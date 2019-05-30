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الرئيسية | مجتمع | منظمة الصحة: التبغ يحصد أرواح 8 ملايين سنويا

منظمة الصحة: التبغ يحصد أرواح 8 ملايين سنويا

منظمة الصحة: التبغ يحصد أرواح 8 ملايين سنويا
هسبريس من الرباط
الخميس 30 ماي 2019 - 15:46

بمناسبة "اليوم العالمي للامتناع عن التبغ"، الذي يصادف الـ 31 ماي من كل سنة، جدّدت منظمة الصحة العالمية "دعوتها للناس إلى الإقلاع عن تدخين التبغ، ورفض التعرُّض لدخان التبغ غير المباشر من أجل حماية رئاتهم".

وتحت شعار "لا تجعل التبغ يحبس أنفاسك"، قالت منظمة الصحة العالمية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "التبغ ضار بجميع أشكاله، حيث يحصد أرواح أكثر من 8 ملايين شخص كل عام".

وأضاف البلاغ أن "تدخين التبغ ودخان التبغ غير المباشر يمكن أن يسببا سرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والربو، والسُّل"، مبرزا أن "دخان التبغ في حد ذاته يعدّ نوعًا خطيرًا للغاية من تلوث الهواء".

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