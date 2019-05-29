عصير المزاح -23- لا تنس ذكر الله .. واِنس "احترام القانون"

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

اتصل بالخالق واقطع الاتصال بالمخلوق، ولا تنس ذكر الله. انس أنك سائق مسؤول، يجب أن يحترم القانون. لا تحترم حق الأسبقية. لا تمتنع أبدا عن استعمال هاتفك أثناء السياقة، وليس ضروريا أن تضغط على الفرامل عندما ينير الضوء الأحمر أو الأخضر أو البرتقالي. لا حرج عليك، فأنت مصاب بعمى الألوان. لا تستمع لأغنية شادية «سُقْ على مهلك»، فهؤلاء عاشوا في زمن السلحفاة، حيث كل شيء يسير ببطء. الحب ببطء. الطبخ ببطء. الكلام ببطء. أما أنت فتعيش في زمن، وفي وطن، كل شيء فيه يسير بسرعة. الأكل بسرعة. الفساد بسرعة. الديمقراطية بسرعة. الشيء الوحيد الذي يسير ببطء هو القتل، القتل ببطء. نصيحتي لك أن تقود سيارتك بأقصى سرعة، وأنت تستمع إلى آيات بيّنات من الذكر الحكيم.

السرعة لا تقتل بل البطء هو ما يقتل. البطء يصيب بملل قاتل. وإذا احتج أحد مستعملي الطريق على سرعتك فلا تُعره انتباهك. المغفّل.. لم ير كيف تمخر السيارة عباب البر في أوروبا كأنها سهم أُطلق للتو. وإذا تطاول عليك أكثر بحجة عدم احترام قانون السير، فما عليك إلا أن تترجّل، وتمتشق زرواطتك، وتزرع لصاحبنا قوقة واحدة في رأسه الصلبة. وفي خضم ذلك، لا تنس ذكر الله.

لا تنس ذكر الله وضاجع سكرتيرتك داخل مكتبك على مهلك، وبعد ذلك يمكنك قضاء أغراض المواطنين بكل أريحية. فالإنسان يصبر والحيوان لا يصبر. امسح الغبار عن اللوحة التي نقشت عليها آية كريمة، بماء الذهب. لا تنس ذكر الله واقطع أرزاق العمال في شركتك، ولا يهمك أن يكونوا قد بدّدوا أعمارهم، وأهلكوا أجسامهم في تدوير آلات معملك.. ما يهم هو أن تدعو لهم بالمغفرة وحسن الخاتمة وأنت تودعهم في الباب الرئيسي لمعملك وتسلمهم للتشرد. نعم، سيحتجون ويعتصمون ويُضرِبون ويُضرَبون.. فمنهم من سينتحر ومنهم من سينتظر.

لا تنس ذكر الله واِقض بما أنت قاضٍ، ولا تحكم بالعدل. اعدل فقط بين زوجتك ونائبة زوجتك المعروفة بعشيقتك التي تنوب عن زوجتك في غيابها وفي حيضها ونفاسها. العدل شعار يرفعه الفقراء الضعفاء الحفاة العراة من المال والنفوذ والحصانة. لن تجني شيئا من نصرة العراة الحفاة، وستجني الكثير من نصرة الطغاة العتاة. ستجني المال والنفوذ والامتيازات.

العيطة عليك

الهدف من إحداث لجان تقصي الحقائق هو جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات العمومية، وتمكين الرأي العام الوطني من الاطلاع عليها. تأخر اللجان في الكشف عن الحقائق يدفع بالمواطن إلى التشكيك في مدى جديتها وجدية المساءلة وترتيب الجزاءات. السؤال: هل هذه لجان تقصي الحقائق أم لجان "تُقصّي" الحقائق؟

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبل على الزواج؟ تبحث عن شريكة الحياة؟ إليك هذه النصيحة: جرّب أن تطلبها على الهاتف في وقت متأخر من الليل برقم جديد غير رقمك المسجل في ريبرتوار هاتفها. رنة واحدة واقطع الاتصال. إذا ردّت على رنتك برنة أطول، فاعلم أنها ما تزال مترددة في الارتباط بك.. وأنها مازالت تتمنى أن تغمز صنارتها في قلب رجل أجمل منك .. (أرجو أن تكسر مرآتك فورا لأنها تكذب عندما تقول لك إنك شاب وسيم)؛ وأنظف منك.. (هل تتذكر آخر مرة حلقت فيها إبطيك؟)؛ وأكرم منك (أنت واحد من أولئك القوم الذين إذا رأوا ضيفا يقصد دارهم قالوا لأمهم بولي على النار).