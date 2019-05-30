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الرئيسية | مجتمع | جمعويون يباشرون تأسيس "شبكة مغرب مبادرات"

جمعويون يباشرون تأسيس "شبكة مغرب مبادرات"

جمعويون يباشرون تأسيس "شبكة مغرب مبادرات"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 ماي 2019 - 19:40

وضع عدد من الفاعلين الجمعويين، أمس بالرباط، اللبنات الأولى لتأسيس "شبكة مغرب مبادرات"، من خلال ورشة عقدتها وكالة التنمية الاجتماعية، وشكّلت فرصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين جمعيات مبادرة.

وأشار المنظمون إلى أن هذا اللقاء، الذي عرف حضور رئيسات ورؤساء وأعضاء جمعيات مبادرة، يهدف إلى خلق فضاء لتبادل الممارسات الجيدة، وتقديم حصيلة البرنامج الوطني "مغرب مبادرات" وآفاقه المستقبلية، وذلك منذ إطلاقه من قبل وكالة التنمية الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن "عدد فضاءات دعم المبادرات الفردية (مبادرة) بلغ 15 جمعية، تقدم للشباب خدمات الاستشارة والمواكبة والتمويل على شكل قرض شرف بدون فائدة وبدون ضمانة، تتلاءم مع حاجيات المقاولات الصغرى"، مشيرا إلى أنه "إلى حدود سنة 2018، مولت جمعيات مبادرة 824 مقاولة صغرى، ساهمت في خلق أكثر من 2609 مناصب شغل".

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