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كُتّاب وآراء
"أهوالَ جهنّم" تبكي بنكيران في مقبرة: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"
غارقاً في دمُوعهِ، ظهرَ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في إحدى مقابرِ العاصمة، لتشْييعِ جنازة أحد المتعاطفين مع "حزب المصباح"، وهو يُوصي "إخوانه في الحركة" بتقْوى الله والاستقامة في أمور الدّنيا، قبلَ أنْ يجهش بالبكاء وهو ينقلُ "أهوالَ جهنّم"، راجياً الله بالقول: ""هادشي بزاف أسيدي ربي"..حاولوا اجتنابها بما اسْتطعتم، اتَّقوا النار ولو بشق تمرة".
ودعا بنكيران، واقفاً على رأس قبر المُتوفى، الحاضرين بلغة المرشد والنّصوح إلى الاستقامة في الدنيا، وقال: "الموت ليست خاصة بكبار السّن ولا بالنساء والمرضى؛ الموت حقّ وحين يقدرها الله فإنها تقع"، مضيفاً: "في حياتي كانت أمور ندمت عليها، وعندما بلغت مبالغ التكليف والتقيتُ بإخواني في هذه الحركة المباركة كنت جاداً في تحمل مسؤوليات ديني".
وأضافَ الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو يحاول كف دموعه: "الميت شاب من شبابنا لم يبلغ العشرين، كان طالبا متميزا وخلوقاً وابن أسرة كريمة، والله في لحظة من اللحظات قرّر أن يبتليه بالمرض.. ولعله تعالى كان يهيئ بذلك أسرته، ثم اختاره إلى جواره في ليلة من شهر رمضان".
وبلغة يكتنفها الوعظ والنّصح خاطب بنكيران الحضور قائلاً: "في النهاية هذا عطاء الله، فهو رزقه لأبويه، وهو الذي متعهما به كل هذه المدّة"، وزاد: "حين يأخذ الله عزيزاً فإنه يكونُ قدْ أعطاه لكم مدة طويلة تستمعون بقربه ومعاشرته، مثل شهر رمضان الذين نستمتع به اليوم بوجودنا فيه، ولكن عما قريب سوف يفارقنا؛ فلهذا يجب أن نكون سعداء بهذا الشّهر وحريصين أحسن الحرص وأكبرهُ على أن ينقضي في أحسن الأحوال، لأنه سيفارقنا فلا نجد القوة لكي نصوم النهار ونقوم الليل كما ييسّر لنا الله اليوم".
واستطرد رئيس الحكومة السابق وهو يتحدّث إلى الشباب: "أنتم سعداء لأنكم مازلتم في سن الشّباب ويمكن أن توطّنُوا أنفسكم بطاعة الله التي هي أساس الحياة قبل أن يكون الأمر حرفة وعبادة"، مردفا: "هبوّا لربّكم بالصّلاة أولاً قبل كلّ شيء، وتعلموا دينكم الذي هو مصدر عزكم ونصركم ونجاحكم..إذا كنتم كما أرادكم الله مستقيمين وتؤدون الأمانات وتوفون بالعهود ولا تغشون وتحسنون معاملة آبائكم وأستاذكم فإن العالم كله سيبتغي أن يكون بجانبكم".
وواصل بنكيران: "نحن لسنا سياسيين محترفين ولم ننشأ في حزب سياسي محترف..لمّا دخلنا على الدكتور الخطيب لم نجدْ معه إلا 3 أشخاص من الجيل القديم، وسلكنا هذه الطّريق التي باركها الله لنا حتى بلغنا ما بلغناه اليوم. ومازال سيعطينا الله إذا كنّا مستقيمين"، متابعا: "سعادة الاستقامة لا تقاسُ كما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة".
وختم بنكيران نصحه قائلا: "أشفقوا على أنفسكم وتمسّكوا بـ"العروة الوثقى"، وقال: "ربنا ينظر إلينا ووعدنا بدار أخرى ليس فيها نغَص ولا ألم وليس فيها نزاع ولا خلاف، فيها ما لا عين رأت، فكيف يغامر الإنسان بكل هذا النعيم الذي وعد بنا الله من أجل الفرق بين الطاعة والمعصية؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
حفظنا لقولب ديالك اعمي الثعلب
لا يجوز قول مثل هذا الكلام يا هذا
وإنما تقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة شر المسيح الذجال .
وقبل أن توعظ الناس اتعظ أنت واحذر أن تكون من هؤلاء : *أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون*
وإن كنت تعمل شيئا فلنفسك : قال تعالى : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وقال تعالى في الحديث القدسي الرابع والعشرين في الأربعون النووية : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .
اتق الله واعلم أنه يحول بين المرء وقلبه . والسياسة التي خضت فيها ولا تزال تخوض فيها ليس لك وتعلم هذا وإنما أردت المناصب وغيرها هنا فين تتق الله
اللهم رب العالمين لا تواخذنا بما يفعله المسلمون في المومنين . حسبنا انت لا إلاه إلا أنت نعبد ولا نشرك بك شيئا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أليس الجدير به أن يندم على حصاد تجربته الظالمة للمغاربة ويعترف ويطلب الصفح الجميل عسى أن يلقى الله بوجه (سليم !!)
الست مقتنعا باعمالك ام تخاف من اعمالك.
انسيت ان الله غفور رحيم ام انك تريد ان تبقى في الدنيا ابدا.
انا لست مثلك ولكني لا اخاف من الموت
........
عذرا ياأمكر الماكرين كذب من ظن يوما أن للثعلب دينا
بنكيران يصدق عليه ثعلب ٌقصيدة أحمد شوقي
لكنه للاسف يجد دائما وراءه وسائل الإعلام التي تساعده على اخراج وتسويق منتوجه التمثيلي
أما أعداد المتسولين فقد صاروا أضعاف أضعاف ما كان عليه الوضع قبل مجيئك ...في الدوارات في الأسواق في جنبات المساجد في المقاهي ....
المهم المغاربة ليس أمامهم غير انتظار المهدي المنتظر
لأنه يعرف مدى الفظاعات التي أقدم عليها وهو يعربد في أموال الفقراء و الكادحين و مدى عقاب الله الدي ينتظره و دعاوى العباد فيه و المظلومين .
فالمتوفى رحمه الله دكره بما ينتظره من حساب عسير إن كان من المتدكرين
عند خروجه من باب المقبرة و لكن لن ينسي برجوعه
محمولا علي نعشه لن نسامحك
ملاحظه . لا اقصد بنكيران فقط .
اما انت السي الفقيه لكتهدر على الاخرة والجنة ماذا قدمت لهذا الشعب منذ توليك رئاسة الحكومة زدت فالمعيشة .فالكازوال فالفقر .......وكانت المكافئة ديالط هي تقاعد سمين يمكن ان تعيش به عشرين اسرة وزيد وزيد الله يخذ فيكم الحق لن نسامحكم موعدنا عدالة السماء
سيحاسبه الله طبعا ... هذا ما فيه نقاش.
عند ربكم تختصمون
لبكا ينفعك السي بن كيران الى درت شي حاجة بينك اوبين الله عز وجل
اما مع اخيك المسلم ومع من سلمك الامانة شيء اخر
يا من قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم . استجب دعاءنا يارب في قريب غير بعيد.
هذا يؤمن بأهوال البعث والنشور وعذاب القبر...
لكن مؤشراته يراها البشر في التصرف . اذا كان بن كيران حقيقيا في تقواه حتى لا اقول إيمانه فليبتعد عن السياسة . مواقف مرت عليه ورأيناه لم يحسم فيها باوامر الله او التقوى او الورع بل ... رضخ لاوامر السياسة والسوق.
عاود ثاني ثاني ثاني ثاني
هل انت تستحق راتب شهري تسعة المليون سنتيم وانت لا بتبرد ولا بتسخن؟
الإسلام ليس فقط الصلاة والصوم وإرضاء الوالدين
الإسلام هو المعاملة لأخوك الإنسان وانت كنت في منصب مسؤول وربنا سبحانه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
في عهد حكومته أضحت البلاد تعيش في أزهى فتراتها: * رقى الموظف.
*ضاعف له الأجر
* أضحى الطفل والمرأة في وضعية جد مريحة.
* تراجعت المديونيةالعامة.
* اختفى الريع
*ربطت المسؤولية بالمحاسبة
* أعطى للأرملة والمطلقة تعويضا أخرجهما منالفقر إلى الغنى.
لهذا يبكي هذا لرجل الصالح.
الله ينعل اللي ما يحشم.
بـَرَزَ الثعـــْـــلَبُ يوماً *** في شـِعـــار الواعـِظيـنا
فـَمـَشى في الأرضِ يـَهــْـدي *** ويـَســُـبُّ المـاكرينا
ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا
يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا
وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا
واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا
فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا
عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا
فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا
بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا
عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا
إنهم قـــالوا وخـَيـْرُ الـ *** قـَوْلِ قـَـوْلُ العـــارفينا
" مـُخـْطـِئ ٌمـَنْ ظـَنّ يـَومـاً *** أنَ لِلثـَعـْـلَبِ ديـــنا
لا تنسى أن لك حسابا مع كل الشعب المغربي خاصة مع كل الموظفين، وهذا الحساب ليس بمحكمة بالرباط بل بمحكمة إلهية.