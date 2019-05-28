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الرئيسية | مجتمع | المتعاقدون يشيعون "أب التنسيقية" بشعار "يا شهيد مكانك خالد"

المتعاقدون يشيعون "أب التنسيقية" بشعار "يا شهيد مكانك خالد"

المتعاقدون يشيعون "أب التنسيقية" بشعار "يا شهيد مكانك خالد"
هسبريس - نور الدين إكجان (صو: محمد كريمي)
الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:00

من مختلف مناطق المغرب، قدم الأساتذة المتعاقدون، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مدينة آسفي لتشييع جثمان عبد الله حاجيلي، والد أستاذة متعاقدة أصيب أثناء فض اعتصام يوم 25 أبريل الماضي بالرباط، حيث ساروا وراء نعش المتوفى بعد صلاة الجنازة بمسجد الرحمة، ووجهوا تحية حارة لزوجة وابنة الراحل.

وتحت شعار "حاجيلي أبونا جميعا"، سار المئات من المحتجين في شوارع آسفي، معلنين تضامنهم التام مع الأسرة الصغيرة للراحل، وملوحين بعدم التسامح مع فقدان "أب التنسيقية" إلى حين معرفة ملابسات الحادث، خصوصا وأن الراحل أصيب في شكل احتجاجي نظمته "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ما يعني أن الحادث يعنيهم بالدرجة الأولى.

وتجمهر الأساتذة بشكل لافت حول قبر المتوفى رافعين أكفهم بأدعية دينية ترحما على الفقيد، فيما تقدمت العائلة الموكب الجنائزي وألقت النظرة الأخيرة على جثمان الراحل قبل أن يدفن.

ورفع مشيعو جثمان الراحل شعارات من قبيل "حاجيلي مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، و"حاجيلي يا شهيد مكانك بيننا خالد"، وطالبوا الجميع بالسير على خطى الشهيد والبذل في سبيل وطن أفضل، معلنين تنظيم مسيرة وطنية بالشموع، ليلة اليوم الثلاثاء، تنطلق من ساحة "الطاجين" بآسفي.

وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسؤولية وفاة حاجيلي إلى الدولة، مشيرة إلى أنها مسؤولة أيضا عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا نتيجة استهتارها بمستقبل وحياة الشعب المغربي، معلنة إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حداد على روح الشهيد، في انتظار التوصل بمقترحات الجموع العامة، كما دعت أساتذة فوج 2019 إلى مقاطعة التكوينات خلال أيام الاضراب.

وعانى حاجيلي المتوفى من إصابة على مستوى الرئتين وكسر بالكتف، ومن نزيف في الدماغ، ورقد في مستشفى السويسي بالعاصمة الرباط لمدة تزيد عن شهر، لم تتمكن خلالها عائلته من زيارته سوى في فرص قليلة، حسب إفادة زوجته.

وعبد الله حاجيلي والد أستاذة متعاقدة من مديرية آسفي حج إلى الرباط استجابة لنداء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وجسد اعتصاما أمام البرلمان يوم 25 أبريل الماضي، قبل أن تتدخل القوات العمومية لفض الاعتصام ويتعرض الراحل لإصابة بحي القامرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مواطن حر الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:07
هذه جريمة قتل فأين القتلة ؟
لقد توفي هذا الاستاذ -رحمه الله- بفعل إصابات اي اعتداء فهي اذن جريمة كاملة الوصف و لكن الغائب هو المجرم ؟
فاين القتلة ؟وهل هم فوق القانون ؟
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12
2 - Ahmad الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:08
وداعا المغرب نقولها صراحة المغرب في اتجاه الهاوية. من حقك عزيز القارئ التفاؤل لكن المغرب الئ المجهول بسياسته
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20
3 - ادريس الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:12
الهدف هو تفريق الاعتصام و ليس القتل
يجب محاسبة القاتل مهما كان
في الدول التي تحترم مواطنيها، في مثل هذه الحالة تتم الإستقالات و الإقالات.
رحمه الله فهو ينتظر قاتله هناك حيث لا سلاح و لا قادفات المياه و لا هراوات
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19
4 - صابر الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:12
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه والمسلمين
واللهم اسمح لنا من والدينا .
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10
5 - طالب باحت الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:17
الدولة تتحمل مسؤولية قتلة ، لأنه لولا هدا الإجراء التعاقدي المشؤم لما حدت كل هدا، ناهيك عن التدخل الأمني العنيف للاساتدة . وتكريم الساقطات والجهلاء لأجل إعادة إنتاج الجهل داخل المجتمع.
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18
6 - تطوانية الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:18
انا لله و انا اليه راجعون و تعزية مرسولة من تطوان لك يا استاذتي و للجميع افرادك صغارا و كبارا و نتمنى له المغفرة و يا استادتي كلنا معك و هو ابو المغاربة كلهم و اتمنى لك الصبر لان الاب لا ثمن له و لا احد ياخذ مكانه و اتمنى ان تفتح القضية في اسرع وقت لينال المجرم جزاءه هذا اذ كانت العدالة في هذا البلد
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11
7 - لا حول ولا قوة إلا بالله الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:19
والله إنه لمؤسف ما نراه في بلدنا. بلد الحق و القانون و الحريات. أليس الحق في التظاهر السلمي مكفولا من طرف الدستور؟ هل قام هؤلاء القوم باﻹخلال باﻷمن العام أو بشيء يهدد الآخرين؟ السيد حاجيلي حج الى الرباط رفقة إبنته مؤمنا باسترجاع حقوقها وحقوق ابناء الشعب المغربي المهضومة و التي ستهضم في القادم من الأيام من طرف لوبيات الفساد في هذا البلد مالم يستفق المواطنون من سباتهم، وانظروا كيف مآله!!!

اﻷشارة، هناك مقطع فيديو على فايسبوك يوثق للحظة اﻹعتداء عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل! الله يرحمو ويوسع عليه. وياخد الحق فلي تعدا عليه.
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6
8 - Toto الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:26
Un petit message aux prof/enseignants contractuels, la plupart de vous sont des jeunes qui ont beacoup d'energie et de dynamisme, vous meritez un futur et des emplois mieux que ce que vous etes entrain de faire là, vous etes entrain de mourir et perdre votre precieux temps et j'en suis sure que vous aller regretter d'avoir fait ça apres, 6000 7000 8000 DH, c'est rien comme salaire, penser à d'ici 10 15 20 ans, vous allez vivre une vie de merde, plein de credit jusqu'au ce que vous creuver.
Mon conseil chercher d'autres pistes pour gagner votre vie, commencer par n'importe quoi , un petit commerce/ travailler dans un call center, n'importe quoi, l'essentiel c'est d'evoluer et ne pas stagner dans un job à vie, immigrer c'est vous avez la possibilité, j'en ai marre de voir des gens tabassér dans la rue comme des betails, wakeup / reveiller vous Mesdames et Monsieur... je vous souhaite bonne chance
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11
9 - طارق المفروض ع ت الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:26
ان لله وان ليه راجعون .
بعد فتح التحقيق سوف يطوى الملف عالكاعدة هذا ما يظنه المخزن ، وللتنسيقية كلام اخر.... هذا المساء
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7
10 - خالد الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:28
لم افهم
الشعارات حتى في الجنازة
الاب رحمه الله و لمادا استغلال الحدث
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1
11 - كونيتو. الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:30
اقول لبعض المعلقين هده جنازة رجل في زمن قلت فيه الرجولة ..لدلك شيء من الحشمة والوقار لعاءلة مكلومة وقضية عادلةهزت شعب باكمله ولاتزال.وسنة بيضاء ولو ان المخزن يريد لها الوان
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-3
12 - smail الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:31
حسبنا الله ن نعم الوكيل فيمن كان وراء مقتل هذا الاب يا ريت لو ان المغاربة كولهوم بهالك كن راه حنا دابا بحال اليبان اكون نقارض الفساد المفسدين ولكن للاسف الشعب المغربب 99 % غيل متفرجين
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-2
13 - nabil الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:31
بعيدا عن الحقد الدفين والحسد المبالغ فيه ضد الاساتذة المتعاقدين , سواء كان الاب او الام او احد من افراد العائلة المحتجة في الاخير سيبقى الضحية المقتول او تسببو في قتله مواطنا مغربيا هو منا ونحن منه ,اولا االله يرحمه ويغفر له وبشر الصابرين, فيجب اعادة فتح تحقييق نزيه وتقديم الجناة الى المحكمة لتقول كلمتها,
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-2
14 - دارلمان الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:32
احسن قرار دار الوزير هو توقيف اجرة هاد المنافقين الغشاشين لي ما قبلات عليهم حتى خدمة .اسر التلاميذ ينتظرون طردهم
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15 - واقعى جدا الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:32
والله ما نتيق بيهم غير كيقلبو على السبة باش يترسمو هادو انتهازيين لم يرحمو ابناء الفقراء وحرموهم من الدراسة ويكدبون بالادعاء فرض عليهم التعاقد
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3
16 - مفتش تربوي الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:34
كما قلت سابقا الأمور في طريقها نحو الإنفلات وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الملف.
اللهم إني قد بلغت.
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0
17 - مغربي الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:39
رحم الله الفقيد،كمغاربة لااحد يقبل بأن يمارس العنف على أي كان ولكن دعونا نتأمل ما يقال بحياد وموضوعية: هل أجري تحقيق في الحادث وما هي نتائجه؟ وجود أب في تجمهر لاعلاقة له به،فهو أب أستاذة ومن حقه أن يرافق ابنته ولكن عليه ان يتحمل مسؤولية تواجده(قد يتهمني البعض بموالاة المخزن) اقسم بالله اني من يا ايها الناس ولا علاقة لي بأي جهة.لايمكن أن تستقيم أمورنا ما دمنا ننظر الى الامور من زاويتنا الخاصة ونتجنب الموضوعية في تقدير الامور.يحز في نفوسنا أن نفقد أي مواطن ولابد للعدالة أن تقول كلمتها وكل كلام يسبق ظهور الحقيقة ويبنى على ظنون فهو يضر ولا ينفع.على الجهات المسؤولة ان تكشف عن الحقيقة وتنشر نتائج تحقيقاتها.
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-3
18 - هاشمي الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:39
هذا الأب المسكين رحمة الله عليه سبب قدومه إلى جانب ابنته للإحتجاج هو ما حصل من تعنث من طرف المتعاقدين الذين و قعوا عقدا و اتبعود نقدا ... حسبنا الله ونعم الوكيل
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2
19 - hicham الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:45
رحم الله الفقيد الشهيد إبن هذا البلد- الذي أتأسف كثيرا لقدري لأني ولدت فيه-
تعازينا الحارة لأسرة الشهيد الصغيرة و الكبيرررررة
بلد بعيد كل البعد عن الذيمقراطية . بلدنا للأسف
لابدا من فتح تحقيق في قضية القتل هاته . هي جريمة قتل لا نقاش فيها
المقتول إبن الشعب و القاتل معرف يتغنى بحماية الشعب.
لكن للأسف حتى لو فتح تحقيق فإنه لن يغلق هذه حقيقة التحقيقات التى فتحها من نفذ و من طلب فض الإحتجاج السلمي بتلك الطريقة الشنعاء .
للمواطن كامل الحق في الإحتجاج و ليس من حق أي كان المس بكرامته او ضربه إو سحله . هناك ألف طريفة لفض الإحتجاجات السلمية
إن كان فعلا تكوينكم البوليسي بهذه الطريقة بعيدا عن حقوق الإنسان فوجب إعادة النظر في تكوين هؤلاء .
أذكر لقبا سيعرفه من كان يسمع و يرى التكوين الحقيقي للشرطة إنه المعروف بإسم شرشبيل
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-2
20 - غير دايز الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:45
رحم الله هذا الرجل الذي لم يكن هناك مكان لرجل في مثل سنه في مظاهرة لاساتذة شباب يحتجون على شيء وقعوا عليه بمحض ارادتهم ...واتمنى ان لا تعاني ابنته الاستاذ من تانيب ضمير انها جلباه معها من اسفي للرباط للاحتجاج
اما حول طريقة اصابته ووفاته فالكل يعلم واولهم ابنته واصدقائها انه اصيب بنزيف داخلي نتيجة سقوطه بعد ان قدفه رشاش الماء هو وعدد من المتظاهرين الذين تعمدوا الوقوف امام شاحنة رش الماء المركز لتفريق المتظاهرين الا انه وبسب سنه سقط ارضا على بعد امتار والمهم من هذشي كامل انا شخصيا افضل استعمال الامن لخراطيم مياه هذه الشاحنة في تفريق المتظاهرين القاطعين للطريق كما تفعل كل قوات الامن في كل الدول الاوربية وامريكا وكندا (والفيديوات موجودين فاليوتوب) رغم ما تسببه هذه التقنية من جروح ووفايات من حين لاخر كما حدث في تركيا فرنسا على استعمال العصي التي هي تقنية قديمة وليست لها فعالية سوى تانيبنا نحن الشعب ودفعنا للتضامن مع المتاظهرين ولو كانوا اساتذة تركوا ابنائنا بدون دراسة لاشهر للدفاع عن حق مزعوم في الاذماج المباشر في الوظيفة العمومية دون استحقاق لممارسة العصير والسليت والاضرابات بكل اريحية
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1
21 - الواد الناشف الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:50
الدولة عندها قانون و من يخالفه فليتحمل مسؤوليته
الرجل مات رحمه الله اما الهدرة الخاوية فلم تعد تجدي فيكفي ان بريطانيا حدرت مواطنيها من عنف الاساتدة في الاحتجاجات حتى اصبحت الدولة مسخرة امام العالم مضربون لا يقومون بواجباتهم يضحكون عليها
ادا كنتم تعطون المثال بحراك الجزاءر فسترون مستقبلا تدخلات العسكر فحتى المعارضة ستختفي
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0
22 - جاء لاجله الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:50
هل اباء و زوجات و امهات المتعاقدين يحضرون الاضرابات..... ام ان الاضراب يهم فئة معينة.....
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23 - مواطنة الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:54
الله يرحمه ...لكن هذا لم يشفع لهم بتغيير التعاقد مخلاو ماداروا مقصروش احتجاحات ومبيت في الشوارع صياح وغوغاء وأزعاج الساكنة ذكور وإنات . الموت قضاء وقدر واللي مات الله يرحمه اش دخله في هذا العناد ديالكم خصكم غير شي سبة .بلا ما تمحنوا راسكم حتى حاجة ماغادي تغير ماحترمتوش حتى شهر رمضان......
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24 - hassan الثلاثاء 28 ماي 2019 - 18:55
البحث سيذهب الى ابعد مدى وبدون رجعة كما هو الحال في ملف المرحوم محسن فكري.قاالك النصاف والمصالحة الفاهم يفهم يجمع راسو.تحية لغير المتملقين والمنافقين
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