24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوصوف يستحضر شخصيات تاريخية مغربية .. السفير بن عائشة
- ائتلاف يدعم تقنين استقبال الأطفال المتخلى عنهم
- ضريبة تطال الطاقة المصدرة من المغرب إلى إسبانيا
- تازة: رحاب معهد وطرب آلة..
- داء "الترمضينة".. فأين الدواء؟!
عصير المزاح -23- لا تنس ذكر الله .. واِنس "احترام القانون" (5.00)
- حموشي يتصدى للسياقة الاستعراضية والتدخلات في مخالفات مرورية - (102)
- "نقود تيفيناغ" تعجّل بصدور القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية - (71)
- التحقيق مع شرطي لاشتغاله "خطاف نقل" بالرباط - (67)
- هذه خلفيات موقف المملكة من "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين - (66)
- "مول البندير" .. فيلم "يهين" رجال التعليم أم يهتك ستار التعتيم؟ - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصدر: مشاركة ضعيفة في احتجاج بقطاع العدل
لم تتجاوب شغيلة قطاع العدل مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية ضمن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء، بمختلف محاكم المملكة.
وأفاد مصدر مطلع في وزارة العدل بأن الوقفة عرفت مشاركةً ضعيفةً جداً لشغيلة القطاع، إذ ناهزت نسبة الاستجابة 2 في المائة من الموظفين العاملين بالمحاكم.
وتقل هذه النسبة عن نسبة تمثيلية النقابة، المحسوبة على الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في القطاع، والبالغة حوالي 13 في المائة حسب آخر انتخابات اللجان متساوية الأعضاء التي أجريت سنة 2016.
وقال المصدر إن هذه الأرقام "تؤكد التراجع الكبير الذي تعرفه هذه النقابة في الآونة الأخيرة في ظل المواقف التي أصبحت تتبناها قيادتها وهجومها المستمر على مسؤولي الوزارة وانتقادها غير الموضوعي لكل المبادرات التي يقومون بها"، وأشار إلى أن "هذه المواقف أدت إلى توتر العلاقة مع وزارة العدل؛ في حين تعكس نسبة المشاركة الهزيلة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة الأزمة الهيكلية التي تعرفها النقابة".