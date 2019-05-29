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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل زكاة الفطر الواجبة على المغاربة داخل وخارج الوطن‬

هذه تفاصيل زكاة الفطر الواجبة على المغاربة داخل وخارج الوطن‬

هذه تفاصيل زكاة الفطر الواجبة على المغاربة داخل وخارج الوطن‬
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 28 ماي 2019 - 23:35

حددت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية قيمة زكاة الفطر لهذه السنة في مبلغ ثلاثة عشر (13) درهما. وتعرف زكاة الفطر بأنها "أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلم"، وتسمى أيضا "زكاة الأبدان"، تمييزا لها عن زكاة الأموال التي لها شروطها وأركانها المفصلة، حسب محمد الخيراوي، الباحث في علم العقيدة ومقارنة الأديان.

وقال الخيراوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن تكون من غالب قوت أهل البلد، لكن المجلس العلمي الأعلى أصدر فتوى خلال السنوات الأخيرة وأكدها خلال هذه السنة بجواز إخراجها نقدا، محددا مقدارها في 13 درهما.

ويؤكد الخيراوي أن زكاة الفطر محددة في الشرع، قائلا إن الأصل أن تخرج مما يستعمله الإنسان في بيته أو أن يتم تعويضها نقدا، بقيمة توازي 2 كيلوغرام و480 غراما من المادة التي يتم استعمالها بكثرة في البيت.

ويشير الباحث في علم العقيدة ومقارنة الأديان إلى أن هذه هي الطريقة التي يمكن أن يتبعها مغاربة العالم ممن يقيمون ببلدان لا يعرفون قيمة زكاة الفطر فيها.

ويقول الخيراوي إن هذه الزكاة تعطى للأصناف الثمانية التي وردت في القرآن الكريم ممن تجوز فيهم الصدقة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغانمون وفي سبيل الله، ويضيف: "تعطى على أساس الوصف، أي الفقر والمسكنة، مع اجتناب الأصول، ويعنى بهم الوالدان، والفروع، أي الأبناء".

ويواصل الخيراوي: "تعطى زكاة الفطر لباقي أفراد العائلة بشرط الفقر والمسكنة، وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، أي عند حلول آخر ليلة من شهر رمضان"، وزاد: "الفقهاء أجازوا أيضا ابتداء إخراجها من ليلة السابع والعشرين من رمضان".

ويؤكد الخيراوي أن "هذه الزكاة واجبة على كل مسلم وسميت زكاة الفطر لأن سبب نزولها هو الفطر،

وتمتاز عن الزكاة الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا الأموال؛ كما أنها متعلقة بذمة الفرد"، ويتابع: "هي زكاة عن النفس والبدن وفرضت لتطهير نفوس الصائمين وتطهير أعمالهم من العيوب والنقائص التي قد تكون علقت بها أثناء الصيام...ولا ينبغي تأخيرها عن صلاة العيد إلا واعتبرت مثل أي صدقة عادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - فاعل خير الثلاثاء 28 ماي 2019 - 23:47
إخراج زكاة الفطر و الحرص عليها شيئ جيد و عبادة لتجبير ما علق بالصوم من نقائص. لكن الزكاة في الاسلام لا تقتصر على زكاة الفطر بل تشمل زكاة المال بالنسبة لمن يذخر اموال او ذهب و تشمل زكاة الأنعام و المحاصيل الزراعية بالنسبة للقطاع الفلاحي، و هناك زكاة حتى على الشركات و ارباحها. و الزكاة في الشرع لا علاقة لها بالضرائب او ما شابه، لان الله حدد مخارج الظكاة بالضبط. و تشبيهها بالضرائب من قبل البعض، فقط هو محاولة للتملص و التؤويل، لا حيلة مع الله.
فمثلا زكاة المال بالنسبة للمال المذخر لاكثر من سنة و الذي بلغ النصاب القانوني قيمة 85 غرام من الذهب عيار 24 قيراط..نسبة ما يجب إخراجه هو 2.5% في مخارجها الشرعية.
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30
2 - السلاوي الثلاثاء 28 ماي 2019 - 23:47
اطالب المغاربة بان لا يضعوا اموال الزكاة في صندوق المساجد . فتلك الاموال في غالب الاحيان ودوما يتم توزيعها فيما بين القيمين على المساجد في تلك الليلة واحيانا يقع صراع بين نفس القيمين لدى توزيع "الغنيمة" علما ان هؤلاء اغلبيتهم لهم تقاعد و في السنين الاخيرة اصبحت لديهم ايضا اجرة شهرية على العمل الذين يقومون . اذا كان لازما لدى البعض اعطاء الزكاة فليعطوها مباشرة الى اناس فقراء او عائلة ضعيفة قريبة من محل سكناهم او الى قريب من العائلة يشكو العوز .
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55
3 - hanan الثلاثاء 28 ماي 2019 - 23:56
الأصل في إخراج زكاة الفطر أن تكون من غالب قوت أهل البلد
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8
4 - مسلم الثلاثاء 28 ماي 2019 - 23:58
السلام عليكم إخوتي المسلمون زكاة الفطر لا تجزء نقدا يجب إخراجها من الطعام أما إذا أخرجتها نقدا فهي صدقة فقط .اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.
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-27
5 - ابراهيم اكادير الثلاثاء 28 ماي 2019 - 23:58
زكاة الفطر لا تعطى للأصناف الثمانية.
وتعطى فقط للفقراء و المساكين و الغاية اغناؤهم عن السؤال يوم العيد
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9
6 - ابو مريم الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:04
ااقول للقارئ "السلاوي",اتق اللّٰه في اخوتك القائمين على بيوت اللّٰه.الظلم لا يحبه اللّٰه.
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-10
7 - عبدالاله الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:15
لا يجوز اخراج الزكاة نقدا لانه لم يتبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها نقود
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0
8 - مهاجر الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:22
4 طون ديال ذهب شحال فيها زكاة
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6
9 - ناصح الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:23
1- زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، و رسول الله اخرجها طعاما.
2- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه .
3- لا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر .
4- مما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لايجوز
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4
10 - قصراوي الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:26
خارج الوطن....
بالنسبة المطرودين من البلد لاوروبا يؤدون زكاة الفطر 8 أورو للفرد حسب العائلة كلها ترسل للمغرب الفقير المنهك الضحية المشموت ...
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-4
11 - بوعيون الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:36
جواب على رقم 6 . اقول مول الفز تيقفز .مما يعني ان ما كتبه الاخ السلاوي صحيح . مع العلم ان ما يطرا في المساجد من سرقة للحصائر وزرابي يتم اهداؤها من طرف اناس يتبرعون بها للمسجد وما يمنحه المحسنون من صابون وتيد ومطهرات ومخصصات للمسجد تذهب لمنازل القيمين او يتم بيعها الى اصحاب المواد الغذائية بالحي . هذا ما يتداول و هو حديث العام والخاص وهناك بعض القيمين النزهاء تركوا تلك الحرفة لما يقع فيها من نفاق واغتناء وطرق نصب
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12 - رشيد الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:39
زكاة الفطر في بلد اقامتي هولندا منذ سنين وهي تعادل 5 يورو للفرد في الاسرة. وأظنها ستكون هذا العام كذالك بهذا المقدار والله اعلم!
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0
13 - Adilusa الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:43
الفتوى ديالكم غير داخل الوطن أما حنا خارج الوطن عارفين شغالاتنا.
الزكاة في شيكاغو 7$. لأننا سنخرجها على حسب قوتنا ليس قوت المغرب.
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14 - Danemark الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:51
لأصل في إخراج زكاة الفطر أن تكون من غالب قوت أهل البلد.
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15 - مغربي الأربعاء 29 ماي 2019 - 00:53
السلام
عملية حسابية بسيطة نفترض ان مليون شخص واحب عليه الزكاة يعني :مليون مضروبة في 13درهم تقريبا مليار و 300 مليون.و نحن تعدادنا 40مليون نسمة و ناخد 20مليون نسمة يصبح مبلغ الزكاة 26مليار سنتيم هدا تقريبا مبلغ زكاة الفطر.تخيلوا معي ان جميع الاغنياء يؤودون زكاة الاموال و الاغنام و الحبوب و الزيتون ووووو ترى هل سيبقى فقير في بلدنا.
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