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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | "أهوالَ جهنّم" تبكي بنكيران في مقبرة: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"

"أهوالَ جهنّم" تبكي بنكيران في مقبرة: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"

"أهوالَ جهنّم" تبكي بنكيران في مقبرة: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 30 ماي 2019 - 09:00

غارقاً في دمُوعهِ، ظهرَ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في إحدى مقابرِ العاصمة، لتشْييعِ جنازة أحد المتعاطفين مع "حزب المصباح"، وهو يُوصي "إخوانه في الحركة" بتقْوى الله والاستقامة في أمور الدّنيا، قبلَ أنْ يجهش بالبكاء وهو ينقلُ "أهوالَ جهنّم"، راجياً الله بالقول: ""هادشي بزاف أسيدي ربي"..حاولوا اجتنابها بما اسْتطعتم، اتَّقوا النار ولو بشق تمرة".

ودعا بنكيران، واقفاً على رأس قبر المُتوفى، الحاضرين بلغة المرشد والنّصوح إلى الاستقامة في الدنيا، وقال: "الموت ليست خاصة بكبار السّن ولا بالنساء والمرضى؛ الموت حقّ وحين يقدرها الله فإنها تقع"، مضيفاً: "في حياتي كانت أمور ندمت عليها، وعندما بلغت مبالغ التكليف والتقيتُ بإخواني في هذه الحركة المباركة كنت جاداً في تحمل مسؤوليات ديني".

وأضافَ الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو يحاول كف دموعه: "الميت شاب من شبابنا لم يبلغ العشرين، كان طالبا متميزا وخلوقاً وابن أسرة كريمة، والله في لحظة من اللحظات قرّر أن يبتليه بالمرض.. ولعله تعالى كان يهيئ بذلك أسرته، ثم اختاره إلى جواره في ليلة من شهر رمضان".

وبلغة يكتنفها الوعظ والنّصح خاطب بنكيران الحضور قائلاً: "في النهاية هذا عطاء الله، فهو رزقه لأبويه، وهو الذي متعهما به كل هذه المدّة"، وزاد: "حين يأخذ الله عزيزاً فإنه يكونُ قدْ أعطاه لكم مدة طويلة تستمعون بقربه ومعاشرته، مثل شهر رمضان الذين نستمتع به اليوم بوجودنا فيه، ولكن عما قريب سوف يفارقنا؛ فلهذا يجب أن نكون سعداء بهذا الشّهر وحريصين أحسن الحرص وأكبرهُ على أن ينقضي في أحسن الأحوال، لأنه سيفارقنا فلا نجد القوة لكي نصوم النهار ونقوم الليل كما ييسّر لنا الله اليوم".

واستطرد رئيس الحكومة السابق وهو يتحدّث إلى الشباب: "أنتم سعداء لأنكم مازلتم في سن الشّباب ويمكن أن توطّنُوا أنفسكم بطاعة الله التي هي أساس الحياة قبل أن يكون الأمر حرفة وعبادة"، مردفا: "هبوّا لربّكم بالصّلاة أولاً قبل كلّ شيء، وتعلموا دينكم الذي هو مصدر عزكم ونصركم ونجاحكم..إذا كنتم كما أرادكم الله مستقيمين وتؤدون الأمانات وتوفون بالعهود ولا تغشون وتحسنون معاملة آبائكم وأستاذكم فإن العالم كله سيبتغي أن يكون بجانبكم".

وواصل بنكيران: "نحن لسنا سياسيين محترفين ولم ننشأ في حزب سياسي محترف..لمّا دخلنا على الدكتور الخطيب لم نجدْ معه إلا 3 أشخاص من الجيل القديم، وسلكنا هذه الطّريق التي باركها الله لنا حتى بلغنا ما بلغناه اليوم. ومازال سيعطينا الله إذا كنّا مستقيمين"، متابعا: "سعادة الاستقامة لا تقاسُ كما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة".

وختم بنكيران نصحه قائلا: "أشفقوا على أنفسكم وتمسّكوا بـ"العروة الوثقى"، وقال: "ربنا ينظر إلينا ووعدنا بدار أخرى ليس فيها نغَص ولا ألم وليس فيها نزاع ولا خلاف، فيها ما لا عين رأت، فكيف يغامر الإنسان بكل هذا النعيم الذي وعد بنا الله من أجل الفرق بين الطاعة والمعصية؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - زريبيق الخميس 30 ماي 2019 - 09:12
اتقيتي انت بعدا الله في هذا الشعب مسكين لي هلكتيه بالزيادات ومشيتي.
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24
2 - nour الخميس 30 ماي 2019 - 09:14
الاستقامة والنصح تبدأ من الواعظ نفسه ثم المنصوح .فشخصية بنكيران فيها عدة مفراقات ظاهرة للعيان .لذا يجب عليه أن يصمت وأن ينصح نفسه ويوعظها .يقول المثل الجمل متيشوفش حذبة تيشوف غير حذبة الناس.
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21
3 - ريفي الخميس 30 ماي 2019 - 09:14
مخطىء من ظن ان للثعلب دينا
حفظنا لقولب ديالك اعمي الثعلب
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25
4 - حمدي الخميس 30 ماي 2019 - 09:14
حقيقة كلام يحمل في طياته نصائح ذهبية للشعب المغربي المسلم الاصيل للاهتمام بامور دينه لانه جوهر عزتنا ونصرنا والاهتمام بالعروة الوثقى توحيد الله عز وجل وعدم الاشراك به وحسن عبادته لان الالوهية حق الله وليس لاحد الحق فيها لكي نصل انشاء الله الى دار كرامة الله التي هي مرمانا في هذه الحياة الدنيا.
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2
5 - محمد الخميس 30 ماي 2019 - 09:17
وجهة نظر: أنا على يقين أنه ستكون هناك تعليقات تصف هذا الرجل بالمنافق وقد يذهب بعضها كما فعل بعض الفايسبوكيين الى التشفي في شخصه...الخ..... هذا رجل دولة سير الحكومة بصلاحيات ضعيفة ولعبة توازنات كبيرة مع من يحكمون فعليا..في مرحلة حرجة من تاريخ المغرب له سلبياته وإيجابياته ويجب أن يكون التقييم موضوعيا بعيدا عن إما: الحقد الايديولوجي أو الحزبي أو الفئوي المهني...فتجد شخصا اقتُطِعَت له 200درهم لانقاذ تقاعده مع مساهمة الحكومة هي أيضا هو من ينتقد هذا الرجل وينسى الذين أوصلوا صناديق التقاعد إلى حالتها المفلسة....باختصار المغاربة يريدون الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة و و و ولايصوت منهم سوى نسبة قليلة ومن لايصوتون هم من يتباكون في الفايسبوك ويسبون كل شيء
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-15
6 - متتبع حر الخميس 30 ماي 2019 - 09:18
الخوف من جهنم اسي بن كيران عليك أن تتنازل عن 7 ملايين للفقراء واعلم أن الرزاق الله المغاربة عاقوا و فاقوا
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23
7 - لبيب سليم الخميس 30 ماي 2019 - 09:19
كيفاش هادشي بزاف أ سيدي ربي .....

لا يجوز قول مثل هذا الكلام يا هذا
وإنما تقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة شر المسيح الذجال .
وقبل أن توعظ الناس اتعظ أنت واحذر أن تكون من هؤلاء : *أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون*
وإن كنت تعمل شيئا فلنفسك : قال تعالى : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وقال تعالى في الحديث القدسي الرابع والعشرين في الأربعون النووية : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .
اتق الله واعلم أنه يحول بين المرء وقلبه . والسياسة التي خضت فيها ولا تزال تخوض فيها ليس لك وتعلم هذا وإنما أردت المناصب وغيرها هنا فين تتق الله
اللهم رب العالمين لا تواخذنا بما يفعله المسلمون في المومنين . حسبنا انت لا إلاه إلا أنت نعبد ولا نشرك بك شيئا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
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11
8 - youssef الخميس 30 ماي 2019 - 09:20
ديك تسعة د لمليون ما ندمتيش عليها زعما،
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12
9 - abdou Benazzouz الخميس 30 ماي 2019 - 09:22
جميل أن نسمع مثل هذا الوعظ والنصح والرشد في مثل هذه الظروف الحزينة، وكم كنا سنثني على بنكيران لو لم يكن قد اذاق المغاربة المرارة وهو على رأس الحكومة، يمارس المكيافيلية والتيوقراطية باقتدار ويقدم أسوأ نموذج لمعاقبة الناخبين والسطو على الامتيازات والريع هو ومن يحكم معه
أليس الجدير به أن يندم على حصاد تجربته الظالمة للمغاربة ويعترف ويطلب الصفح الجميل عسى أن يلقى الله بوجه (سليم !!)
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9
10 - عبدالحق الخميس 30 ماي 2019 - 09:22
سننتدرك بإذن الله في محكمة قاضيها احكم الحاكمين وشهودها الملائكة
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7
11 - سعيد الخميس 30 ماي 2019 - 09:22
لو كان يعرف مادا ينتظره أمام الله يوم الحساب ماكان ليعتدي على قوت الفقراء والضعفاء في هدا البلد ليرضي أسياده لن نسامحك
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7
12 - rachis الخميس 30 ماي 2019 - 09:22
monsieur:avant de donner des conseilles Sácher que tu doit arreter un peu et penser aux grandes erreures que tu as fait. avant ta presidence tu etait tres admiré.apres tu as beaucoup changé negativement.j espere un jour que tu demande pardon au peuple a voir si Dieu et le peuple peuvent te perdonner
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13 - مغربي من برشلونة الخميس 30 ماي 2019 - 09:23
وا إتَّقِ الله نتا ورجّْعْ هاديك 7 د المليون لي كاتشد بدون وجه حق والله مانسمح ليك فيها حتى لغدا أمام الله.
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9
14 - دموع التماسيح الخميس 30 ماي 2019 - 09:24
انها دموع التماسيح والمعروف بها
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8
15 - zouhair الخميس 30 ماي 2019 - 09:24
وأنت اسي بن كيران متقيش فينا لله وترجع هدا زبالا ديال فلوس لكتاخد بدون وجه حق
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5
16 - VIDEO 2015: OMLLPLLB0QM الخميس 30 ماي 2019 - 09:24
يا بنكيران كي كنتي رئيس الحكومة بهدلتي الشعب المغربي وغرقتيه في الديون وغرقتينا في الغلاء وهمشتي جميع القطاعات وخربتي كولشي وماعمرك حليتي المشاكل ديال الشعب وها نتا اليوم كتتخلص بتسعة مليون سنتيم شهريا ومتيربحوهاش الوزراء ورؤساء الدول الاسكندنافية
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7
17 - Un royaliste pleurnichard الخميس 30 ماي 2019 - 09:25
Vraiment c'est un HOMME DE HALQA qui n'a rien fait pour la jeunesse Marocaine, c'est royaliste pleurnichard , il a empocher 7 million par mois et le voilà qui ne raconte des histoires, que son parti va à l'enfer !
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4
18 - مغترب1 الخميس 30 ماي 2019 - 09:25
هذه هي النهاية التي تنسونها حينما تكونون في المناصب تجمعون الأموال على حساب الضعفاء .تب الى الله وطلب المسامحة من المغاربة قبل الممات اذا كنت حقن تخاف جهنم .
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5
19 - سكزوفرين الخميس 30 ماي 2019 - 09:26
لماذا تبكي يا بنكيران
الست مقتنعا باعمالك ام تخاف من اعمالك.
انسيت ان الله غفور رحيم ام انك تريد ان تبقى في الدنيا ابدا.
انا لست مثلك ولكني لا اخاف من الموت
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3
20 - مروان عبد الإله الخميس 30 ماي 2019 - 09:27
عندما كنت رئيس الحكومة اخذتك الدنيا وظلمت الكثير اللذين مازالوا يعانون من قراراتك الرعناء. مابينك وبين الله قد يتجاوز عنك لكن مابينك وبين عباده فمعلق حتى ترد الحقوق لأهلها ولكن هيهات .الصيف ضيعت اللبن كما يقال .حديث المفلس ينطبق عليك تماما ايها الواعظ في جلباب الأفعى.
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5
21 - Houssam الخميس 30 ماي 2019 - 09:27
لا يسعني الا أن أقول لبنكيران:باز وجهك صحيح.لكن افهم تخوفك من جهنم لانك تدرك المآسي التي سببتها لشعب باكمله باستثناء ذويك و مقربيك و جماعتك.إنعم بتقاعدك الذي لا تستحقه و هيء نفسك ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون و اطلب من الله ان يغفر لك .
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6
22 - خليلوفيتش الخميس 30 ماي 2019 - 09:28
آه ثم آه هل هي صحوة ضمير أم دموع تماسيح ؟
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2
23 - saadzaghloul الخميس 30 ماي 2019 - 09:29
سبحان الله العظيم يوصي الناس بتقوى الله فهل اتقيت الله انت ؟ أتى الله وارجع ما أخذته من أموال الدولة والمواطنين بالباطل ثم ابك وانتحب واعتكف عسى الله يغفر لك ما فعلته بالضعفاء المغاربة ولا أظن الله سيغفر لك ما فعلته بنا ولو بكيت وتضرعت الدهر كله أيها المنافق وقائد حزب المنافقين وشيطانهم الكبير دموعك دموع تمساح نعرف أن خلفها انتخابات ألم تشبع ؟ ألم تتق ربك ؟ تب وعد إلى خالقك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي كل أتباعك إلى يوم الدين
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24 - لحسن الخميس 30 ماي 2019 - 09:31
و ماذا عن اهوال و أموال المغاربة... التي يأكلها دون حق ؟؟؟!!!!
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25 - VOLTAIRE3000 الخميس 30 ماي 2019 - 09:32
برز الثعلب يوما في شعار الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين
........

عذرا ياأمكر الماكرين كذب من ظن يوما أن للثعلب دينا

بنكيران يصدق عليه ثعلب ٌقصيدة أحمد شوقي
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26 - ميلود الخميس 30 ماي 2019 - 09:32
بنكيران ممثل بارع
لكنه للاسف يجد دائما وراءه وسائل الإعلام التي تساعده على اخراج وتسويق منتوجه التمثيلي
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27 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 30 ماي 2019 - 09:32
عليك أن تعلم يا بن كيران قبل مجيئك في تطوان لم نر يوما أحدا ينبش في القمامة بحثا عن رزقه . وعندما كنا نرى أحد الحمقى يفعل ذلك نهب لمساعدته . أما اليوم فقد صار الجميع يبحث في القمامة شبابا وشيوخا ،رجالا ونساء حتى صار الأمر معتادا عندنا ولم نعد نقوى على مواجهة الظاهرة بالصدقة كما في السابق ..
أما أعداد المتسولين فقد صاروا أضعاف أضعاف ما كان عليه الوضع قبل مجيئك ...في الدوارات في الأسواق في جنبات المساجد في المقاهي ....
المهم المغاربة ليس أمامهم غير انتظار المهدي المنتظر
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28 - reda الخميس 30 ماي 2019 - 09:32
On bénéficie de 9 millions de centimes gratis et on vient faire la leçon aux pauvres !
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29 - الرباطي الخميس 30 ماي 2019 - 09:33
بصراحة يصعب علي ان اتأثر بمواعظك ودموعك نعم ليس لي ان ادخل فيما بينك وربك، ولكنني كنت متأثرا اكثر بخطبك في البرلمان وكيف كان (ديالك كبيرا عليها)
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30 - عبد العزيز...... الخميس 30 ماي 2019 - 09:34
الموت وأهوال يوم القيامة يبكي بن كيران كما يبكي كل إنسان ......أما حملك ذلك أن ترجع 9 أو 7 مليون سنتيم للشعب المغربي المقهور وتبكيك وتجعلك نادما على ما اقترفته في حق الشعب من قرارات لاشعبية منها: تحرير المحروقات والعفو عما سلف وإصلاح التقاعد المشؤوم من جيوب الموظفين......لقد خدمت الدولة العميقة والمخزن ولو بحسم نية ،وفي الأخير قدموا لك رشوة التقاعد السمينة.....حسبنا الله ونعم الوكيل....
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31 - خصيمه يوم القيامة الخميس 30 ماي 2019 - 09:34
والله ما ابكاه الا الخوف مما ينتظره
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32 - لوابيس الخميس 30 ماي 2019 - 09:36
غارقاً في دمُوعهِ، ظهرَ عبد الإله بنكيران.....
لأنه يعرف مدى الفظاعات التي أقدم عليها وهو يعربد في أموال الفقراء و الكادحين و مدى عقاب الله الدي ينتظره و دعاوى العباد فيه و المظلومين .
فالمتوفى رحمه الله دكره بما ينتظره من حساب عسير إن كان من المتدكرين
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33 - BRAHIM LOGROÑO الخميس 30 ماي 2019 - 09:37
أول واحد لي خاصو إتقي النار هما داك الرباعة ديال الحكومة و بما فيهم أنت ياالله روح
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34 - chaouki الخميس 30 ماي 2019 - 09:38
يبكي علي ما اقترفه من ذنوب بما فعله بنا و سيظحك
عند خروجه من باب المقبرة و لكن لن ينسي برجوعه
محمولا علي نعشه لن نسامحك
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35 - Samir الخميس 30 ماي 2019 - 09:38
لا مجال للبكاء . افعل خيرا و صدق الفائض من اموالك على الفقراء فسوف يدخلك الله الجنه ما عاد ذالك لا يجدي نفعا.
ملاحظه . لا اقصد بنكيران فقط .
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36 - mjid الخميس 30 ماي 2019 - 09:41
بن كيران لن تنطلي علينا حيلتك مرة ثالتة؛ بعد أن تخلى عنك الجميع تريد أن تلفت أنظار بعض الذين نسو الزيادات التي قمت بها بالدين
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37 - molahid الخميس 30 ماي 2019 - 09:41
اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك يارب العالمين
اما انت السي الفقيه لكتهدر على الاخرة والجنة ماذا قدمت لهذا الشعب منذ توليك رئاسة الحكومة زدت فالمعيشة .فالكازوال فالفقر .......وكانت المكافئة ديالط هي تقاعد سمين يمكن ان تعيش به عشرين اسرة وزيد وزيد الله يخذ فيكم الحق لن نسامحكم موعدنا عدالة السماء
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38 - بصيص امل الخميس 30 ماي 2019 - 09:41
النار هي التي افتعلتها في الشعب المغربي مع كل زيادة ايام رئاسة الحكومة . لن ولن اسامحك يا شيطان .
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39 - عبدو بن تامي الخميس 30 ماي 2019 - 09:41
وانتا رجع 9 الملاين من القولاب راه والله مابقث كنتيق فيك
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40 - مغرب التفاهة الخميس 30 ماي 2019 - 09:42
كفى من ادخال الدين في السياسة ا سي بنكيران، لقد كرهتمونا في الدين و السياسة معااا
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41 - fati الخميس 30 ماي 2019 - 09:43
اتقوا الله انتم في الضعفاء والفقراء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته منذ اعتلائكم رأس الحكومة وانتم تضربون الفئة الفقيرة التي ليس لها حول ولا قوة بمراسيمكم الغريبة وزياداتكم المفاجئة اما الفئة الغنية فلا تقدرون حتى على التحدث من وراء ظهرها هلكت الموظفين بالقرارات المجحفة والان تطلب من المغاربة بان يثقوا الله!!! حسبي الله ونعم الوكيل
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42 - ملك البلاد فالمظالم محاصرة الخميس 30 ماي 2019 - 09:44
مات رسول الله ولم يورث لا درهما ولا دينارا . مات ودرعه مرهونة عند يهودي . عاش ولم يكن يملك قوت يومه . الاسلام ان تتقاسم الخيرات مع من اوصلك الى ما اوصلك اليه . الدنيا فتنة من خلالها تعرف معادن الناس وقوة وصدق ايمانهم .
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43 - مواطن الخميس 30 ماي 2019 - 09:44
ماذا لو قدمت نصيحة لنفسك وتخليت عن أكل السحت و اعترفت بما ارتكبت من ظلم في حق المغاربة .عسى ان يغفر لك الله والدموع تشهد على التماسيح
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44 - حسن الخميس 30 ماي 2019 - 09:45
بنكران رجل محبوب لدي جل المغاربة رغم اتف بعض الحساد شخص يريد الخير للعباد و البلاد ليس انتهازيا ولا متكبرا جل المغاربة لم يعرفونه الا عندما كاناحسن رئيس حكومة قي المغرب لكن مثل هؤلاء الاشخاص يشكلون خطرا على مصالح الدين ينهبون هدا الوطن نسال الله ان يرزقه السلامة والسعادة شخص نحبه لوجه الله لا نريد منه لا جزاءا و لا شكورا
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45 - حسن التادلي الخميس 30 ماي 2019 - 09:45
طبعا خاصو ابكي ماشي غير شويا .. لأن الناس ان اذنبت فهي تذنب في حق افراد محدودين ..... اما هذا الانسان الذي تتحدقون عنه فهو مذنب في حق شعب بكامله ...بسبب قراراته التفقيرية التي اتخذها في سبيل البقاء في السلطة ، هذا علاوة على كذبه ونفاقه ....يكفيه ان يعود الى تسجيلات وعوده للمواطنين ... وما انجزه بالفعل ... انه كذب فب كذب و الضحك على الدقون...هذا اضافة الى اكله لأموال الشعب بالباطل ونقصد طبعاى تقاعد خيالي بعد اربع سنوات من اللغط والتنكيت و البلوكاج...
سيحاسبه الله طبعا ... هذا ما فيه نقاش.
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46 - خالد الخميس 30 ماي 2019 - 09:46
لقد اقتربت الانتخابات و بدأت الذئاب الملتحية في اظهار دموع المكر و الخديعة للايقاع بالمواطن البسيط في شباكها.
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47 - مواطن من بلاد العجائب الخميس 30 ماي 2019 - 09:47
بسم الله الرحمن الريم
عند ربكم تختصمون
لبكا ينفعك السي بن كيران الى درت شي حاجة بينك اوبين الله عز وجل
اما مع اخيك المسلم ومع من سلمك الامانة شيء اخر
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48 - عبدو المانيا الخميس 30 ماي 2019 - 09:49
وا بنزيدان راك واقف على قبر ميت و هو حتما كان يسأل آنذاك، عوض متدعي ليه بارك تدير أحسن حاجة كتعرف ليها وهي البهرجة. ادعو لامواتكم ملي تكونو فالمقابر و خليو الموعظة لوقت لاحق بعد
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49 - اتق الله في نفسك الخميس 30 ماي 2019 - 09:50
اتَّقوا النار ولو بشق 7 مليون اكبر تمساح عرفه المغرب . لكن عند الله نختصم سترى العداب في الدنيا قبل الاخرة ان شاء الله
يا من قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم . استجب دعاءنا يارب في قريب غير بعيد.
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50 - المطلب الخميس 30 ماي 2019 - 09:51
تذكرت دموع بن كيران من اعلى منصات الحملات الانتخابية؛وعرفت انها دموع صالحة لكل مصلحة؛وليست مرتبطة بالمسجد او بالمقبرة؛فكيف تعطي وعود انتخابية تعرف انها كاذبة وتمزجها بالبكاء والنحيب ؟ وكيف تمنع الاجرة في حق الاضراب بدعوى مقابل العمل وانت الان تنعم بالملايين شهريا بدون عمل ؟ كيف تسن التعاقد وتحلل وتدمج ابناءك في الوظيفة ؟...ينطبق عليك المثل " ياكل مع الذءب ويبكي مع الراعي " فعلا دموعك تجلب كتلة انتخابية بوجادية ولكن لن تنفعك غذا امام الله "لا حيلة مع الله".
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51 - سبحان الله الخميس 30 ماي 2019 - 09:51
سبحان الله لماذا لا نرى هذا الخشوع وهذه الدموع على المسلمين الذين يموتون يوميا او اتباع جنازتهم حتى مات المتعاطف معهم حزبيا ام يخشعون ويبكون ويتذكرون الاخرة فقط عندما يموت متعاطفا معهم سبحان الله السياسة حتى في المقابر.
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52 - ali ar الخميس 30 ماي 2019 - 09:51
هذا هو حال ابن ادم حين يرى مصيره بمجرد يخرج من مقبرة ينسى كل شى
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53 - سیاتی دورک الخميس 30 ماي 2019 - 09:52
عذبتی الشعب ودیتی رزقوا دابا درتی فیها نبي نسیتی اش قال الله فی القران ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار المهم کاینة واحد القولة الشهیرة کانت تدوز فدوزیم دیال مسابقة اللوطو: سیاتی دورک عیش تفطح متاع قلیل جدااااااااااااا اسی عبدو هنیءا لک بوسخ الدنیا تفکرجیدا انه لما مات الحسن الثانی قالوا مات مسکین ورمضان کریم
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54 - معلم الخميس 30 ماي 2019 - 09:53
علامات المنافق ثلاث :إذا حدث كذب وإذا اتمن خان وإذا وعد أخلف.
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55 - citoyen الخميس 30 ماي 2019 - 09:53
تقوى ا لله لها بدل الباب ابواب اسي بنكران وسؤالي لك هل انت فعلا راضي على نفسك حتى يرضى عليك الله عز وجل ام اتنم من سريعي النسيان والتناسي اذا انت كنت مسؤول او غير مسؤول عن قراراتك التي سوف تبقى مدونة في التاريخ و للاسف باسمك بل بصوتك السجي ومواقفك الملفتة والفضة احيانا . اذا حقا في السكوت احيانا دليل على اتقاء الله ودعي الناس البسطاء لا يتذكرون منكم الا مواقفكم البلاغية في البرلمان ابان كنتم في المعارضة .اذا اتقي الله ولو بالصمت لقد اصبحث على يقين ان السياسي من مراضفات المنافق ولا حول ولا قوة الا بالله.نعم اقول كلامي هذا وانا ابكي مكانك فهل تبكي بدورك ندما كانسان مخادع او مخدوع او الاثنين.
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56 - عبد العزيز ..... الخميس 30 ماي 2019 - 09:54
كنتمى تكون فلوس التقاعد لي خديتي حتا هي بكاتك . ردها للشعب المغربي والله يغفر ليك ولينا ولجميع المسلمين ....
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57 - معطي الخميس 30 ماي 2019 - 09:55
لو أبكته أهوال القيامة حقا لرد المئات من الملايين التي تسلمها عن تقاعده ، وأي تقاعد اشتغل 4 سنوات توجت بإعفائه لفشله الذريع في مهمته...ورضي لنفسه أكل السحت 9 ملايين شهريا..
هذا يؤمن بأهوال البعث والنشور وعذاب القبر...
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58 - N.H الخميس 30 ماي 2019 - 09:56
هل هي دموع التماسيح أم العفاريت؟فليكن في علمك أنه ينتظرك حساب عسير جدا لأنك كنت مسؤول عن أمة بأكملها
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59 - رشيد الخميس 30 ماي 2019 - 09:56
رحمة الله على الشاب، والله يعطينا وجه هاد السياسيين، البكاء و تخراج العينين، باقي الشعب كايعاني مما صنعته يداك.
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60 - مواطنة 1 الخميس 30 ماي 2019 - 09:58
" كنت جاداً في تحمل مسؤوليات ديني". وماذا عن مسؤولياتك الدنيوية ؟ ماذا ستقول لأربعين مليون مغربي يوم الحساب ؟ الدين لا ينفع صاحبه إذا تعارض مع تصرفاته ؟ الدين يقول أن تزهد في الدنيا ولا تمد يدك للمال الحرام ، والمال العام قد استبحته بقبولك معاشا ريعيا ،لا أحد يستحق مبلغا كهاذا في معاشه مقابل بضع سنين عمل ، وأي عمل ! سيارات بنزين حرس .... دون أي مردودية . عملك لا يقارن بتعب العمال والفلاحين والموظفين الذين أفقرتهم بقراراتك . بكي ، بكييييي ، خصك تبكي حيث عارف أش داير .
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61 - Ana الخميس 30 ماي 2019 - 10:00
اعلم ان كتيرين سينتقدون بن كيران وانا اتمنى الا نخوض في ما لا نعلم. خاصة من جهة تقاعده المريح, ما ادرانا انه ينفق جزءا منه في اوجه الخير. نحن لا نعلم خبايا النفوس.
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62 - مغربي بألمانيا الخميس 30 ماي 2019 - 10:00
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . اتقوا الله في مال الشعب اولا . و تخلو عن التقاعد . لا بن كيران و لا اليوسفي و لا عباس الفاسي و لا اي رئيس حكومة يفرح ...كلكم سواسية وزراء و نواب وصوليون و انتهازبون . رحم الله من عرف قدره . تضحكون على الشعب .
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63 - الله اعلم الخميس 30 ماي 2019 - 10:00
الإيمان يعلمه الله فقط.
لكن مؤشراته يراها البشر في التصرف . اذا كان بن كيران حقيقيا في تقواه حتى لا اقول إيمانه فليبتعد عن السياسة . مواقف مرت عليه ورأيناه لم يحسم فيها باوامر الله او التقوى او الورع بل ... رضخ لاوامر السياسة والسوق.
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64 - ***الرررزززووزي** الخميس 30 ماي 2019 - 10:02
LES PAROLES... LES PAROLES... LES PAROLES ... كلمات ... كلمات ... ليست كلكلمات... اين انتم من الافعال? الكلمات وحدها ليست تكفي.. و جمهور الناس تنتظر تحسين وضعها المعيشي... زدتم في افتقار الناس كثيرا و اليوم تبكون على الاطلال....
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65 - Momo الخميس 30 ماي 2019 - 10:02
دموع التماسيح،أظن ان سيهم بنكيران بدأ يعي مالذي ينتظره من عقاب و محاسبة على ما اقترفه من ذنوب اتجاه هذا الشعب المغلوب على امره،و الله انا شخصيا لن اسامحك لانك نصبت علي شخصيا بعدما اعطيتك صوتي في انتخابات 2011 كما اغلب المغاربة الذين خنت ثقتهم و بعت لنا الاوهام باسم الدين.
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66 - مغربي حر الخميس 30 ماي 2019 - 10:03
أظن أن الانتخابات اقتربت . ولهذا فهو يتهيأ لها بذرف بعض الدموع.
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67 - Sattouff الخميس 30 ماي 2019 - 10:03
وما العيب في أن يذهب في جنازة شاب قد توفاه الله. حتى هذي درتو فيه إنِ.
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68 - "usrael الخميس 30 ماي 2019 - 10:05
miskiiine ya miskinooo , انك تخاف من جهنم ومن قال لك ان الله مت بحرق الناس وكانه سلطان الصحراء استعمل عقلك شوي
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69 - فقيه الخميس 30 ماي 2019 - 10:05
الله الله الله الله الله ا ا الله......
عاود ثاني ثاني ثاني ثاني
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70 - abdou الخميس 30 ماي 2019 - 10:06
Le grand Dieu nous a créé avec amour .nous sommes comme ses enfants .Il y a un père qui va torturer ses enfants ?alors il n y aura pas de souffrance après la mort
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71 - ام يوسف الخميس 30 ماي 2019 - 10:06
انا عارفة يا سي بن كيران انك رجل تقي وتخاف الله ما شاء الله الشعب المغربي كله بتدعي عليك. هل انت اديت شغلك يوم كنت في الحكومة على أكمل وجه ؟
هل انت تستحق راتب شهري تسعة المليون سنتيم وانت لا بتبرد ولا بتسخن؟
الإسلام ليس فقط الصلاة والصوم وإرضاء الوالدين
الإسلام هو المعاملة لأخوك الإنسان وانت كنت في منصب مسؤول وربنا سبحانه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
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72 - Freethinker الخميس 30 ماي 2019 - 10:06
تاجر دين محترف وجد ضالته في شعب أمي متخلف يُؤْمِن بالخرافات الغيبية، فضحك عليه بخرافات التماسيح والعفاريت وقبض تقاعده المريح ثمنا لخيانته والشعب الأمي المتخلف ما زال يردد تعاويذه الغيبية الغبية: خليناه لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نتلاقاو عند الله، لا حول ولا قوة الا بالله...ههه، وافق شن طبقة.
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73 - مهدي الخميس 30 ماي 2019 - 10:06
إنه الرجل الصالح الذي يتأثر بالمواعظ. خدم بلده بإخلاص كبير. رفض الحصول على المعاش من أموال دافعي الضرائب. كان سندا للمساكين ولمستضعفين وسيفا مسلطا على رقاب الأغنياء يأخذ من إموالهم يعطي للفقراء.
في عهد حكومته أضحت البلاد تعيش في أزهى فتراتها: * رقى الموظف.
*ضاعف له الأجر
* أضحى الطفل والمرأة في وضعية جد مريحة.
* تراجعت المديونيةالعامة.
* اختفى الريع
*ربطت المسؤولية بالمحاسبة
* أعطى للأرملة والمطلقة تعويضا أخرجهما منالفقر إلى الغنى.
لهذا يبكي هذا لرجل الصالح.
الله ينعل اللي ما يحشم.
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74 - mourad الخميس 30 ماي 2019 - 10:07
اذا كنت تخاف الله ارجع 9 مليو ن الى الدولة و اطلب السماح من الشعب المقهور الذي قتلت كل احلامه بتحرير الاسعار و الاقتطاعات من الاجر
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75 - rim الخميس 30 ماي 2019 - 10:08
لما يواجهك الله بأموال التقاعد ،أموال الشعب التي أخذتها بدون رضاه.وليست عن طيب خاطر.ويواجهك بأعمال وأفعال عمر بن الخطاب وعمربن عبد العزيزفي مجال المال العام ،مال الامة .ماذا تقول لله أنذاك. عنذما تسعر جهنم لأكلة المال العام بدون موجب حق.ويكون أنذاك الرسول (ص)خصيمهم.
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76 - fador الخميس 30 ماي 2019 - 10:08
لقد لطختم اياديكم و تحملتم مسؤولية شعب بأكمله . تغير شكلكم من اللحية و الوقار الى التجرد من كل القيم قد لا نعلم ما بينكم و بين الله و لكننا نعلم كم طحنتم هذا الشعب المغلوب و حميتم مصالح التماسيح . لن نسامحكم امام الله .
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77 - هشام عبيد الخميس 30 ماي 2019 - 10:09
قصة الثعلب و الديك


بـَرَزَ الثعـــْـــلَبُ يوماً *** في شـِعـــار الواعـِظيـنا

فـَمـَشى في الأرضِ يـَهــْـدي *** ويـَســُـبُّ المـاكرينا

ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا

يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا

وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا

واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا

فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا

عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا

فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا

بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا

عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا

إنهم قـــالوا وخـَيـْرُ الـ *** قـَوْلِ قـَـوْلُ العـــارفينا

" مـُخـْطـِئ ٌمـَنْ ظـَنّ يـَومـاً *** أنَ لِلثـَعـْـلَبِ ديـــنا
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78 - Hamido الخميس 30 ماي 2019 - 10:09
في الاحياء الشعبية تجد داءما امراة مختصة في الجناءز وهي التي تبدا بالصياح والنواح والبكاء على الفقيد .وبنكيران يقوم بهذا الدور داخل حزبه وداخل الحكومة .فكلما سمع بوفاة احد السياسيين الا وجاء ليعض الناس ويبكي ويذكر الجميع ان الحياة لا تساوي شيءا وان الاخرة خير وابقى.فمن يصدق صاحب التقاعد السمين ونحن في سنين عجاف؟
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79 - كريم الخميس 30 ماي 2019 - 10:09
وسبعة المليون اش بان ليك فيها ما عمرك غادي تندم عليها
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80 - مواطن الخميس 30 ماي 2019 - 10:10
صراحة لنكن منصفين.الرجل كان شفافا و كان ملئ بالطموح و الرغبة في العما بجد و في ولايته اصبحت احب مشاهدة جلسات البرلمان .لكنم كما تعلمون هناك لوبيات شوهت صورته و صاغت سياسات و امور لتشويه صورة الرجل لان الفساد وحش عملاق يصعب هزمه في هذا الوطن.و الكل يتهمه بتأزيم الحياة.و نسي اغلب الناس ان العالم يعيش زمن الازمات.الغريب يا قراء هسبريس اني كنت ارى ان جميع الناس كانوا يشكرونه ولكن بعد البلوكاج المتعمد اصبح الكل ينتقده.اليس هذا بنفاق؟
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81 - مواطن الخميس 30 ماي 2019 - 10:11
دموع التماسيح.
لا تنسى أن لك حسابا مع كل الشعب المغربي خاصة مع كل الموظفين، وهذا الحساب ليس بمحكمة بالرباط بل بمحكمة إلهية.
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