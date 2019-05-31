عصير المزاح-25-: جماعة الصُّلع .. "الجبهة" تفتح الأقفال الصدئة

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

في بلاد العجائب، من يتبوؤون أهم المناصب ويتصدّرون المشهد العام ينبغي أن يتوفروا على ميزة أساسية هي الصّلَع. فهنيئا لك إذا كنت أصلعا، وإذا كنت تعاني من كثافة الشعر في رأسك فما عليك إلا التوجه إلى أقرب حلاق واطلب منه أن يقصّ جذور شعرك من الأعماق، فكن ابن من شئت واكتسب صلعةً تفتح لك الأقفال الصدئة.

والبقاء للأصلع شعارٌ يُقصد به الرجل الأصلع (والمرأة الصلعاء) من الكفاءة والموهبة والمروءة والشرف والمخيلة الإبداعية والغيرة الوطنية. وأعرف وظيفته هي إعداد تقارير باللغة الفرنسية عن سير عمل الإدارة وهو لا يعرف كوعه من بوعه في الفرنسية. وأعرف "مخرجا سينمائيا" كل معرفته بالإخراج هي وضع الكاميرا في أي مكان ودفع الممثلين للنطق بأي كلام، وهو يعرف جيدا كيفية تقطيع اللحم أكثر مما يعرف كيفية تقطيع اللقطات.

الصُّلْع.. إنهم الفشلة الفسدة الذين يقررون مصيرك ومصيري.. وأنت تعرف جيدا أن أحاديث فشلهم وفسادهم صارت بذكرها الرُّكبان وجرائمهم شابَ لهولها الولدان والبنتان.. هؤلاء وُجدوا لهدف واحد هو زرع الأشواك في طريقك وإقامة السدود لمنعك من الوصول، وحقنك بجرعات زائدة من سُم اليأس، وتحويل حياتك إلى جحيم، ودفعك إلى التخفف من أخلاقك ومبادئك والالتحاق أخيرا بحزبهم، الذي يضع شروطا أساسية لكل من يرغب في الانخراط؛ وأول شرط أن تتوفر على فائض من الوقاحة والبجاحة ومشتقاتهما.. وأن يُسجل لديك نقص حاد في هرمون الرجولة، أي أن تكون خاليا من كولسترول الشهامة والمروءة.. وأن تعادي الناجحين وتبخَس نجاحاتهم بمناسبة وبدونها.. وأن تُفرمل كل مبادرات التنمية والتقدم والتغيير إلى الأفضل، وأن تُجفّف ينابيع الموهبة والكفاءة والعطاء داخل القطاع الذي تشرف عليه، فلا تُبقي إلا على صنف محدد من الكائنات؛ الجهلة والفشلة والنعاج والوشاة والقوادون والمهمِلون ومتعهدو سهرات السبت والمتكالبون على فتات الموائد وذوو الوجوه القاصحة.. أي جماعة الأمر بالإفساد والنهي عن الإصلاح. رغم أنني لست أصلعا، فشعاري دائما وأبدا هو: "البقاء للأصلع".

العيطة عليك

يواجه السياسي البريطاني بوريس جونسون محاكمة قضائية بتهمة الكذب وتضليل الرأي العام البريطاني حول عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست. في حال إدانته، يُمكن أن يعاقب بالسجن مدى الحياة. كذبُ السياسيين عندهم جريمة يعاقب عليها القانون بأغلظ العقوبات. كذبة واحدة كفيلة بإنهاء المشوار السياسي لوزير أو زعيم حزب. عندنا، السياسي يكذب إذا ادعى أنه يتذكر الأكاذيب التي يطلقها ذات اليمين وذات اليسار.

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبل على الزواج؟ تبحث عن شريكة الحياة؟ إليك هذه النصيحة: ادخل إلى المرحاض مباشرة بعد أن تخرج هي منه. إذا تركت المرحاض نظيفا وبدون روائح مميتة، فتزوجها بعينيك مغمضتين وبقلبك مفتوحا لتوسيع الشرايين.. وإذا تركت "خروجها" بعد خروجها واضحا للعيان، ووجدت جثث الذباب متناثرة، فلا تقلق.. يمكنك استخدام تلك الرائحة كمصدر لإنتاج مبيد للحشرات فتصبح من الأغنياء الحشرات.