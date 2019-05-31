وزارة التربية الوطنية تشرع في استقبال طلبات المنح‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من المنح قد انطلقت يوم الثلاثاء 28 ماي 2019، وستستمر إلى غاية يوم الجمعة 19 يوليوز 2019، على الساعة الثانية عشرة ليلا، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن تفعيل هذه الخدمة الإلكترونية، للسنة الثالثة على التوالي، يأتي في إطار مواصلة تكريس الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات التربوية، وبهدف تبسيط إجراء طلبات الاستفادة من المنح وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزارة أنه يتوجب على التلميذات والتلاميذ المعنيين، والذين تقل أعمارهم عن 26 سنة بتاريخ اجتياز امتحان شهادة البكالوريا المحدد يوم 11 يونيو 2019، الولوج إلى بوابة "منحتي" وتعبئة كافة المعلومات المطلوبة، بشكل دقيق وصحيح.

وفيما يخص المترشحات والمترشحين الأحرار، أكد البلاغ أنه يتعين عليهم الولوج إلى بوابة "ترشيحات" للحصول على القن السري الخاص ببريده(ها) الإلكتروني الجديد: [email protected]، وتفعيل البريد الإلكتروني الجديد عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني "تعليم".

وشددت الوزارة على أنه يتوجب على المترشحين المتمدرسين أو الأحرار، قبل البدء في تسجيل المعلومات، النقر على رابط خدمة "إيداع الطلب"، ثم رابط "الحصول على كلمة المرور"، للتوصل بكلمة المرور عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وأما بالنسبة إلى التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على البكالوريا الأجنبية للسنة الدراسية الحالية، يقول البلاغ، فيتعين عليهم التوجه إلى المديريات الإقليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية قصد الإدلاء بالوثائق اللازمة، وهي شهادة البكالوريا، ونسخة من عقد الازدياد، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بصاحب الطلب وكذا بوالديه أو الوصي الشرعي وببريده الإلكتروني وبرقم هاتفه الشخصي؛ وانتظار تزويده من طرف المديرية الإقليمية برقم "مسار" الخاص به والذي سيمكنه من تسجيل طلبه عبر البوابة الإلكترونية "منحتي".

وكشف البلاغ على أنه بإمكان التلاميذ والتلميذات، عبر "رابط التتبع"، تتبع جميع مراحل معالجة طلبات المنحة إلى حين التوصل بقرار اللجنة الإقليمية للمنح عبر البريد الإلكتروني للمترشح.