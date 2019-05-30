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كُتّاب وآراء
الدكالي: الحكومة تتشبث بدعم الصحة العمومية
نفى أنس الدكالي، وزير الصحة، أن تكون للحكومة نية رفع يدها عن دعم القطاع الصحي العمومي، وقال في ندوة صحافية مشتركة مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حول موضوع مقاطعة طلبة كليات الطلب والصيدلة وطب الأسنان للدراسة: "كيف يمكن الحديث عن رفع الحكومة يدها عن قطاع الصحة العمومية ونحن ننجز مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع؟".
ويتهم طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الحكومة بأنها تهدف إلى التخلي عن القطاع الصحي العمومي، وتشجيع القطاع الخاص؛ غير أن الدكالي نفى هذا الاتهام قائلا: "قبل عشر سنوات كان لدينا مستشفيان جامعيان فقط، والآن هناك خمسة مستشفيات جامعية، ونطمح إلى بناء مستشفى جامعي واحد على الأقل في كل جهات المملكة؛ فكيف يمكن القول إن الحكومة تريد التخلي عن القطاع الصحي العمومي؟".
وبخصوص المناصب المالية الخاصة بالأطباء، قال الدكالي إنها ارتفعت من 197 منصبا، سنة 2012، إلى 700 منصب في السنة الجارية، وأردف معلقا على طلب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بقصْر مباريات الإقامة عليهم: "لا مجال لإغلاق الباب أمام الأطباء المغاربة، سواء الذين درسوا في القطاع العام أو الخاص أو درسوا في الخارج".
وانتقد الدكالي ردود فعل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إزاء مقترحات وزارتي الصحة والتعليم العالي قائلا: "نجلس معهم إلى طاولة الحوار، ونستجيب لمطالبهم المشروعة، وعندما يخرجون يكون لهم كلام آخر..وملّي شافونا كنلتازمو بما نتفق عليه معهم ذهبوا إلى إقحام جهات أخرى، وتوجهوا إلى الفرق البرلمانية. نحن لا مشكل لدينا ونرحّب بأي وساطة، ولكن يجب أن يكون هناك مخاطَب جدّي".
وواصل وزير الصحة انتقاده لممثلي الطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين يقاطعون الدراسة والتداريب منذ 25 مارس الماضي، قائلا: "هناك من الطلبة من ليست لديه النية ليذكر بالحرف وبأمانة كل الالتزامات التي التزمنا بها، وقد طلبنا منهم بعد اجتماع أبريل تبليغ المقترحات التي قدمناها، وهي جد متقدمة، وفيها تجاوب كبير والتزام سياسي للحكومة، للطلبة، لكن ذلك لم يتم".
وعزا الدكالي سبب استمرار الأزمة التي ترخي بظلالها على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان منذ تسعة أسابيع إلى "وجود أزمة مخاطَب وأزمة حوار"، موردا: "تجعلنا (الأزمة) نتساءل هل هناك فعلا نية لدى الطلبة للوصول إلى نتيجة؟"، وداعيا إلى "طرح المطالب المشروعة والمعقولة".