الداخلية تذكر بموعد انتهاء "إحصاء الخدمة العسكرية"

هسبريس من الرباط

ذكّر وزير الداخلية الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، والذين لم يقوموا لحد الساعة بملء استماراتهم، بأن الفترة المخصصة لعملية الإحصاء ستنتهي يوم الجمعة 7 يونيو في الساعة الثانية عشرة ليلا.

وجاء في بلاغ تذكيري أنه في إطار عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، يهيب وزير الداخلية بالشباب المعنيين أن يبادروا إلى ملء استماراتهم عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، وذلك قبل التاريخ المحدد لانتهاء عملية الإحصاء.

وذكّر البلاغ الشباب الذين لم تتم دعوتهم لملء استمارة الإحصاء برسم السنة الجارية، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، وكذلك الشابات الراغبات في أداء هذه الخدمة، أنه بإمكانهم ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني نفسه قبل انصرام الفترة المخصصة للإحصاء.

من جهة أخرى، لفت وزير الداخلية انتباه الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء لأحد الأسباب التي حددها القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ولم يقوموا بعد بإيداع طلباتهم، أن يبادروا في أقرب وقت إلى تقديم طلبات الإعفاء، مرفقة بالوثائق المثبتة، لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم عرض طلبات الإعفاء التي تم إيداعها داخل الأجل القانوني على اللجان الإقليمية، قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها، بعد انتهاء الفترة المخصصة للإحصاء.