أجواء رمضانية تحفّ بضيوف ونزلاء سجن خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

استضاف السجن المحلي "خريبكة 2"، مساء السبت، ممثلين عن السلطات القضائية والإقليمية والمحلية، ومجموعة من المنتخبين والإعلاميين والفنانين، إضافة إلى ممثلين عن المجلس العلمي المحلي بخريبكة، من أجل مشاركة نزلاء المؤسسة السجنية وجبة إفطار جماعي في أجواء رمضانية.

وتضمن النشاط الرمضاني، المنظم من طرف "الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك"، بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بخريبكة، تنظيم إفطار جماعي، وإعطاء موعظة دينية بالمناسبة، إضافة إلى وصلات إنشادية في فن المديح والسماع قدمتها فرقة "الصفاء".

واستهدف الحفل، الذي نظم في قاعة الأنشطة بالسجن المحلي "خريبكة 2"، فئات الأطفال والنساء والمسنّين نزلاء المؤسسة السجنية، بحضور المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة بني ملال خنيفرة، وباشا المدينة، ورئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، والفنانين موس ماهر وحسن فولان وسعاد الوزاني وفريد المكدر وجلال بوفطايم.

وأوضح عبد الجليل الجعداوي، رئيس "الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك"، أن "تنظيم إفطار جماعي في هذا الوقت بالذات يدخل ضمن أنشطة الائتلاف الرامية إلى مد جسور التواصل مع جميع فئات المجتمع والمؤسسات الاجتماعية الراعية والمحتضنة لها، وضمنها السجن المحلي بخريبكة، الذي يحتضن عددا من النساء والمسنين والأطفال".