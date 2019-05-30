"أونسا" تتلف 125 طنا من المواد الفاسدة برمضان

هسبريس من الرباط

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حصيلة تدخلاته خلال الـ20 يوما التي انقضت من رمضان 1440 (2019)، حيث تم حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

المكتب، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أفاد بأن 251 ألفا و24 طنا من مختلف المنتجات الغذائية قد تمت مراقبتها، حيث همت العملية على مستوى السوق الداخلي 115 ألفا و987 طنا من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي، حيث أسفرت عن حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أي ما يعادل 0,2 في المائة من مجموع الكميات المراقبة.

المراقبة، يقول البلاغ، تمت خلال 11 ألفا و851 خرجة مراقبة ميدانية منها 8333 خرجة ضمن لجان إقليمية تم على إثرها تحرير 168 محضر مخالفة.

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 135 ألفا و37 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.