تكريم قيمين دينيين وأرامل في مجلس قرآني بميدلت

محمد ايت حساين

نظمت الوحدة الإدارية الإقليمية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين بمدينة ميدلت، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي، مساء أمس الخميس، مجلسا قرآنيا بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.

وعرف هذا المجلس القرآني المنظم برحاب مسجد السلام بالمركب الديني بميدلت حضور المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، والكاتب العام للعمالة، ومسؤولين قضائيين، وممثلي المصالح الأمنية والعسكرية، والمصالح الخارجية، وثلة من الفقهاء وحفظة القرآن الكريم.

وتم خلال هذا الموعد توزيع إعانات مالية لفائدة القيمين الدينيين العاجزين عن مواصلة مهامهم، وتكريم عدد من أرامل القيمين الدينيين المتوفين.

وتأتي هذه المبادرة للاعتراف بمجهودات القيمين الدينيين الذين عجزوا عن مواصلة مهامهم، أو الذين وافتهم المنية، وكالتفاتة لأبنائهم وأراملهم، وفق اللجنة المنظمة.