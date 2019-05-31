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الرئيسية | مجتمع | الأكياس البلاستيكية تعلّق تراخيص وحدات صناعية

الأكياس البلاستيكية تعلّق تراخيص وحدات صناعية

الأكياس البلاستيكية تعلّق تراخيص وحدات صناعية
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 ماي 2019 - 09:35

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تعليق تراخيص التزود بمادة البولي إيثيلين، وهي المادة الأولية المستعلمة في صنع البلاستيك، لسبع وحدات صناعية تمارس نشاطها بالدار البيضاء.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، الخميس، فقد جاء هذا القرار تطبيقاً لمقتضيات القانون 77-15 الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار اتُّخذ بعد المعاينة التي كشفت أن مقاولات السبع المذكورة كانت تُزود، بمادة البولي إيثيلين، أوراشاً سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، متواجدة بكل من حد السوالم والمحمدية، تم تفكيكها خلال شهر دجنبر 2018، وحجزت بداخلها كميات هامة من المواد الأولية (البولي إيثيلين).

وأفادت الوزارة بأن التعرف على مصدر هذه المواد الأولية تأتى لها بفضل نظام التتبع الدقيق الذي سهرت على وضعه.

يذكر أن مادة البولي إيثيلين خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك ضماناً لاقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

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