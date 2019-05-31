أخصائيون يناقشون ظاهرة اكتئاب وانتحار الأطفال

هسبريس من مراكش

قال عبد الرحمان آيت يحيا، أخصائي نفسي، إن الذكور أكثر إقداما على الانتحار بمقدار الضعفين مقارنه بالإناث؛ "وهو ما يسري على كل دول العالم، باستثناء 4 دول، هي الصين والعراق وإندونيسيا وباكستان".

جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها مركز عناية برياض دار الشريفة بمراكش، حول "ظاهرة اكتئاب الأطفال واليافعين وتعرضهم للانتحار"؛ في إطار احتفاليات مراكش بذكرى 18 سنة على إعادة إحياء معلمة مراكش الثقافية دار الشريفة.

وأضاف المتحدث أن "عدد المنتحرين بالنسبة إلى المغرب بلغ سنة 2012 1628 ضحية، ما يعني انتحار إنسان كل 6 ساعات، وانتحار طفل يتراوح عمره بين 5 سنوات و14 سنة كل يوم تقريبا، بنسبة بلغت 0.9% لكل 100.000 نسمة؛ بينما بلغ المعدل العام 5.4 لنفس الحجم، علما أن ارتفاع حالات الانتحار في المملكة بلغ نسبة %97 بين سنتي 2000 و2012، إذ كان العدد 928 وأصبح 1628 ضحية".

وحسب المتدخل نفسه فإن الانتحار "يرتبط بثلاثة اضطرابات نفسية أساسية، هي الاكتئاب، خصوصا في درجاته الحادة، ثم مرض الفصام، وهو أكثر الأمراض العقلية انتشار، وأخيرا الصدمات النفسية"، وزاد: "الذي استجد في هذا الباب بنسبة للأطفال والمراهقين هو الانتحار الناتج عن الألعاب الإلكترونية، إذ سجلت 130 حالة انتحار على الأقل في كل أنحاء العالم نتيجة لعبة الحوت الأزرق".

من جهتها، قاربت الباحثة والكاتبة العلوي مالكة مشاكل إعاقات اندماج الأطفال واليافعين في منظومة التربية، إن على المستوى الأسري أو التعليمي التعلمي، وقالت موضحة في مداخلتها: "إننا نريد عبر لقائنا الإنصات إلى الذات، في عالم الإيديولوجيات المستهلكة، ونوادي الفتن الإلكترونية، ليسقط أبناؤنا في مغبات التيه والضياع والانزلاقات بكل أشكالها".

واعتبرت المتحدثة أن منظومتنا المجتمعية "يعوزها التخطيط والرؤية السديدة، مع ما يتطلبه الإبداع في مجال التربية من تأطير لظاهرة تصلب الحوار بين الأسرة والمتمدرسين، وانسحاب ذلك على مستوى التقصير والانحياز إلى الانكفاء والانغلاق الفكري والتربوي، وفشل المنظومة التربوية".

إلى ذلك، أكدت المستشارة التربوية و"الكوتش" في مجال التنمية البشرية نادية بوغاليد، في مداخلتها، على دور وأهمية الكلمة الطيبة في تجاوز الكثير من مصاعب الحياة، واحتواء المواقف، والابتعاد عن كل أشكال التمزقات التي تعانيها الأسر والفضاءات الاجتماعية، مُلحة على "ضرورة ترسيخ ثقافة الحب في علاقاتنا داخل مؤسساتنا الأسرية والتربوية، فالله محبة والحب أرقى درجات الفعل والحقيقة والحياة، إنه العقار الشافي من كل المحن، وبه ومن خلاله نتجاوز الكثير من المشاكل".

ولم يفت مركز عناية تقديم الإصدار الأدبي الجديد للروائي والمؤرخ المراكشي عبد العزيز ايت بنصالح الموسوم بـ"العارفان"، في لمحة أدبية عبقة؛ إذ أخذ الكاتب الجمهور الحاضر في جولة بانورامية بين جذور التاريخ الإسلامي العربي وشخوصه الأسطورية.

اللقاء، الذي تخللته وجبة فطور رمضاني على شرف الحضور والمشاركين، توج بحفل فني من الموسيقى الروحية والإنشاد السماعي الراقي، أحيته مجموعة الصوابني للمديح والسماع برئاسة الفنان المخضرم الحاج إدريس الصوابني، والفنان جلال وشقيقه الفنان فؤاد الصوابني.