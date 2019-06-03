عندما رصد الراحل جسوس "التضارب" في وضعية الشباب المغاربة

هسبريس - وائل بورشاشن

تطفو على سطح النقاش المجتمعي المغربي باستمرار تعبيراتٌ شبابية عن العلاقة مع الذاكرة والمستقبل والخارج والراهن والمؤسسات والمرافق..تفاجئ المتابِعين، أو تدفعهم إلى التحسُّر عما آلَ إليه المغرب، مع شحّ في القراءات الهادئة لتكَوُّنات هذا المشكل، والتراكمات التي جعلت جزءا معتبرا من الشباب المغربي يتصرّفون أو يعبّرون بطريقة من الطرق.

عالم الاجتماع محمد جسوس سبق أن أشار إلى أن ما يُمَيِّزُ وضعية المراهِقين والشباب المغاربة اليوم هو التضارب وقلّة التنسيقِ والترابطِ بين الآليات المكلَّفة بتأطيرهم وإعدادِهِم داخل المجتمَع، ويضيف: "نعاني اليوم من قلة التناسق والانسجام والتكامل بين الأسرة والشارع والمدرسة ووسائل الإعلام؛ فما هو حلال بالنسبة لبعضِها يصبح حراما بالنسبة للأخرى، وهو ما يعني أن هناك تضاربا في القيم والمعايير وفي النماذج السلوكية المترتِّبة عنها بصفة عامة، وهو أكبر تحَوُّل حدث في مكانة الشباب والمراهِقين لغياب مشروع مجتمعي".

غياب مشروع مجتمعي واضح المعالم يعني حَسَبَ ما خطّه جسوس في نصّ درسه الافتتاحي الذي ألقاه بجامعة الحسن الثاني في المحمدية متمّ القرن العشرين أن الشباب والمراهقين لا يستطيعون أن يخطّطوا وينَظِّموا أنفسَهم ضِمنَهُ، ولا يستطيعون أن يستَعِدّوا للاندماج في الحياة كما حدث مع الأجيال السالفة، وهو ما يفسّر ظهور المجتمع وكأنّه عاجزٌ عن ابتلاع، وإدماج، واحتواء الأجيال الجديدة المتعاقِبَة بمختلف مكوِّناتها.

ويوضِّح جسوس أن هذا التحوُّلَ العام يتبلور في عدّة قضايا، من جملتها التحوُّل العام في عدة قضايا داخل الأسرة نفسِها؛ حيث انتقلت مسؤولية الأطفال في جزء كبير منها إلى الأب والأم لا إلى الأسرة الممتدّة كما كان الأمر سابقا، ولم يبق المراهقون والشباب في ارتباط مع الأجيال السابقة، أي الأجداد والأعمام والأخوال، بشكل عمودي، بل ركَّزوا بالدرجة الأولى على العلاقة مع الأب، وخاصة الأم، ومن ثمَّ صار الممثِّل الأوّل للمجتمع في مغرب اليوم هو الأم التي أضحت "المربي الأوّلَ" داخل الأسرة المغربية، فتتكلّف بالمدرسة، وتتكلّف في كثير من الأحيان بالمستشفى والنّفقة، وعدد كبير من الأشياء، وهو ما له انعكاسات كبيرة على مستوى التنشئة الاجتماعية، وقدرة الشباب والمراهِقِين على الاندماج أو عدمِه..

وتراجعت السلطة الأبَوِيَّة وسلطة الأسرة كثيرا، وفق المصدر نفسه، نتيجة للتضارب في القيم والمعاييرِ والشروط السلوكية وقواعدِ اللَّعب بين المدرسة والشارع والأسرة ووسائل الإعلام. كما أن سلطة الأسرة على أبنائها وبناتها تراجعت، خاصة في ما يخصُّ الذكور الذين يتحرَّرون من السلطة الأسرَوية في أقرب وقت ممكن، وصارت معاييرُهُم وسلطاتُهُم المرجعيّة هي الشارع، أو وسائل الإعلام، أو بروز مجتمعات أخرى موازية أهمُّها "المجتمع الشبابي"؛ حيث بدأ الشباب ينتظمون من أجل إنتاج مجتمع مواز له لهجته ولغته الخاصة، وفنونه وآدابُه وتقاليده وقواعِدُ لعبِه، وهو مجتمع لا يندمج إلا جزئيا في المجتمع العام، وحسب الطريقة التي يُتعامَل بها معه، فيمكن أن يصبح وسيلة لإغناء وتطوير المجتمع العام أو مصدرا للعديد من التّوَتُّرَات.

ورأى محمد جسوس أن القيم الأُسرَويّة داخل المجتمع المغربي عرفت تحريفات وتشَوُّهات قلَّلت من قدرة المجتمع، بصفة عامة، على تأطير المراهِقين والشباب، وفق تعبير كتيِّبِه المعنون بـ"الشباب وتحوّلات المجتمع المغربي"، فأصبحنا، بالتالي، أمام "مجتمع انتظاري" يقع فيه انتقال المسؤولية من مجال إلى آخر بصفة غير واضحة، وأصبح يتّسم بالاستغلال والتطفّل، فيستغل الأب والأم أبناءهما، ويستغل الإخوة بعضهم بعضا، وتمنع الالتزامات العائلية والأسروية عددا من الشباب، الذين لديهم إمكانية الانتقال، من تحقيق إمكانياتهم واستغلالها.

ويوضِّح جسوس أن الشباب المغربي يعيش وضعية تتميَّز بـ"استقلال بدون استقلالية"، نتيجة تحوُّلات المجتمع والأسرة؛ فرغم وجود استقلال ذاتي وتحرُّر من بعض القيود وبعض قواعد اللعب، إلا أنه تحرّر على الصعيد السلوكي لا على الصعيد القيمي أو القانوني، في كثير من الأحيان، ويقدِّمُ في هذا السياق مثالا بالفتيات والنساء اللائي تمكّنَّ من ولوج الجامعة وجلّ المهن وممارسة العديد من المسؤوليات داخل المجتمع، مع استمرار سيادة القيم والمعتقدات الذكورية، فيتمُّ قَبول تطَوُّرهن شريطة ألا يعطاه طابع قانوني أو رسمي؛ فيمكن للأشياء، بالتالي، أن تحدث وتكونَ على صعيد السلوك بينما لا تُستساغُ على صعيد القيم.

ويذكّر عالم الاجتماع الراحل بأن المغرب يعيش مرحلة تحوُّل وانتقال، من خصائصها أنها تكون مرحلة حيرة وإكراهات وانعدام التوازنات، وتكون مرحلة انحرافات ويأس وخوف، "وهي التعبيرات التي توجد عند الشباب اليوم". كما أن هذه المرحلة تعني أن الأسئلة قد تغيَّرت داخل المجتمع، وهو ما يعني أن على الأجوبة أن تتغيَّر أيضا؛ فمع تغيّر المطالب والأولويات والأسبقيات يصبح المجتمع بالضرورة مطالَبا بأن يختبر ويجتهد ويأتي بتصوُّرات وحلول وإجراءات ومؤسسات جديدة.

وختم جسوس درسه الافتتاحي متمَنّيا وطالبا "أن تحدث بالفعل إعادة الترابط بين المجتمع المغربي وشبابه وتاريخه، وبين حاضر ومستقبَل هذا المجتمع"، وهو ما يتطلّبُ حوارات واسعة، وأبحاثا سوسيولوجية، وأبحاثا علمية في العديد من القضايا..