تسليم جائزة محمد السادس لمحاربة الأمية بالمساجد

هسبريس - و.م.ع

أشرف الملك محمد السادس، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد "السلام" بمدينة سلا، على تسليم جائزة محمد السادس (صنف الذكور) للمتفوقين في برنامج محاربة الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2017-2018.

ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم حويلات من الداخلة، ويونس يعكوبي وفؤاد هلال من فاس، وعبد الحق الكرواني من الصويرة، وعمر الضريسي من العرائش.

وتم إطلاق برنامج محاربة الأمية بالمساجد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ47 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2000)، والذي أمر فيه بأن "تفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية، وذلكم وفق برنامج محكم مضبوط".

ومنذ إطلاق هذا البرنامج وإلى غاية سنة 2018، بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 3 ملايين مستفيد، ينضاف إليهم متتبعو البرنامج على "قناة محمد السادس للقرآن الكريم"، الذي تبثه مرتين في اليوم، وبموقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الأنترنت.