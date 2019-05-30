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كُتّاب وآراء
أونسا: نعناع غير صالح للاستهلاك بطنجة وسوس
كشفت مراسلة صادرة عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بطنجة تطوان الحسيمة (ONSSA-أونسا) عن تواجد كميات كبيرة من المواد الكيماوية والمبيدات غير المرخصة بنبتة النعناع، وذلك بعد فحص عينات جرى أخذها من الأسواق الكبرى وأسوق الجملة.
وقال المصدر ذاته إن "7 عينات من أصل 13 لا تستجيب للمعايير الصحية المتعارف عليها"، مؤكدا احتواءها على كميات كبيرة من مبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع أو مبيدات بكميات تفوق المقادير المسموح بها، مما يشكل خطرا على صحة المستهلك، وذلك بكل من إقليمي الفحص أنجرة والعرائش.
في سياق متصل، قالت المديرية الجهوية لـ"أونسا" بسوس ماسة إنه في إطار عمليات المراقبة والتتبع، وبعد معاينة عدد من الضيعات الفلاحية وإخضاع عينات من النعناع للمراقبة والتحليل، تبين احتواؤها هي الأخرى على مبيدات كيماوية ضارة وسامة.
وطالبت المصالح ذاتها والي الجهة بإعطاء تعليماته للسلطات الوصية والإقليمية قصد تسهيل عمل مفتشيها أثناء تأدية مهامهم التي ستهم الضيعات الفلاحية المنتجة للنعناع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
الفلاح والمنتج الذي لا يراعي لصحتنا لا يستحق ان نشتري منه
فما بالك بباقي الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم.
وتيقولو علاش كتر السرطان والامراض فالبلاد.
راه السبب عدم محاربة تجار السموم وترك المواطن بين مطرقة سوق الخضر الملوثة بالمبيدات المسرطنة وسندان لا مبالاة القطاع الوصي لمحاربة الغش في الانتاج الفلاحي الذي يدفع ثمنه المواطن المستهلك من صحته.