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441 ألف مرشح لامتحانات الباكالوريا .. والوزارة تحذّر من الغش

441 ألف مرشح لامتحانات الباكالوريا .. والوزارة تحذّر من الغش
هسبريس من الرباط
الخميس 30 ماي 2019 - 14:00

قالت وزارة التربية الوطنية إن "عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، التي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو 2019، قد بلغ 441 ألفا و65 مترشحة ومترشحا بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وقد بلغ عدد الممدرسين منهم 332298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 آلاف و767 مترشحة ومترشحا بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين. وناهزت نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين".

وأضافت الوزارة، في بلاغ تفصيلي لها، أن "عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 244776 مترشحة ومترشحا مقابل 187383 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المترشحين الممدرسين بقطب الشعب العلمية والتقنية بلغت 64 في المائة، كما ارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار إنجليزية) ليصل إلى 24979، مقابل 18326 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 36 في المائة".

وتضاعف عدد المترشحين في البكالوريا المهنية خلال هذه الدورة بـ"قرابة أربعة أضعاف مقارنة مع دورة 2018، ليصل إلى 8178 مترشحة ومترشحا، مقابل 2115 في السنة الماضية، موزعين بين 19 مسلكا، حيث عرف قطب المهني التجاري ارتفاعا في عدد الترشيحات والتي بلغت 3542 مقابل 574 السنة الماضية، وانتقل قطب المهني الصناعي من 1394 مترشحة ومترشحا إلى 3927 مسجلا زيادة ناهزت 282 في المائة، فيما انتقل قطب المهني الخدماتي من 147 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 إلى 709 هذه السنة".

وبلغ عدد المرشحين الأحرار "لاجتياز امتحان الباكالوريا 729 مترشحة ومرشحا، فيما تجاوز عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين سيستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة 400 مترشحة ومترشح، مقابل 242 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 بنسبة زيادة فاقت 65 في المائة".

وعمدت الوزارة إلى "تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 153 لجنة تضم 1048 عضوا من قطاعات مختلفة قامت بصياغة 459 موضوعا، وكذا مواصلة إجراءات تأمين الوثائق المتعلقة بها، من خلال منح الصلاحية لبنك المغرب عبر "دار السكة" لتصميم وإعداد وتحصين شهادة البكالوريا وبيان النقط المحصل عليها وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة دوليا".

وسيتم "تخصيص حوالي 1500 مركز لإجراء الاختبارات و350 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية، كما ستطلق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص".

أما عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا فسيتم الإعلان "يوم 26 يونيو 2019، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019 ليتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019".

وبالنسبة إلى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فـ"سيجتاز اختباراته 950 316 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، أمام الأحرار فسيجرون الامتحان يومي السبت 8 والاثنين 10 يونيو 2019".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وكواك الحق الخميس 30 ماي 2019 - 14:20
لأصحاب معدلات 17 فما فوق أي عباقرة البلاد فما فعلته الدولة و القطاع الجامعي الخاص بكليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان من تنكيل و خلط الخاص بالعام دليل أسمى أن الدولة تخلط الحابل يالنابل و تدفع العقول للهجرة خارجا و حسبنا الله و نعم الوكيل
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2 - أستاذة بالإعدادي الخميس 30 ماي 2019 - 14:29
441الف مترشح أش قراوا شهر أو أكثر ديال الاضرابات ما بداوش القراية بكري وسالاوها بكري ها هوما نجحو فين غادي يمشيوا المعاهد العليا يستحود عليها أصحاب المعدلات العليا من المدارس الحرة وواحد في المائة من المدرسة العمومية وعندما يتخرجون مصيرهم الشارع زعما حنا بلد ديموقرطي غادي تكون المباريات نزيهة والمناصب مفتوحة للكل
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3 - drissh الخميس 30 ماي 2019 - 14:29
الحمد لله دابا هاد الحكومة غادا تبدا تحارب الغش:غادي يبداو من الباكالوريا حتا لعند الوزير؟؟؟او لا....تحاربو عا لي بغيتو.نتوما لبيدكم زمام الامور ديرو ما عجبكم.التيران ديالكم الكرة عندكم....
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4 - ثرواح الخميس 30 ماي 2019 - 14:31
الغش معشش من أكبر مؤسسة ألى أصغر ملحقة وتضعون كلمات براقة في مدكراتكم علما أنكم أكبر الغساشين من جهة أخرى ماذا حصل التلاميد في هذه السنة كلها أضرابات حسبي الله ونعمة الوكيل في كل من يصفق للظلم وهو ماشي أمامه
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5 - انا الخميس 30 ماي 2019 - 14:42
اصلا الغش هو من اوصل الوزراء الى الوزارة صدق جل جلاله حين قال في كتابه العزيز"اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون" هدا لا يعني انني اساند الغش ولكن ادا ارضتم القضاء على الورم فابدؤا بانفسكم حتى تكونوا قدوة لاجيال المستقبل والا فانتم فقط تطبلون.
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6 - ناصح أمين الخميس 30 ماي 2019 - 14:44
قبل أن ترسلوا أبناءكم للمدارس لطلب العلم ..علموهم أولا الأدب ومحاسن الأخلاق..لأن هذا الجيل منحط قيميا وأخلاقيا وعلميا..وسيضر بهذا البلد أكثر مما ينفعه.
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7 - افلاطوني الخميس 30 ماي 2019 - 14:44
الباكالوريا استحقاق تربوي يتجند له عدد من المتدخلين والفاعلين للاعداد وتوفير الاجواء المناسبة واخص هنا بالدكر هياة الادارة الدين يبدلون قصارى الجهد لبلوغ دلك كل هدا بدون تعويض يحفزهم باستثناء رءيس المركز. على المسؤولين التفكير في هدا الامر جيدا.
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8 - جمال اوبيري الخميس 30 ماي 2019 - 14:44
والصحيح بكل صدق وامانة ان الوزارة تريد الغش والله
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9 - الاستاذ مول البندير الخميس 30 ماي 2019 - 14:45
مهزلة قد ولى زمن الاساتذة المناضلين الذين لا يرضون بالذل، معقول أن تقوم الوزارة باقتطاع أجور العديد من الأساتذة بسبب الإضرابات بالرغم من أن الكثير منهم قد عوضوا هذه الحصص، و اليوم تصدر مذكرات تتوعد فيها الاستاذة بإتخاذ إجراءات صارمة في حقهم أثناء الحراسة في الامتحانات،عوض تنبيه التلاميذ وتوعيتهم، فهذه الوزارة الملعونة همها الشاغل إذلال الاستاذ و تحميله الفشل، وتتفنن بقراراتها الظالمة في حق المدرس، لكنهم يستحقون أكثر فلو كانو رجالا لقاطعو كل شيء حتى يسترجعون كرمتهم لكن لا حياة لمن تنادي.
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10 - محمد الخميس 30 ماي 2019 - 14:45
التحذير من الغش؟وكفى.
الغش هو المعضلة الحقيقية لأزمة التعليم. والوزارة قادرة على الحد منه بتفعيل ألات التشويش على وسائل الاتصال خلال اجراء الامتحانات.
كيف سيشعر التلميذ الذي اجتهد طيلة أعوام وحرم نفسه مما يستهوي أقرانه وفي الأخير يجد نفسه أمام من يتلقى الاجابات جاهزة ويحصلان على النقطة نفسها وربما يحصل على أقل منه؟
سيشعر بالإحباط طبعا، وسيتخلى عن بذل المجهود ما دامت النتيجة واحدة.
وهكذا يصبح الاجتهاد والمثابرة والمواظبة والانضباط والجدية من نصيب المغفلين فحسب.
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11 - Chaiba net الخميس 30 ماي 2019 - 14:45
الوزارة تحدر من الغش و نحن نحدر ايضا الوزارة من الغش. هل احضرت لأبنائها مستقبل ما بعد البكالوريا ام تكدس الجامعات و توفير اساتدة الغش و النقط مقابل الحنس كما هو معروف. هل من بديل ؟ لو عملت هذه الوزارة على تخليق منظومة التعليم و الحرص على طهارتها بجميع المعاني لما عرفت الغش. الغش جدور ترى من زرعها و كيف و لماذا ؟:::؟؟
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