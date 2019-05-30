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كُتّاب وآراء
"دعاء وزهرة الحب" .. ستيني يعبث ببراءة طفلة في أحراش النواصر
عندما تقرأ الخبر أو تسمعه تصاب بالصدمة..لا يمكن للعقل البشري تخيل ذلك، لكنها الحقيقة المرة..أطفال تنتهك أجسادهم، وتغتصب براءتهم، ليرافقهم وصم الفضيحة طوال حياتهم. اغتصاب غيّر حياة العديد من الأطفال وجعلها جحيما، بينما آخرون لم ينصفهم القضاء، ليكونوا ضحايا مرة ثانية.
في هذه السلسلة، تعيد هسبريس نشر مجموعة من القصص التي تحكي عن تعرض أطفال للاغتصاب، سواء من طرف مجهولين أو أقارب لهم، وكيف حولت هذه الأفعال الشنيعة حياة هؤلاء إلى جحيم، وكشفت عن الكبت الذي يكبر يوما تلو آخر وسط المجتمع المغربي؛ كما سنسلط الضوء من خلالها على الأحكام القضائية الصادرة حول هذه القضايا، خصوصا أن بعض الهيئات الحقوقية، وكذا عائلات ضحايا الاغتصاب، ترى أنها "غير منصفة".
في واضحة النهار، والشمس في كبد السماء، كانت الحركة شبه منعدمة، ولا صوت يعلو على صوت بعض العصافير، وكذا أزيز بعض السيارات التي تمر من بعيد في الطريق السيار..وحدها كانت الطفلة دعاء، ذات العشر سنوات، تسير في اتجاه منزلها عائدة من مدرستها.
كان يوما مغايرا في حياة دعاء التي تتابع دراستها في مدرسة الحاج الطيبي الناصري المتواجدة بتراب جماعة النواصر، ضواحي الدار البيضاء، إذ سيحول أيامها إلى جحيم، بعدما تحمل جسدها النحيف تبعات تصرف لا إنساني، ووصم سيظل لصيقا بها طوال حياتها.
كانت الطفلة حينها متوجهة صوب منزلها بدوار القدادرة، بعدما وضعتها سيارة النقل المدرسي في مكان غير بعيد من المنزل بسبب صعوبة ولوج السيارات إليه، ولَم يخطر على بالها أن شخصا ما سيغير حياتها ويهتك عرضها.
في الطريق نحو المنزل، أواخر شهر مارس من سنة 2018، كانت هذه الطفلة تبحث وسط العشب الذي يكسو المكان عن زهرات لتقديمها إلى والدتها التي كانت تنتظر وصولها، لكنها في النهاية حملت لها ألما وهي تنظر إلى جسد فتاتها الصغيرة وقد تم انتهاكه.
كانت الطفلة تبحث عن هدية لوالدتها، فإذا بـ"وحش بشري" يباغتها؛ لم يكن سوى رجل ستيني، راع يبحث بدوره عن "زهرة الحب"، كما روت حينها! في لحظة سيفقد هذا الرجل الطاعن في السن إنسانيته، ويتجرد من كل وازع، ليفرغ كبته الجنسي في جسد دعاء النحيف..
قام بتعريتها وهتك عرضها وسط الأحراش، غير مكترث بآهاتها وصراخها..وتحت تهديد بالسلاح الأبيض، ظل يمارس شذوذه عليها، وعندما قضى وطره منها، هددها بالقتل إن أفصحت عن الواقعة.
اتجهت دعاء صوب منزلها وهي تجر خلفها جروحا لن تندمل، وستظل لصيقة بها طوال حياتها، بينما لم يجد الرجل الوحش من حيلة سوى منحها عشرة دراهم حتى لا تفضحه وسط الدوار!..
ما إن ولجت المنزل حتى شعرت والدتها بأنها ليست على ما يرام؛ فالطفلة التي كانت تزرع الحياة في المكان بقفشاتها وحركاتها بدت متأثرة بشكل كبير، ما جعل والدتها تشك، قبل أن تصدم حين علمت بأنها تعرضت للاغتصاب.
لم يصدق والد الطفلة الذي يشتغل سائقا لإحدى سيارات النقل المدرسي بإقليم النواصر ما تعرضت له الفتاة التي قام بتبنيها وتربيتها رغم كونه أبا لأربعة أبناء، فشرع في القيام بالمساطر القانونية حتى يحصل على حق ابنته من هذا الوحش.
دخلت عناصر الدرك الملكي على خط الواقعة، وتم فتح تحقيق في القضية، فحكت الطفلة دعاء تفاصيل ما جرى لها في ذلك اليوم المشؤوم، ليتم اعتقال المشتبه فيه وإحالته على القضاء، الذي أدانه بعشر سنوات سجنا نافذا.
اليوم، الطفلة دعاء، التي تتابع دراستها في القسم الخامس ابتدائي، تتحسن حالتها النفسية بعد ما وقع بسبب انعدام الضمير الإنساني، وكلها أمل ألا تتعرض فتيات وأطفال لممارسات شاذة من طرف مكبوتين جنسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لو فعلها شخص ما في امريكا مع طفل او طفلة سيكره اليوم الذي ولد فيه. عقاب صارم من القضاء و عقاب صارم من المجتمع و عقاب صارم من السجناء