعليم و انا ابنة الجنوب الشرقي لما وطئت قدماي كلية الطب و لما تخرجت جراحة بعد سنوات من تضحية الوالدين، و لو فرضت علي اقل تعريفة لدراسة الطب لتخليت و تخلى والدي عن الحلم. ناضلو في سبيل طلبة البكالوريا ولاد الشعب الحقيقيين الذين يكدون و يجتهدون لبلوغ هذا الحلم النبيل. و أنا متضامنة معكم.
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7
6 - الصحراوي wzooon الثلاثاء 28 ماي 2019 - 15:26
تحية نضالية لأطباء المستقبل.
مزيد من الصمود والنضال، الحق في مغربنا الحبيب ينتزع ولا يعطى، الضغط يولد الحلول، ودور المسوليين هو ايجاد الحل المناسب.
مزيد من الصمود ✌
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