عبد الرحمان .. شاب عشريني يتسلح بالأمل لتجاوز محنة المرض

هسبريس من الدار البيضاء

"لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة"، هي الجملة المُلهمة التي تفوّه بها الموسيقار الشهير بيتهوفن الذي لم يمنعه الصمم من صنع المستحيل.. إنه مثال لأشخاص انتصروا على الإعاقة، لم يقفوا عاجزين أمامها؛ بل حداهم الأمل إلى تحقيق طموحاتهم، بفضل إرادتهم الاستثنائية التي هزمت المستحيل.

أبصروا الحياة بشكل أفضل؛ لأنهم لم يضعوا خطاً للنهاية.. هذه هي حياتهم كما يرونها، صبروا طويلا على شظف العيش وقسوة الحياة، ولم تمنعهم الإعاقة من تحقيق الطموح، ولم تسلب منهم أحلامهم، على الرغم من نظرات العطف التي تلاحقهم في أحايين كثيرة، رافضين بذلك مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

قصص إنسانية لها سحر خاص تبقى عالقة في الذاكرة والوجدان، سيكون القراء الكرام على موعد معها طوال رمضان.. "مُتشائلون" بطبعهم، على حد تعبير الأديب الفلسطيني إميل حبيبي، بعدما صاروا قابعين في منطقة وسطى بين التفاؤل والتشاؤم.. إنها لحظات بوح يسترجعون فيها الإخفاقات والنجاحات التي واجهت مسارهم.

عبد الرحمان، من ساكنة مدينة بني ملال، وقع ضحية حادثة سير فجائية انتزعت منه أحلامه المستقبلية، ليدخل دوامة من الألم الشديد الذي غلب على طباعه مع أسرته ورفاقه؛ لكن تمكّن من تجاوز محنته الأليمة، بفضل الأمل الذي تسلّح به من أجل مجابهة مختلف العقبات التي واجهته بعد حادثة السير.

في هذا الصدد، يقول الشاب العشريني، في حديث للجريدة، إن "حادثة السير الذي وقعت باغتتني في الحقيقة، لأنني لم أكن أتوقعها مطلقا؛ لكن ما علينا سوى الاستجابة للأقدار مثلما يُقال"، معتبرا أن "عائلته كانت سنده القوي من أجل تجاوز محنته التي كادت تعصف بمستقبله، لا سيما ما يرتبط باستقراره النفسي".

ويضيف عبد الرحمان، الذي تجاوز محنة المرض، أن "مصدر قوته حاليا هي والدته على وجه الخصوص، لأنها كابدت جميع العقبات بغية تقديم الدعم النفسي، لا سيما أنني مررت بفترة نفسية عصيبة للغاية لا يمكن أن يدركها سوى المريض الذي يمرّ منها".

جرعة الأمل، التي يغرف منها المتحدث، جعلت منه قدوة لبقية الشباب في مدينة بني ملال، لا سيما الذين تعرضوا لحوادث فجائية جعلتهم مقعدين في الفراش بشكل إجباري؛ ما دفع بعضهم إلى زيارته، واستفساره عن "الوصفة السحرية" التي استعان بها من أجل التغلب على منحته.

"كنت على غرار العادة متوجها إلى السوق الأسبوعي بالمدينة، حيث ركبت مع أصدقائي في عربة ثلاثية العجلات؛ لكن حينما عدنا إلى المنزل وقعت لنا حادثة سير مفاجئة"، يورد المتحدث، قبل أن يسترسل: "فقدت الوعي في تلك اللحظة، إلى أن وجدت نفسي في المستشفى العمومي بالمدينة".

ويتابع: "لم أعد أحس برجلي بتاتا.. طرق العلاج تستدعي نقلي إلى مصحة خاصة، لأن المستشفى العمومي لم يحتضنني، وما يرافق ذلك من كراء لسيارة الإسعاف التي يصل سعرها إلى 400 درهم ذهابا وإيابا، وقد تصل تكاليف ذلك اليوم المخصص للعلاج إلى 1500 درهم، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والترويض".

كل هذه المشاكل التي تطرق إليها متحدث الجريدة "هيّنة" بتعبيره، لكن الأصعب في مرحلة المرض هو "الصدمة"، يضيف عبد الرحمان، مؤكدا أن "الضغوطات النفسية هي الأصعب في الأمر برمته؛ لكن مساعدة أمي جعلتني أتجاوز المحنة، فضلا عن الأمل الذي منحني إياه الخالق".

وختم ابن منطقة بني ملال تصريحه بالقول: "يجب الاتحاد بين جميع المغاربة، من أجل تجاوز هذه المعضلات الصحية التي قد تصيب أي فرد كيفما كان نوعه؛ لكن رسالتي للدولة هي ضرورة التكفل بالحالات الصحية للشباب، لأنه يجب مراعاة وضعيتنا الصحية، حتى يضرب بالمغرب خير مثال في الخارج".

للتواصل مع العائلة، يرجى الاتصال بالمعني عبد الرحمان، على الرقم التالي: 0633710169