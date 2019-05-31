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الرئيسية | مجتمع | أزمة طلبة الطب تدفع أساتذة الكليات إلى رفض إجراء امتحانات يونيو

أزمة طلبة الطب تدفع أساتذة الكليات إلى رفض إجراء امتحانات يونيو

أزمة طلبة الطب تدفع أساتذة الكليات إلى رفض إجراء امتحانات يونيو
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 ماي 2019 - 20:00

تستمر أزمة "طلبة الطب" في التفاقم بعد أن رفض أساتذة الكليات إجراء الامتحانات في سياق الإضراب الذي باشره الطلبة ويدنو من شهره الثاني، إذ طالبوا بتأجيل اختبارات يونيو إلى غاية استكمال الشروط البيداغوجية لتنظيمها، واصفين إجراءها بـ"غير الممكن والمستحيل" بسبب عدم إكمال الطلبة للدروس النظرية والأشغال التطبيقية.

وصوت أساتذة كليات الطب والصيدلة، بعد جمع عام استثنائي لمناقشة "مستجدات وتطورات الحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، بنسبة 87 في المائة، لصالح تأجيل الامتحانات، إلى حين تجاوز كل المشاكل العالقة حاليا بين الطبلة ووزارتي التربية الوطنية والصحة، داعين الجميع إلى الاستمرار في مجهوداتهم لإنقاذ السنة الجامعية، ومعلنين إبقاء الجمع العام مفتوحا، تحسبا لتطورات ومستجدات الملف.

ويبدو خيار السنة البيضاء الأقرب إلى التحقق، خصوصا أمام إصرار طلبة الطب على مواصلة إضرابهم، وتلويحهم بمقاطعة امتحانات يونيو، فضلا عن إعلانهم برنامجا نضاليا تصعيديا تخللته مسيرات وإضرابات متوالية، تنذر وزارتي الصحة والتعليم بعدم الاستجابة لدعواتهما المنادية بـ"العودة إلى الفصول والتخلي عن المطالب السياسية".

ويعتبر الطلبة مقترحات الوزارة غير مجيبة عن مطالبهم "المشروعة"، و"تتبنى الضبابية في معظم صيغها، ودون أجرأة فعلية لما تم الاتفاق عليه"، مشيرين إلى أنهم "سجلوا رفضهم مقترح وزارة الصحة بنسبة بلغت 91 في المائة على الصعيد الوطني".

وأبدى الطلبة "اعتزازهم بالوعي النضالي العالي والأجواء الديمقراطية التي صاحبت التصويت، وما سبقها من نقاش بناء لتقرير مصير المعركة النضالية"، مثمنين مبادرات الوساطة الرامية إلى حل الأزمة التي يعيشها قطاع التكوين الطبي، "والتي أكدت جميعها على مشروعية الملف المطلبي للطلبة الأطباء"، ومطالبين بـ"إعمال مبادئ الحوار الجاد، والابتعاد عن كيل التهديدات والمضايقات بشتى أنواعها للضغط عليهم".

ورفض طلبة الطب مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية، واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي بأغلبية ساحقة.

وصوت طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة في مدينة وجدة بنسبة بلغت 96.4 في المائة، وفي طنجة بنسبة 88 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة 98 في المائة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، و92.8 في المائة بالنسبة لطلبة الصيدلة، و95.46 في المائة بالنسبة لطلبة الطب. وفي الرباط: طب الأسنان 85 في المائة والصيدلة 67 في المائة، والطب 80 في المائة. وفي كلية الطب بفاس بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المائة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المائة، وفي مراكش 98.9 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ممرض الجمعة 31 ماي 2019 - 20:08
تجربة التعاقد مع اطباء صينيين وسنغاليين نجحت في البوادي والجبال واتمنى الاستمرار فيها وتوسعتها لتشمل اطباء كوبا واوروبا الشرقية.اما طلبة المغرب فخليوهم على خاطرهم
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-78
2 - Youssef الجمعة 31 ماي 2019 - 20:17
الحل سهل.
رسوب للجميع
وفتح ابواب امام الطلب الجدد
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-79
3 - استاذ متعاقد الجمعة 31 ماي 2019 - 20:20
الحمد لله على وعي الأطباء. مازال دوقو الويل يا مناهظي إظراب التعاقد. البلاد تباعت
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59
4 - ABC الجمعة 31 ماي 2019 - 20:22
لم أفهم ونحن على مدة قصيرة تكفي فقط لإجراء الإمتحانات بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية بمعنى أن الخريطة المدرسية والتوقعات تدفق التلاميذ من المؤسسات التعليمية لكليات الطب تم ضبطها نظريا إذا سيتعذر على التلاميذ الناجحين للبكالوريا ولوج كليات الطب ‘ حقيقة هؤلاء طلب الطب الكسالى يتهربون من إجراء الإمتحانات لكونهم فاشلون لا يستطعون الجمع بين النظري والتطبيق وأن أغلبهم يعتمد على النقيل والغش ، فيفضلون سنة بيضاء على إجراء الإمتحانت ، الأساتذة ارتكبوا خطأ فادح برفضهم إجراء الإمتحان فالجدولة الزمنية يجب أن تكون مقدسة عند الجميع ، الآن التعليم في الحضيض ، شخصيا أفضل سنة بيضاء على إجراء الإمتحان فالطالب في الطب في عطالة وليس هناك استمرارية في تحصيص الجامعي الإحتجاجات في الشارع وبلا بلا في المقاهي العقل في عطالة ,
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-51
5 - Karim الجمعة 31 ماي 2019 - 20:25
Interdire les gens des facultés privés d accéder aux facultés publics est anticonstitutionnel.
Les parents des ces gens payent des impôts .
Les facultés publics est un bien de tous les marocains.
Les parents de ces gens ont les moyens de financier les études de leur enfants mais vos parents n ont pas ces moyens.
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-41
6 - الوشام الجمعة 31 ماي 2019 - 20:26
غريب أمركم أيها الطلبة؛ مع القطاع الخاص أنتم ضد فتح التكوين له مع تهافتكم للعمل فيه، ومع القطاع العام أنتم مع التكوين فيه وضد العمل فيه، ما أصعب من انفصام شخصية الإنسان و اعتلال صحة الطبيب وجهل الاستاذ وشح الغني.
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-34
7 - اب لطالب بكلية الطب الجمعة 31 ماي 2019 - 20:26
صفعة تلو الاخرى لامزازي والدكالي حتى يستاجبو لمطالب اوليداتنا.
ان ينصركم الله فلا غالب لكم
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39
8 - طالب طب الجمعة 31 ماي 2019 - 20:28
السنة البيضاء حقيقة لا مفر منها من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة كما أتمنى الإدماج العاجل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
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45
9 - شنو ابغاو الجمعة 31 ماي 2019 - 20:32
اشنو بغاو مفهمت ؟
عافاك شي واحد يجاوبني فالتعاليق .....
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-30
10 - من معلم الى اطباء المغرب الجمعة 31 ماي 2019 - 20:34
بصفتي معلما اعمل بالعالم القروي في اطار الاقسام المشتركة وبدون وسائل داخل اقسام مهترئة اساند واتضامن مع بناتنا وأبنائنا اطباء المستقبل .. انتم فخرنا وتاج فوق رؤوس المغاربة .. بارك الله نضالاتكم المشروعة ونصركم في هذا الشهر الفضيل
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51
11 - وطني الجمعة 31 ماي 2019 - 20:36
اعتبر اجراء اساتدة الطب اجراء في محله و حيدي.
الوزارتين و الحكومة يلعبون بالنار و يشجعون الطلبة و الاساتدة في استمرار الاضراب.
صراحة على الوزيرين ان يستقيلا على عجزهما معالجة المشاكل المتاركمة في وزارتهما
مطالب الطلبة معقولة يجب على الكليات الخاصة تكوين دافعي المال تكوينا خاص و جيدا و إنشاء مستشفيات خاصة لتكوينهم احسن تكوين و يعقل اخد المال و الزج بهم في الكليات العمومية
يجب فصل الكليات و المستشفيات الخاصة بمثيلاتهم في العمومي،
الاستقالة لمن عجز على حلول مشاكل المواطنين
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36
12 - TAZI الجمعة 31 ماي 2019 - 20:37
Il ne faut pas oublier qu’un nombre important de ces professeurs enseignent dans les faculté privée et il y en a qui ont des enfants qui étudient dans ces facultés.le conflit d’intérêt est donc flagrant.!
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6
13 - ملاحظ تربوي الجمعة 31 ماي 2019 - 20:40
المشكل الكبير الذي نعيشه في بلدنا،هو انعدام الثقة بين الحكومة و المواطنين!خصوصا في السنوات الأخيرة. السبب،هو رئيس الحكومة السابق أو الحالي،فقد بوصلته، و لم يعد قادر على تدبير قطاعات حكومية و حل بعض المشاكل الداخلية في الجهاز التنفيدي. تدبير شؤون البلاد بهذه الطريقة سيغرقنا في مستنقعات أكثر خطورة.حذاري من هذه التصرفات السياسوية التي لا تخدم مصلحة المغرب.
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10
14 - Halim الجمعة 31 ماي 2019 - 20:41
هل تظنون ان احدا من هذه الحكومة يهمه امركم.بل يتمنون ان تفشلوا انتم ابناء الشعب حتى تبقى التكوينات المميزة محصورة على ابنائهم وعائلاتهم.انهم يماطلون ويدفعونكم الى مزيد من الاخطاء والخاسر في النهاية انتم.فأبناؤهم باروبا او امريكا او بتركيا او بالكليات الخاصة.افيقوا واستفيقوا وسارعوا الى انقاذ السنة الجامعية.
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4
15 - دوار البور الجمعة 31 ماي 2019 - 20:43
ادن هي سنة بيضاء بسبب سياسة الحكومة العرجاء تجاه قطاع الصحة والتعليم. حسبي الله ونعم الوكيل
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12
16 - هه هه الجمعة 31 ماي 2019 - 20:45
السنة البيضاء هي الحل كي يتعلموا الدرس جيدا فكلما اقتربت منهم الحكومة كلما رفعوا مطالب اكثر وربما سياتي يوما يطالبون فيه بان لا يمارس المهنة الا هم ليبيعوا الخدمة باي ثمن يريدون انها الرؤية التي ينظر بها اغلبهم لمهنة الطب الشريغة ولا يقول احدهم انهم ينحدرون من الطبقة الفقيرة اغلبهم درس الابتداءي والاعدادي والثانوي في مؤسسسات خاصة واغلبهم انفق الاموال في الساعات الاضافية كي يلج كليات الطب والان يطالبون بافلاس كليات الطب الخاصة
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-15
17 - طالب طب الجمعة 31 ماي 2019 - 20:51
من الاساتذة نوعان : من يدافع عنا لمشروعية مطالبنا و دفاعا على الجامعة العمومية . و من يدافع عن السنة الجامعية لانها صعبة التدارك !!
بالرغم من صغر سننا و قلة تجربتنا في الميدان السياسي ، الا اننا نعلم جيدا قراءة ما بين السطور .. و لا ننساق ابدا وراء اي موجة .. بل نحكم عقولنا .. و ربما هذا ما يبقينا صامدين و متحدين الى حد اليوم بالرغم من كل العقبات و الفخاخ التي توضع امامنا

الرسالة : لا تستصغروا عقولنا . لا تبخسوا قوتنا . لا تحتقروا مطالبنا . لا تنسوا ابدا يوم 30 ماي !!
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8
18 - mimoun bendris الجمعة 31 ماي 2019 - 20:51
Je suis avec les droits des etudiants
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12
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