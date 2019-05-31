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كُتّاب وآراء
أزمة طلبة الطب تدفع أساتذة الكليات إلى رفض إجراء امتحانات يونيو
تستمر أزمة "طلبة الطب" في التفاقم بعد أن رفض أساتذة الكليات إجراء الامتحانات في سياق الإضراب الذي باشره الطلبة ويدنو من شهره الثاني، إذ طالبوا بتأجيل اختبارات يونيو إلى غاية استكمال الشروط البيداغوجية لتنظيمها، واصفين إجراءها بـ"غير الممكن والمستحيل" بسبب عدم إكمال الطلبة للدروس النظرية والأشغال التطبيقية.
وصوت أساتذة كليات الطب والصيدلة، بعد جمع عام استثنائي لمناقشة "مستجدات وتطورات الحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، بنسبة 87 في المائة، لصالح تأجيل الامتحانات، إلى حين تجاوز كل المشاكل العالقة حاليا بين الطبلة ووزارتي التربية الوطنية والصحة، داعين الجميع إلى الاستمرار في مجهوداتهم لإنقاذ السنة الجامعية، ومعلنين إبقاء الجمع العام مفتوحا، تحسبا لتطورات ومستجدات الملف.
ويبدو خيار السنة البيضاء الأقرب إلى التحقق، خصوصا أمام إصرار طلبة الطب على مواصلة إضرابهم، وتلويحهم بمقاطعة امتحانات يونيو، فضلا عن إعلانهم برنامجا نضاليا تصعيديا تخللته مسيرات وإضرابات متوالية، تنذر وزارتي الصحة والتعليم بعدم الاستجابة لدعواتهما المنادية بـ"العودة إلى الفصول والتخلي عن المطالب السياسية".
ويعتبر الطلبة مقترحات الوزارة غير مجيبة عن مطالبهم "المشروعة"، و"تتبنى الضبابية في معظم صيغها، ودون أجرأة فعلية لما تم الاتفاق عليه"، مشيرين إلى أنهم "سجلوا رفضهم مقترح وزارة الصحة بنسبة بلغت 91 في المائة على الصعيد الوطني".
وأبدى الطلبة "اعتزازهم بالوعي النضالي العالي والأجواء الديمقراطية التي صاحبت التصويت، وما سبقها من نقاش بناء لتقرير مصير المعركة النضالية"، مثمنين مبادرات الوساطة الرامية إلى حل الأزمة التي يعيشها قطاع التكوين الطبي، "والتي أكدت جميعها على مشروعية الملف المطلبي للطلبة الأطباء"، ومطالبين بـ"إعمال مبادئ الحوار الجاد، والابتعاد عن كيل التهديدات والمضايقات بشتى أنواعها للضغط عليهم".
ورفض طلبة الطب مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية، واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي بأغلبية ساحقة.
وصوت طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة في مدينة وجدة بنسبة بلغت 96.4 في المائة، وفي طنجة بنسبة 88 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة 98 في المائة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، و92.8 في المائة بالنسبة لطلبة الصيدلة، و95.46 في المائة بالنسبة لطلبة الطب. وفي الرباط: طب الأسنان 85 في المائة والصيدلة 67 في المائة، والطب 80 في المائة. وفي كلية الطب بفاس بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المائة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المائة، وفي مراكش 98.9 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
رسوب للجميع
وفتح ابواب امام الطلب الجدد
Les parents des ces gens payent des impôts .
Les facultés publics est un bien de tous les marocains.
Les parents de ces gens ont les moyens de financier les études de leur enfants mais vos parents n ont pas ces moyens.
ان ينصركم الله فلا غالب لكم
عافاك شي واحد يجاوبني فالتعاليق .....
الوزارتين و الحكومة يلعبون بالنار و يشجعون الطلبة و الاساتدة في استمرار الاضراب.
صراحة على الوزيرين ان يستقيلا على عجزهما معالجة المشاكل المتاركمة في وزارتهما
مطالب الطلبة معقولة يجب على الكليات الخاصة تكوين دافعي المال تكوينا خاص و جيدا و إنشاء مستشفيات خاصة لتكوينهم احسن تكوين و يعقل اخد المال و الزج بهم في الكليات العمومية
يجب فصل الكليات و المستشفيات الخاصة بمثيلاتهم في العمومي،
الاستقالة لمن عجز على حلول مشاكل المواطنين
بالرغم من صغر سننا و قلة تجربتنا في الميدان السياسي ، الا اننا نعلم جيدا قراءة ما بين السطور .. و لا ننساق ابدا وراء اي موجة .. بل نحكم عقولنا .. و ربما هذا ما يبقينا صامدين و متحدين الى حد اليوم بالرغم من كل العقبات و الفخاخ التي توضع امامنا
الرسالة : لا تستصغروا عقولنا . لا تبخسوا قوتنا . لا تحتقروا مطالبنا . لا تنسوا ابدا يوم 30 ماي !!