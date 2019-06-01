عصير المزاح -26- دوخة وإسهال .. أعراض ديمقراطية مغشوشة

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

العصا خرجت من الجنة، فاضرب أولادك في البيت، واحرص على أن يُضربوا في المدرسة. ضع جدولا للضرب ولوِّن خاناته بألوان متنوعة، ثم قم بإلصاقه على باب الثلاجة. اضرب أولادك ثلاث مرات في اليوم، ويُفضّل أن تعرّضهم لخراطيم المياه؛ وفي إطار الضرب بالعصا والرش بالماء، لا تنس أن تشتمهم وتشتم آباءهم وأمهاتهم بألفاظ نابية مستمدة من قاموس القادوس. تذكر جيدا أنك تؤدي واجبا وطنيا يتمثل في إعداد أولادك وتحضيرهم للخروج إلى الشارع بعد إنهاء دراستهم والحصول على شهاداتهم الجامعية.

وأنت تضربهم، وأنت ترشهم، وأنت تشتمهم، أرجو ألا تأخذك بهم شفقة ولا رحمة، فالشارع لا يرحم..مهارة أخرى نسيت أن أخبرك بها؛ وهي أن تدربهم على الهتاف ورفع الشعارات، كما يُفضّل مرافقتهم كل صباح إلى الغابة المجاورة لممارسة تمرينات المشي والهرولة والركض.

في كل ليلة، قبل النوم، أوْقف أولادك في طابور، ثم دُسْ على كرامة كل واحد منهم، مع مراعاة ضرورة استعمال حذاء عسكري بكعب صلب. بعد عملية الدَّوس، بصق خفيف في وجه الولد، ثم ركلة في الظهر.. و.. إلى السرير.

ولعلمك، فأنا مدرب معتمد في مهارات التعايش مع الفساد، يمكنني استكمال تدريبات أولادك وصقل مهاراتهم، وبعد ذلك يمكنهم الخروج إلى الشارع وهم مؤهلين بما يكفي للتعامل مع إجراءات الركل والرفس والسب والرش..منهجي هو العلاج بالتقبل..أدرّب أولادك على تقبل الحقائق المغربية الصادمة لتجنيبهم الصدمات النفسية، أن يتقبلوا أن الرشوة حقيقة ساطعة لا ينكرها إلا سياسي ماكر، وأن الفساد يترصد بنا دائما في منعرجات الحياة، وأن التعليم اللصوصي يستمر في حلب جيوب أولياء أمور التلاميذ دون أن يجد من يردعه، وشعار "كول ووكّل" أصبح رافعة أساسية من رافعات التنمية، ومافيا العقار تستمر في إقبار أحلامنا في الحصول على قبر للحياة الكريمة.

عزيزي القارئ الكريم، والقارئ الكريه، بطارية هاتفي أوشكت على النفاد، سأتصل بك غدا لأخبرك أين وصلتُ في رحلة الانتقال الديمقراطي، وإذا وجدْتَ ديمقراطية من النوع الممتاز أخبرني لكي اشتريها، فقد أّصبتُ بدوخة وإسهال حاد جرّاء استهلاك ديمقراطية مغشوشة.

العيطة عليك

صنف تقرير الطفولة العالمي لسنة 2019، الصادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، المغرب في المرتبة 83 عالميا من أصل 176 بلدا. ويعتمد التقرير، المعنون بـ"تغيير العيش في الحياة"، في تصنيفه، على عدد من المؤشرات الفرعية، من بينها الهدر المدرسي، وفيات الأطفال، تشغيل الأطفال، سوء التغذية، العنف ضد الأطفال. في المغرب العميق أو العقيم أطفال الفقر يذهبون إلى مدارسهم البعيدة، في عز البرد، وهم يرتدون قمصانا رياضية خفيفة، مكتوب على ظهرها رقم 10. متى تتوقفون عن "لعب العشرة علينا"؟.

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبلة على الزواج؟ تبحثين عن شريك الحياة؟ إليك هذه النصيحة: استخدمي عينيك الغمازتين وثغرك الباسم، وفي كل مرة أزيحي خصلة شعرك المنسدل على جبينك بخفة فراشة. تلك ضربة قاضية أسقطت الكثير من الرجال وأنصاف الرجال على مر التاريخ.. تمرني على إتقانها بكل رشاقة..تماما كما يفعل محارب الساموراي عندما يوجه ضربة السيف الخاطفة ليحسم النزال بقتل غريمه.. فقط أضيئي له الضوء الأخضر كي يمر ويعبر عن مكبوتاته، التي ليست بالضرورة جنسية.