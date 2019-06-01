كهربائيون يلتئمون حول إفطار مع مسنين بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

نظم النادي الرياضي للكهربائيين بسوس، بتعاون مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، اليوم، إفطار جماعيا التأم خلاله أطر ومستخدمو وإداريو قطاع الكهرباء مع مسنات ومسنين من مركز التكافل للمسنين بآيت ملول، وذلك في قرية الكهربائي بأكادير.

وشهد حفل الإفطار توزيع هدايا رمزية على عدد من المسنات والمسنين، الذين حلوا ضيوفا على النادي الرياضي للكهربائيين بسوس. كما تخلل الموعد فقرات لتلاوة القرآن ومقاطع من الإنشاد الديني، إلى جانب كلمات نوّهت بالمبادرة.

مصطفى أغياي، رئيس النادي الرياضي للكهربائيين بسوس، أورد ضمن تصريح لهسبريس أن هذه الالتفاتة الإنسانية تأتي في إطار "تنفيذ برنامج النادي في شقه الاجتماعي، والذي دأب على تنفيذه كل سنة"، موضحا أن الهدف من إشراك المسنين هذا الإفطار هو "ترسيخ مبادئ التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجتمع".

من جهته قال محمد كاجة، عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، إن "المؤسسة ما فتئت تنخرط في مثل هذه المبادرات الاجتماعية التطوعية"، وأضاف: "هذه الفئة من المجتمع تحتاج منا مزيدا من الالتفاتة والعناية، وهو ما نسعى بهذه المبادرة الرمزية إلى تحقيقه، والتي جعلناها سُنّة ضمن برنامج المؤسسة".