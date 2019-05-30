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مصدر: مشاركة ضعيفة في احتجاج بقطاع العدل

مصدر: مشاركة ضعيفة في احتجاج بقطاع العدل
هسبريس من الرباط
الخميس 30 ماي 2019 - 05:35

لم تتجاوب شغيلة قطاع العدل مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية ضمن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء، بمختلف محاكم المملكة.

وأفاد مصدر مطلع في وزارة العدل بأن الوقفة عرفت مشاركةً ضعيفةً جداً لشغيلة القطاع، إذ ناهزت نسبة الاستجابة 2 في المائة من الموظفين العاملين بالمحاكم.

وتقل هذه النسبة عن نسبة تمثيلية النقابة، المحسوبة على الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في القطاع، والبالغة حوالي 13 في المائة حسب آخر انتخابات اللجان متساوية الأعضاء التي أجريت سنة 2016.

وقال المصدر إن هذه الأرقام "تؤكد التراجع الكبير الذي تعرفه هذه النقابة في الآونة الأخيرة في ظل المواقف التي أصبحت تتبناها قيادتها وهجومها المستمر على مسؤولي الوزارة وانتقادها غير الموضوعي لكل المبادرات التي يقومون بها"، وأشار إلى أن "هذه المواقف أدت إلى توتر العلاقة مع وزارة العدل؛ في حين تعكس نسبة المشاركة الهزيلة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة الأزمة الهيكلية التي تعرفها النقابة".

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