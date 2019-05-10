441 ألف مرشح لامتحانات الباكالوريا .. والوزارة تحذّر من الغش

هسبريس من الرباط

قالت وزارة التربية الوطنية إن "عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، التي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو 2019، قد بلغ 441 ألفا و65 مترشحة ومترشحا بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وقد بلغ عدد الممدرسين منهم 332298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 آلاف و767 مترشحة ومترشحا بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين. وناهزت نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين".

وأضافت الوزارة، في بلاغ تفصيلي لها، أن "عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 244776 مترشحة ومترشحا مقابل 187383 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المترشحين الممدرسين بقطب الشعب العلمية والتقنية بلغت 64 في المائة، كما ارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار إنجليزية) ليصل إلى 24979، مقابل 18326 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 36 في المائة".

وتضاعف عدد المترشحين في البكالوريا المهنية خلال هذه الدورة بـ"قرابة أربعة أضعاف مقارنة مع دورة 2018، ليصل إلى 8178 مترشحة ومترشحا، مقابل 2115 في السنة الماضية، موزعين بين 19 مسلكا، حيث عرف قطب المهني التجاري ارتفاعا في عدد الترشيحات والتي بلغت 3542 مقابل 574 السنة الماضية، وانتقل قطب المهني الصناعي من 1394 مترشحة ومترشحا إلى 3927 مسجلا زيادة ناهزت 282 في المائة، فيما انتقل قطب المهني الخدماتي من 147 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 إلى 709 هذه السنة".

وبلغ عدد المرشحين الأحرار "لاجتياز امتحان الباكالوريا 729 مترشحة ومرشحا، فيما تجاوز عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين سيستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة 400 مترشحة ومترشح، مقابل 242 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 بنسبة زيادة فاقت 65 في المائة".

وعمدت الوزارة إلى "تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 153 لجنة تضم 1048 عضوا من قطاعات مختلفة قامت بصياغة 459 موضوعا، وكذا مواصلة إجراءات تأمين الوثائق المتعلقة بها، من خلال منح الصلاحية لبنك المغرب عبر "دار السكة" لتصميم وإعداد وتحصين شهادة البكالوريا وبيان النقط المحصل عليها وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة دوليا".

وسيتم "تخصيص حوالي 1500 مركز لإجراء الاختبارات و350 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية، كما ستطلق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص".

أما عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا فسيتم الإعلان "يوم 26 يونيو 2019، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019 ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019".

وبالنسبة إلى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فـ"سيجتاز اختباراته 950 316 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، أمام الأحرار فسيجرون الامتحان يومي السبت 8 والاثنين 10 يونيو 2019".