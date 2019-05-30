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الرئيسية | مجتمع | هذه نسبة التوظيف المباشر في نظام الأمن الجديد بدون مباريات

هذه نسبة التوظيف المباشر في نظام الأمن الجديد بدون مباريات

هذه نسبة التوظيف المباشر في نظام الأمن الجديد بدون مباريات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 30 ماي 2019 - 18:00

دخل القانون الجديد الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بمختلف أسلاك الشرطة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي السابق بتعليمات ملكية.

وينظم القانون الجديد ترتيب الأسلاك والدرجات، وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.

ونص المرسوم الجديد، لأول مرة، على إمكانية التوظيف المباشر في الأمن الوطني، بدون إجراء المباريات الجاري بها العمل في هذا القطاع مع مراعاة الشروط اللازمة.

وكشفت المادة الـ19 من القانون ذاته أنه يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة ثلاثة في المائة من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة، وخمسة في المائة من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين.

ويهدف هذا المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، أي بأثر رجعي، إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني "بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية"، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

كما يهدف القانون إلى "تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية".

ويراهن رجال ونساء الشرطة على هذا النص التنظيمي كثيرا لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، والرفع من مكتسباتهم الوظيفية. كما يتطلعون أيضا إلى أن يصحح بعض الهفوات التي سقط فيها النظام القديم سنة 2010، إذ طبع بالتسرع وعدم التشاركية، عكس النظام الجديد الذي حرص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على إشراك ممثلي كل المديريات والموظفين في التحضير له وإعداده.

مصدر أمني أكد، في تصريح سابق لهسبريس، أن التعديلات الجديدة تروم مراجعة وتعديل المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بشكل سيسمح بتحقيق مكاسب وظيفية مهمة وتحفيزات إدارية جديدة لنساء ورجال هاتين المؤسستين، ستكون لها آثار بالغة وتداعيات إيجابية ليس على الموظفين وذويهم فقط، بل ستطال أيضا الإطار المرجعي المحدد للوظيفة الأمنية ككل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - Azie الخميس 30 ماي 2019 - 18:08
مبادرة محمودة لاكن ما مصير من يشتغلون ببعض القطاعات الإدارية التابعة للأمم كنت أن يكونو تابعين لهم كنت يشتغلون بمصالح تعاضدية الأمن
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-19
2 - بوحاطي الخميس 30 ماي 2019 - 18:13
حنا معدناش الكفاءة لتوضيف المباشر و دبا غيبان باك صاحبي بعد اقصاء المبارة و ستكتر المعرفة
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67
3 - ملاحظ الخميس 30 ماي 2019 - 18:13
نتمنى أن تكون معايير اختيار رجال الأمن بدون توظيف تنبني على اساس القدرة الجسدية العالية والتكوين في فنون الحرب و القدرة العقلية المتميزة، والتكوين الجيد في التواصل. لكي يتم التعامل مع المجرمين الجدد بكل احترافية وكفاءة عالية. لأن المجرمين بدأوا يتكاثرون بشكل مرعب، وبشكل يهدد الأمن العام والاقتصاد الوطني...
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48
4 - ostad الخميس 30 ماي 2019 - 18:19
Félicitations a nos policiers et policières! sans vous y aura pas de sécurité.....mais l'embauche direct est une mauvaise affaire...bbak sahbi
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18
5 - كربم الخميس 30 ماي 2019 - 18:20
الحمد لله على لطف الله او مازال الخير ان شاء الله
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12
6 - rachid الخميس 30 ماي 2019 - 18:21
مفهمتش انا علاش نظام التعاقد كاين على موظفي التعليم والصحة والوظائف الهامشية ..علاش وظائف الامن والقضاء والسجون مداروش التعاقد ؟! الجواب يعني دولة قمعية بكل وضوح
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29
7 - العسري يزيدي الخميس 30 ماي 2019 - 18:22
شكرا لسيد عبداللطيف ااحموشي رجل يستحق التنويه ...لاكن عندي تخوف من ولوج سلك الشرطه المباشر من تدخل تبيعات واتباع لبجدي او حزب بنكران ولعثماني وبحتلو كل مناصب وتوظيفات لان باب اخر سيفتح لهم ولخليتهم ليتقراى واخد معلومات ااجهاز الامني المغربي ولربم يكون سريه عمل جهاز الامن في ايدي عدعير امنه واسكر مرة اخرى السيد عبد اللطيف الحموشي وادارته على لنكباب لتوظيف شباب من سن لقانوني الى 40 في سلك شرطه بعدد من الادارت معلوميات كتاب الخ لهم تكوين مهني ودراسه ومعرفه في الخواسب ولمعلوميات......لضحر المجرمات والمجرمين والارهاب ولنفصتلين والحاقدات الدين يريدون زعزت استقرار المغرب شكرا
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-34
8 - Younicso الخميس 30 ماي 2019 - 18:23
غادي يدخلو البوليس ولادهم كاملين والله تهدشي لي غايوقع
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36
9 - الوطنية الخميس 30 ماي 2019 - 18:23
من فضلكم فهموني كيف يتم التعيين في المناصب العليا يا رواد هسبريس كان باقي لكم غير سلك الشرطة ها انتم دخلتم اليه بالبند ١9من الدستور أرى برع في المحاباة والزبونية علاه غادي يستافدو منها حاملي الشواهد العليا
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19
10 - اللهم كومسير أو لا مول البندير الخميس 30 ماي 2019 - 18:26
احسن وظيفة في المغرب صراحة أجور في المستوى احترام و تقدير داخل المجتمع و تحسين في الخدمات الاجتماعية و في الرواتب ....أفضل من التعليم لا كرامة و لا أجرة
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-8
11 - طبعنا ...انا مغربي الخميس 30 ماي 2019 - 18:30
النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني
يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني
ينظم القانون الجديد ترتيب الأسلاك والدرجات، وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.

لا يخضع لنظام التعاقد
ولا للمباريات
كيف يتم الانتقاء
المعايير والمقاييس ؟؟؟؟؟؟
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7
12 - redouan الخميس 30 ماي 2019 - 18:31
نتمنى الازدهار و تقدم لهدا الوطن الحبيب و نشكرا صفقة القرن على هدا توضيف مباشر ونعرف كثير
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5
13 - خالد الخميس 30 ماي 2019 - 18:33
قالك مبقاش باك صاحبي ههه شكون الي غادي يدخل توظيف مباشر عميد شرطة ولا عميد ممتاز من غير الي عندو كالة صحيحة
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19
14 - saad الخميس 30 ماي 2019 - 18:36
لماذا الدول الاسلامية مستبدة وشعوبها تعيش الزلط والكحط في المقابل الدول الملحدة تعيش الرفاهية والعدل والمساواة...هناك خلل ما.....!!!!!
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12
15 - متتبع الخميس 30 ماي 2019 - 18:37
اصلاحات مهمة يقدم عليها الحموشي من اجل تطوير جهاز الامن الرجل المناسب في المكان المناسب الدي يحاول انصاف رجال الامن بالنظر الى الدور المهم الدين يقمون به والعمل يوميا حتى 12 ساعة و المخاطرة بالارواح .
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2
16 - سعيد تكيوطي الخميس 30 ماي 2019 - 18:44
يا معشر الاساتذة رجال التعليم الاجلاء يبدو انكم على شفا حفرة من فقدان اعصابكم..لا لفقركم وانما لنهمكم الذي لا حد له...ولا لانكم تتعبون انتم من يعمل اربع ساعات في اليوم ومعدل سبع شهور في السنة...وكي لا يصيبكم السكري فالتوظيف المباشر في الامن الوطني ليس بالشيء الجديد والا فكيف ستخلق مباراة لطبيب مثلا مطلوب للعمل لذى مصالح الامن؟ اما تلك التوظيفات الخبزية فقديمة ومنصوص عليها قانونيا وفي الاواخر تحذث الحموشي عن ان المناصب المباشرة لديه لا تكفي حتى لايتام موظفي الامن المستحقين لهذه الوظيفة ان على الاستحقاق وكذا الواجب الاخلاقي....الله الا هد صحاب الطباشير عطيوهوم الاسبيرين
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0
17 - طبعنا ...انا مغربي الخميس 30 ماي 2019 - 18:58
لا يخضع لنظام التعاقد المطبق على التعليم
هذا حيف واجحاف يفهم من خلال رسالته المشفرة أن التعليم العمومي
باي باركا خلاص منها ...سد باب الوظائف العمومية وافتح باب الترشيح للتجنيد الإجباري
لدينا معاهد مؤسسات خاصة تدرس بها المواد .. بمستويات عالية الجودة
كافية لسد الخصاص في الوظائف الأخرى
وتكفي المنح المخصصة
المستخلصة من عرق جبين الطبقة الكادحة
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0
18 - كريم الخميس 30 ماي 2019 - 18:58
هدا الاجراء ليس بجديد فهو كان معمولا به مند الاستقلال..ويعطي للمدير العام حصريا الحق في التوظيف المباشر تبعا لسلطته التقديرية..وفي نطاق احتياجات الادارة او كمكافأة لابناء موظفي الامن الدين ادوا خدمة ما للوطن او استشهدوا دفاعا عن المواطن...حيث يمكن توظيفهم مباشرة بقرار للمدير العام..
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-1
19 - abdes الخميس 30 ماي 2019 - 19:00
كلام في الصميم رقم ٦ ورقم ١٣
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0
20 - عبد الخميس 30 ماي 2019 - 19:00
هنيئا لابناء الفقراء و المهمشين الذين سيستفيدون من هذا الامتياز؟؟؟؟؟؟؟
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21 - taoufik الخميس 30 ماي 2019 - 19:01
هل من التفاته الى فيالق الجمارك الدين يعانون من عدم خروج القانون الخاص ب اعوان الجمارك؟ ظروف عمل مزرية؟ تنقيلات تعسفيه، عدم صرف تعويضات الكراء!!! قلة الجانب البشري، عدم صرف مستحقاث التعويض الساعات الاضافيه إلا بعد مرور اربع سنوات......
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