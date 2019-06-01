"مجلس بوعياش" يتواصل مع عائلات معتقلي الريف

هسبريس - مصطفى شاكري

يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، حيث استقبل، الخميس، بعض أمهات وأفراد عائلات المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بمقر المعهد الوطني إدريس بنزكري للتكوين في مجال حقوق الإنسان، وهو رابع لقاءات هذه المبادرة التي تروم تدارس وضعية معتقلي الحراك الشعبي بالريف وظروف عائلاتهم.

وفي هذا الصدد، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "هذه اللقاءات انطلقت في العشرين من ماي الجاري بلقاء مع جمعية "ثافرا" لعائلات المعتقلين ومجموعة من أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة"، مضيفا أنه "سيواصل لقاءاته مع عائلات المعتقلين والفاعلين المدنيين".

وأوضح المجلس، في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي، أن "رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت قد أعلنت في 12 أبريل 2019 أن المجلس سيستقبل أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة للإنصات إليهم والتفاعل معهم".

وسبق لـ"المبادرة المدنية من أجل الريف" أن التقت بأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، للبحث عن مخرج من شأنه تحقيق انفراج في الملف، حيث وعد بنيوب بأن "يعد تقريرا خاصا حول الوضع في الحسيمة، سيوجَّه إلى الجهات العليا ليكون في الملف نوع من الانفتاح والانفراج".

كما التقت الهيئة ذاتها، في الشهر نفسه، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغية التسريع بطي الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل الحقوقي، لاسيما أن عشرات الهيئات الحقوقية تخوض أشكالا احتجاجية متعددة للضغط على السلطات، فضلا عن استعداد التنظيمات اليسارية للانضمام إلى المسيرة الاحتجاجية بالحسيمة بعد انقضاء رمضان.

جدير بالذكر أن عائلات معتقلي حراك الرّيف ما زالت تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

وكشفت العائلات، في وقت سابق، عن تشكيلها لجنة تقنية تُعهد إليها مهمة التنسيق بين عائلات المعتقلين الموزعين على مختلف السجون، داعية إلى "تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم"، مشددة على إلزامية "إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".