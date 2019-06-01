"جذور" تعلن وقف الأنشطة واللجوء إلى النقض‎

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية "جذور" عن توقيف كل أنشطتها ومشاريعها ابتداءً من اليوم السبت بعدما تم تأكيد الحكم الابتدائي الذي يقضي بحلها.

وأصدرت الجمعية، بياناً أخيراً أوضحت فيه أنها "ستعمل على تطبيق الحكم بتحويل ممتلكاتها، وقاعدات بياناتها ومنشوراتها وبحوثها ومواقعها الالكترونية، كما ستضع حداً لتواجدها على الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعية".

وشكرت "جذور" "كل الأشخاص والمنظمات التي أعربت عن دعمها خلال الشهور التي مضت، وكل الشركاء المحليين، الجهويين، الوطنيين والدوليين، المُمولين، وكذلك الداعمين والمستفيدين وأعضائها".

وكان حُكم حل الجمعية قد تم تأكيده استئنافياً يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد حكم ابتدائي، بناءً على ملتمس من النيابة العامة بعد شكوى من عامل عمالة الدار البيضاء آنفا.

وجاء قرار حل "جذور" بعد أن استضاف مقرها بالدار البيضاء حلقات برنامج يبث على "يوتيوب"، وكانت "ملحمة العدميين" إحدى حلقاته المثيرة للجدل.

وبرر القضاء قرار حل الجمعية بـ"إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي، وإهانة هيئة منظمة وموظفي الإدارة العمومية، والمجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور، من بينه قاصرون".

وكانت جمعية "جذور" قد تأسست سنة 2010 بمدينة الدار البيضاء، وتسعى إلى نشر الثقافة، وتشجيع الصناعة الإبداعية والتعاون في القارة الإفريقية.