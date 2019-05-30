"أهوالَ جهنّم" تبكي بنكيران في مقبرة: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

غارقاً في دمُوعهِ، ظهرَ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في إحدى مقابرِ العاصمة، لتشْييعِ جنازة أحد المتعاطفين مع "حزب المصباح"، وهو يُوصي "إخوانه في الحركة" بتقْوى الله والاستقامة في أمور الدّنيا، قبلَ أنْ يجهش بالبكاء وهو ينقلُ "أهوالَ جهنّم"، راجياً الله بالقول: ""هادشي بزاف أسيدي ربي"..حاولوا اجتنابها بما اسْتطعتم، اتَّقوا النار ولو بشق تمرة".

ودعا بنكيران، واقفاً على رأس قبر المُتوفى، الحاضرين بلغة المرشد والنّصوح إلى الاستقامة في الدنيا، وقال: "الموت ليست خاصة بكبار السّن ولا بالنساء والمرضى؛ الموت حقّ وحين يقدرها الله فإنها تقع"، مضيفاً: "في حياتي كانت أمور ندمت عليها، وعندما بلغت مبالغ التكليف والتقيتُ بإخواني في هذه الحركة المباركة كنت جاداً في تحمل مسؤوليات ديني".

وأضافَ الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وهو يحاول كف دموعه: "الميت شاب من شبابنا لم يبلغ العشرين، كان طالبا متميزا وخلوقاً وابن أسرة كريمة، والله في لحظة من اللحظات قرّر أن يبتليه بالمرض.. ولعله تعالى كان يهيئ بذلك أسرته، ثم اختاره إلى جواره في ليلة من شهر رمضان".

وبلغة يكتنفها الوعظ والنّصح خاطب بنكيران الحضور قائلاً: "في النهاية هذا عطاء الله، فهو رزقه لأبويه، وهو الذي متعهما به كل هذه المدّة"، وزاد: "حين يأخذ الله عزيزاً فإنه يكونُ قدْ أعطاه لكم مدة طويلة تستمعون بقربه ومعاشرته، مثل شهر رمضان الذين نستمتع به اليوم بوجودنا فيه، ولكن عما قريب سوف يفارقنا؛ فلهذا يجب أن نكون سعداء بهذا الشّهر وحريصين أحسن الحرص وأكبرهُ على أن ينقضي في أحسن الأحوال، لأنه سيفارقنا فلا نجد القوة لكي نصوم النهار ونقوم الليل كما ييسّر لنا الله اليوم".

واستطرد رئيس الحكومة السابق وهو يتحدّث إلى الشباب: "أنتم سعداء لأنكم مازلتم في سن الشّباب ويمكن أن توطّنُوا أنفسكم بطاعة الله التي هي أساس الحياة قبل أن يكون الأمر حرفة وعبادة"، مردفا: "هبوّا لربّكم بالصّلاة أولاً قبل كلّ شيء، وتعلموا دينكم الذي هو مصدر عزكم ونصركم ونجاحكم..إذا كنتم كما أرادكم الله مستقيمين وتؤدون الأمانات وتوفون بالعهود ولا تغشون وتحسنون معاملة آبائكم وأستاذكم فإن العالم كله سيبتغي أن يكون بجانبكم".

وواصل بنكيران: "نحن لسنا سياسيين محترفين ولم ننشأ في حزب سياسي محترف..لمّا دخلنا على الدكتور الخطيب لم نجدْ معه إلا 3 أشخاص من الجيل القديم، وسلكنا هذه الطّريق التي باركها الله لنا حتى بلغنا ما بلغناه اليوم. ومازال سيعطينا الله إذا كنّا مستقيمين"، متابعا: "سعادة الاستقامة لا تقاسُ كما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة".

وختم بنكيران نصحه قائلا: "أشفقوا على أنفسكم وتمسّكوا بـ"العروة الوثقى"، وقال: "ربنا ينظر إلينا ووعدنا بدار أخرى ليس فيها نغَص ولا ألم وليس فيها نزاع ولا خلاف، فيها ما لا عين رأت، فكيف يغامر الإنسان بكل هذا النعيم الذي وعد بنا الله من أجل الفرق بين الطاعة والمعصية؟".