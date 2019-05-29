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الرئيسية | مجتمع | القضاة يترقبون "موقعة يونيو" لنيل التعويضات وتنزيل الضمانات

القضاة يترقبون "موقعة يونيو" لنيل التعويضات وتنزيل الضمانات

القضاة يترقبون "موقعة يونيو" لنيل التعويضات وتنزيل الضمانات
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 29 ماي 2019 - 20:50

شرع قضاة المملكة في التحضير لجمع عام لهم سيعقد في شهر يونيو المقبل لوضع الترتيبات ومناقشة الخطوات التصعيدية التي سيتم خوضها للرد على تماطل الحكومة في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات على المهام الإضافية التي يقومون بها، ومنها الديمومة والعمل خلال أيام العطل والأعياد والجلسات.

وقال القاضي أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إن التاريخ المحدد للجمع العام الذي سيناقش ملف التعويضات ونقاط أخرى ضمن الملف المطلبي للقضاة، سيكون "محطة تؤكد أن مسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لم يتوقف بعد، وأن القضاة مستعدون للنضال من مواقعهم لتنزيل الضمانات الدستورية المكفولة في أسمى وثيقة، التي تؤيدها المعايير ذات الصلة".

وأضاف سعدون، في تدوينة له على صفحة النادي بـ"فيسبوك"، أن هذا اللقاء يأتي "بعد سنوات من المماطلة والتسويف في تنزيل بقية النصوص المنظمة للسلطة القضائية، كان لزاما على نادي قضاة المغرب أن يستشير قاعدته من أجل البحث عن سبل الاحتجاج الممكنة للدفاع عن الملف المطلبي، فالنادي كان وما يزال صوت القضاة النابض بالدفاع عن حقوقهم".

وفي الوقت الذي تروج فيه معطيات عن كون الحكومة تستعد لتنزيل المرسوم قبيل موعد الجمع العام الذي حدده القضاة، دعا العديد من هؤلاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وحدة الصف بين الهيئات المهنية، ومناقشة الملف المطلبي المتعلق بالتعويضات، ودفع الحكومة إلى التعجيل بتنزيله، لوضع حد للمعاناة الاجتماعية لغالبيتهم.

بدورها، الجمعية المغربية للنساء القاضيات دخلت على الخط، ودعت ائتلاف جمعيات القضاة إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، من أجل الضغط على حكومة سعد الدين العثماني قصد التسريع بإخراج المرسوم المتعلق بالتعويضات إلى حيز التطبيق.

وسبق للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب التأكيد على أن "التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم دون تعويض، وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة".

وبحسب رئيس النادي، فقد أماط القضاة اللثام عن هذا الموضوع المسكوت عنه لأنهم" يقومون بواجبهم على أكمل وجه، لكن في المقابل سيطالبون بحقوقهم المنصوص عليها قانونا ولن يجدوا حرجا في ذلك ما دام أن المطالب مبنية على المشروعية، وما دام أن الحكومة أخذت سنتين من الوقت"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطن الأربعاء 29 ماي 2019 - 21:19
من حق القصاة اجر يخفظ كرامتهم بل عيب علي الحكومة ان تدعهم يصلون الى حد المطالبة بل يجب ان تمنحهم اجرا يتم مراجعته كل سنة .ولكن عليهم ايضا ان يماسوا عملهم وان اي مرتش منهم يجب محاسبته. هذا هو الحل
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-3
2 - مغوبي الأربعاء 29 ماي 2019 - 21:23
القضاة يعنون باجر صافي قدره 13500 درهم و يصلون الى الدرجة الاستثنائية بمرتب 36000 درهم و يتذمرون عن وضعيتهم الاجتماعية
اش خالاو مايقولوا للناس لي كتخلص بالسميك و المتصزفين من الدرجة الثالثة و الثانية.
عدا الثروات لس كيراكمو تحت الدف من الرشوة باستثناء القلة
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13
3 - صابر الأربعاء 29 ماي 2019 - 21:26
القضاة يترقبون نيل التعويضات و تنزيل الضمانات في شهر يونيو وضحايا يونيو لسنة
1981 (انتفاضة كوميرة) لا زالوا يرتقبون من ينصفهم .حسبنا الله ونعم الوكيل .
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7
4 - riro الأربعاء 29 ماي 2019 - 21:44
Ces soi disant juges doivent beneficier d'aucune augmentation ... Si tu demandes à n'importe quel marocain sur le domaine le plus corrompu au Maroc, 100% des gens te reponderont le domaine de la Justice .. Les juges sont les personnes les moins respectées au pays et j'ai honte pour eux !!! Juger des gens comme ça c'est vraiment lamentable.. Ce qu'il doivent avoir c une augmentation de peine de prison s'ils sont attrapés
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2
5 - سعيد الأربعاء 29 ماي 2019 - 21:54
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الناس عايشين ب 2000الدرهم في الشهر والموظفين المغاربة اجرتهم أكثر من 5000 الدرهم ولا يحمدون الله هالاساتذة هالاطباء العام الأساتذة الشرطة والآن القضاة اللهم إني أحمدك واشكرك على القناعة التي أعطيتني يارابي
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0
6 - حق ي قة الأربعاء 29 ماي 2019 - 21:56
كنا نظن ان الأطباء فقط هم من أصابهم فيروس الجشع بنفس التسمية نعمل أكثر من الآخرين هاهم أيضا القضاة الذين كنا نحترم عملهم. وماذا نقول نحن مهندسوا الوظيفة العمومية وكل العمل الآن يمر عبر تطبيقات معلوماتية. نحن نعمل أكثر منكم جميعا بل مفروض علينا الدراسة باستمرار لمواكبة التكنولوجيا. نحن أطر الدولة يجب إعطاء مثل جميل للموظف. سنهب نحن المهندسون بإضراب ونوقف كل شيء للزيادة. رفقا بهذا البلد
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7 - koulkoume mrrafhine الأربعاء 29 ماي 2019 - 22:04
tous les marocains savent que 95% des juges sont corrumpu donc arretez votre cirque.
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