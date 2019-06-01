حملات بكلميم لتوعية التلاميذ بمخاطر المخدرات

محمد ايت حساين

نظمت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، حملات تحسيسية لفائدة تلاميذ المستوى الإعدادي بالمدينة ذاتها، لتوعيتهم بالمخاطر التي تسببها السجائر والمخدرات على صحة الإنسان.

وتندرج هذه الحملات التوعوية التي نظمت من قبل جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان، تحت شعار "لا للتدخين..السرطان يقتل"، (تندرج) في إطار برنامجها السنوي لتحسيس تلاميذ المؤسسات التعليمية بمخاطر التدخين والمخدرات، التي تؤدي في غالب الأحيان إلى السرطان.

وقال سعيد ياسين، رئيس الجمعية ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن هذه الحملات التوعوية عرفت تقديم مجموعة من العروض والأفلام القصيرة وتوزيع مطويات على التلاميذ تبين مدى تأثير التدخين والمخدرات على حياة الإنسان، مضيفا: "كان هناك تفاعل كبير مع الموضوع بين التلاميذ والمؤطرين، إذ تم طرح مجموعة من الأفكار والتساؤلات".

وأكدت الجمعية المؤطرة لهذه الحملات لفائدة التلاميذ أن "النيكوتين قد يكون من أخطر المواد الموجودة في تركيب التبغ، والذي له قدرة على إحداث الإدمان ويؤثر على مزاج الشخص المدخن؛ كما أن التدخين يؤثر على عمل القلب والرئة والمعدة والجهاز العصبي بسبب تأثير النيكوتين على الأوعية الدموية في هذه الأعضاء".

وكشفت الجمعية أن "90 في المائة من حالات سرطان الرئة ناتجة عن التدخين، بالإضافة إلى تسببه في سرطان البلعوم والفم والشفاه والبنكرياس والكلية والمثانة"، مشيرة إلى أنه "يؤدي أيضا إلى أعراض عصبية وعقلية"، وفق الدليل الذي وزعته على التلاميذ وعنونته بـ"حقائق حول التدخين والمخدرات".