"معيقات التعليم" تجمع باحثين في ندوة بتطوان

جمال سماحي من تطوان

اعتبر عبد الحيّ بلقاضي، عضو المكتب الوطنيّ للنّقابة الوطنيّة للتّعليم المنضوية تحت لواء الكونفدراليّة الدّيمقراطيّة للشّغل، أنّ "الدّولة، من خلال تجاربها في إصلاح التّعليم، تعمل على تفويته إلى الخواص".

وشدد عضو المكتب الوطنيّ للنّقابة الوطنيّة للتّعليم، خلال ندوة "المنظومة التّربويّة.. المعيقات وإمكانيّات التّطوير" الّتي نظّمها فرع جمعيّة الشّعلة للتّربيّة والثّقافة بتطوان ليلة الأربعاء بدار الشّباب الزّرقطوني، على أنّ "عدم نجاح أيّ تجربة يدلّ على أنّ هناك خللا".

وأكّد بلقاضي، في تصريح خصّ به هسبريس، أنّ المخرج من هذا الوضع "لا يمكن أن يكون إلّا بتعاقد اجتماعيّ بين جميع الأقطاب داخل المجتمع، في أفق أن يكون هناك تغيير مجتمعيّ يحمل مشروعا مجتمعيّا قائما على الدّيمقراطيّة، والعدالة الاجتماعيّة، وحقوق الإنسان".

من جانبه، قال عبد الغنيّ السّليماني، باحث تربويّ وسوسيولوجيّ، إنّ "واقع التّعليم العموميّ هو واقع صعب، لكونه يعاني من أزمة متداخلة وبنيويّة، مرتبطة أساسا بالتّدبير، وواقع المدرسة العموميّة المتمثّل في العنف والهدر، وعدم الثّقة فيها، وبالإمكانيّات الماليّة المقدّمة لها"، معتبرا أنّ هذا الواقع دفع بالطّبقة المتوسّطة إلى التوّجّه نحو التّعليم الخصوصيّ، والّذي "في اعتقادي، لم يصل إلى العمق والجودة الّتي توفّرها المدرسة العموميّة باعتبارها تتوفّر على النّخب والأطر القادرة على التّطوير" يضيف الباحث التّربويّ.

واعتبر المتحدّث أنّ "المدرّس قد أصبح حاليا كسائر الكائنات الأخرى، بدون رسالة ولا موقف ولا موقع، بعدما تمّ إفراغه من كلّ الحمولات التّي كانت تميّزه سابقا باعتباره رمز الانفتاح والنّضال والثّقافة"، مرجعا ذلك إلى وجود أطراف ما "تستفيد من التّعليم الخصوصيّ، وتعمل جاهدة من أجل ردم هذه الهوّة وإفقاد المصداقيّة في المدرسة العموميّة باعتبارها لم تعد مصنعا لإنتاج النّخب والطّاقات، بقدر ما أصبحت مصنعا لإنتاج البطالة، وكلّ أشكال العنف داخل المجتمع"، وفق تعبير المتحدّث .

بالمقابل، اعتبر أحمد العيداني، رئيس جمعيّة الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعيّة إعاقة، أنّ وجود ما يقارب من 66 في المائة من الأشخاص في وضعيّة إعاقة خارج منظومة التّربيّة والتّكوين "معضلة، وسببا في انحدار المغرب في سلّم التّنميّة، والّتي ترتبط بمؤشّرات منها ولوج الأشخاص المعاقين لحقوقهم الأساسيّة، الصّحة، التّعليم، التّرفيه والمشاركة السّياسيّة".

ودعا العيداني كلّ القوى والفعاليّات إلى التّجنّد والعمل سويّا لإصلاح هذا الورش الّذي يعدّ على رأس الأولويّات في السّياسات العموميّة، واعتماد سياسيات مندمجة ومنسجمة مع خصوصيّات الأشخاص في وضعيّة إعاقة، "كي نرقى بمنظومة التّربيّة والتّكوين، وللمساهمة في الدّورة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك لنكون في رهان الدّولة المغربيّة الّتي تعمل على رفع مؤشّراتها في التّنميّة".

وعلى مستوى الرّهانات، أوضح عزيز الزّكاف، رئيس فرع جمعيّة الشّعلة للتّربيّة والثّقافة بتطوان، الهيئة المنظّمة للنّدوة، أنّ اختيار موضوعها هدف إلى الابتعاد عن كلّ المساجلات المرتبطة به، "والّتي تبقى عبارة عن تطاحنات يغلب عليها السّياسيّ ويغيّب عنها التّربويّ"، يضيف الزّكاف الّذي أكّد أنّ "هذا الموضوع لن يكون عابرا، وسيتمّ الخروج بتوصيّات ستكون عبارة عن مذكّرة سيتمّ رفعها إلى وزارة التّعليم، وإلى المديريّة الإقليميّة للتّعليم، وكذلك إلى أكاديميّة التّعليم".