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كُتّاب وآراء
المتعاقدون يشيعون "أب التنسيقية" بشعار "يا شهيد مكانك خالد"
من مختلف مناطق المغرب، قدم الأساتذة المتعاقدون، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة آسفي لتشييع جثمان عبد الله حاجيلي، والد أستاذة متعاقدة أصيب أثناء فض اعتصام يوم 25 أبريل الماضي بالرباط، حيث ساروا وراء نعش المتوفى بعد صلاة الجنازة بمسجد الرحمة، ووجهوا تحية حارة لزوجة وابنة الراحل.
وتحت شعار "حاجيلي أبونا جميعا"، سار المئات من المحتجين في شوارع آسفي، معلنين تضامنهم التام مع الأسرة الصغيرة للراحل، وملوحين بعدم التسامح مع فقدان "أب التنسيقية" إلى حين معرفة ملابسات الحادث، خصوصا وأن الراحل أصيب في شكل احتجاجي نظمته "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ما يعني أن الحادث يعنيهم بالدرجة الأولى.
وتجمهر الأساتذة بشكل لافت حول قبر المتوفى رافعين أكفهم بأدعية دينية ترحما على الفقيد، فيما تقدمت العائلة الموكب الجنائزي وألقت النظرة الأخيرة على جثمان الراحل قبل أن يدفن.
ورفع مشيعو جثمان الراحل شعارات من قبيل "حاجيلي مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، و"حاجيلي يا شهيد مكانك بيننا خالد"، وطالبوا الجميع بالسير على خطى الشهيد والبذل في سبيل وطن أفضل، معلنين تنظيم مسيرة وطنية بالشموع، ليلة اليوم الثلاثاء، تنطلق من ساحة "الطاجين" بآسفي.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسؤولية وفاة حاجيلي إلى الدولة، مشيرة إلى أنها مسؤولة أيضا عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا نتيجة استهتارها بمستقبل وحياة الشعب المغربي، معلنة إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حداد على روح الشهيد، في انتظار التوصل بمقترحات الجموع العامة، كما دعت أساتذة فوج 2019 إلى مقاطعة التكوينات خلال أيام الاضراب.
وعانى حاجيلي المتوفى من إصابة على مستوى الرئتين وكسر بالكتف، ومن نزيف في الدماغ، ورقد في مستشفى السويسي بالعاصمة الرباط لمدة تزيد عن شهر، لم تتمكن خلالها عائلته من زيارته سوى في فرص قليلة، حسب إفادة زوجته.
وعبد الله حاجيلي والد أستاذة متعاقدة من مديرية آسفي حج إلى الرباط استجابة لنداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وجسد اعتصاما أمام البرلمان يوم 25 أبريل الماضي، قبل أن تتدخل القوات العمومية لفض الاعتصام ويتعرض الراحل لإصابة بحي القامرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
لقد توفي هذا الاستاذ -رحمه الله- بفعل إصابات اي اعتداء فهي اذن جريمة كاملة الوصف و لكن الغائب هو المجرم ؟
فاين القتلة ؟وهل هم فوق القانون ؟
يجب محاسبة القاتل مهما كان
في الدول التي تحترم مواطنيها، في مثل هذه الحالة تتم الإستقالات و الإقالات.
رحمه الله فهو ينتظر قاتله هناك حيث لا سلاح و لا قادفات المياه و لا هراوات
واللهم اسمح لنا من والدينا .
اﻷشارة، هناك مقطع فيديو على فايسبوك يوثق للحظة اﻹعتداء عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل! الله يرحمو ويوسع عليه. وياخد الحق فلي تعدا عليه.
Mon conseil chercher d'autres pistes pour gagner votre vie, commencer par n'importe quoi , un petit commerce/ travailler dans un call center, n'importe quoi, l'essentiel c'est d'evoluer et ne pas stagner dans un job à vie, immigrer c'est vous avez la possibilité, j'en ai marre de voir des gens tabassér dans la rue comme des betails, wakeup / reveiller vous Mesdames et Monsieur... je vous souhaite bonne chance
بعد فتح التحقيق سوف يطوى الملف عالكاعدة هذا ما يظنه المخزن ، وللتنسيقية كلام اخر.... هذا المساء
الشعارات حتى في الجنازة
الاب رحمه الله و لمادا استغلال الحدث
اللهم إني قد بلغت.
تعازينا الحارة لأسرة الشهيد الصغيرة و الكبيرررررة
بلد بعيد كل البعد عن الذيمقراطية . بلدنا للأسف
لابدا من فتح تحقيق في قضية القتل هاته . هي جريمة قتل لا نقاش فيها
المقتول إبن الشعب و القاتل معرف يتغنى بحماية الشعب.
لكن للأسف حتى لو فتح تحقيق فإنه لن يغلق هذه حقيقة التحقيقات التى فتحها من نفذ و من طلب فض الإحتجاج السلمي بتلك الطريقة الشنعاء .
للمواطن كامل الحق في الإحتجاج و ليس من حق أي كان المس بكرامته او ضربه إو سحله . هناك ألف طريفة لفض الإحتجاجات السلمية
إن كان فعلا تكوينكم البوليسي بهذه الطريقة بعيدا عن حقوق الإنسان فوجب إعادة النظر في تكوين هؤلاء .
أذكر لقبا سيعرفه من كان يسمع و يرى التكوين الحقيقي للشرطة إنه المعروف بإسم شرشبيل
اما حول طريقة اصابته ووفاته فالكل يعلم واولهم ابنته واصدقائها انه اصيب بنزيف داخلي نتيجة سقوطه بعد ان قدفه رشاش الماء هو وعدد من المتظاهرين الذين تعمدوا الوقوف امام شاحنة رش الماء المركز لتفريق المتظاهرين الا انه وبسب سنه سقط ارضا على بعد امتار والمهم من هذشي كامل انا شخصيا افضل استعمال الامن لخراطيم مياه هذه الشاحنة في تفريق المتظاهرين القاطعين للطريق كما تفعل كل قوات الامن في كل الدول الاوربية وامريكا وكندا (والفيديوات موجودين فاليوتوب) رغم ما تسببه هذه التقنية من جروح ووفايات من حين لاخر كما حدث في تركيا فرنسا على استعمال العصي التي هي تقنية قديمة وليست لها فعالية سوى تانيبنا نحن الشعب ودفعنا للتضامن مع المتاظهرين ولو كانوا اساتذة تركوا ابنائنا بدون دراسة لاشهر للدفاع عن حق مزعوم في الاذماج المباشر في الوظيفة العمومية دون استحقاق لممارسة العصير والسليت والاضرابات بكل اريحية
الرجل مات رحمه الله اما الهدرة الخاوية فلم تعد تجدي فيكفي ان بريطانيا حدرت مواطنيها من عنف الاساتدة في الاحتجاجات حتى اصبحت الدولة مسخرة امام العالم مضربون لا يقومون بواجباتهم يضحكون عليها
ادا كنتم تعطون المثال بحراك الجزاءر فسترون مستقبلا تدخلات العسكر فحتى المعارضة ستختفي