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احتجاجات تربك استعداد الطلبة للامتحان بالمحمدية

احتجاجات تربك استعداد الطلبة للامتحان بالمحمدية
هسبريس- عبد الإله شبل
السبت 01 يونيو 2019 - 18:43

تعيش كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمدينة المحمدية على صفيح ساخن بعد تحديد إدارتها موعد امتحانات الدورة الاستدراكية في الأسبوع الأول من يونيو.

وعلى غرار كلية العلوم القانونية بعين الشق في الدار البيضاء، فإن طلبة كلية المحمدية يطالبون الإدارة بتأجيل موعد الامتحانات، خصوصا وأنه لم يتم الكشف بعد عن نتائج الدورة العادية، ما يجعل وقت التحضير للدورة الاستدراكية قصيرا بالنسبة إليهم.

وطالب العديد من الطلبة، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، الإدارة الوصية بتأخير الموعد، حتى يتمكنوا من الإعداد الجيد للامتحانات، بدل وضعهم تحت ضغط الزمن، وبالتالي فقدانهم للتركيز.

واحتج العشرات من الطلبة، أمس الجمعة، أمام إدارة الكلية بالمحمدية، مطالبين بضرورة الاستجابة لمطلبهم المتمثّل في تأجيل موعد الامتحانات، الأمر الذي خضعت له الإدارة بعد مفاوضات، وقررت تأخير الامتحانات بثلاثة أيام قابلة للتمديد.

وانتقد العديد من الطلبة، على الصفحة الخاصة بالكلية، التأخير الحاصل في الإعلان عن نتائج الدورة العادية، معتبرين ذلك سيؤثر على طريقة مراجعتهم للدورة الاستدراكية، خصوصا وأن البعض يتفاجأ بكون بعض المواد لم يتمكن من الحصول فيها على نتائج إيجابية رغم استعداده الجيد لها.

وقد زاد من إرباك الوضع في الكلية خبر إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي على إعفاء الأستاذ جمال الحطابي من منصب عميد بالنيابة، حيث ستنسند أمور تدبير شؤون الكلية إلى أحد الأساتذة بجامعة الحسن الثاني في انتظار تعيين عميد جديد لها.

ويأتي هذا الاحتجاج من لدن طلبة كلية المحمدية بعد اعتصام طلبة سلك الإجازة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بعين الشق احتجاجا على قرار تنظيم امتحانات الدورة الربيعية في منتصف ماي، معتبرين أن الإدارة لم تراع وضعيتهم، خاصة أنهم لم يستعدوا بعد لإجراء الامتحانات.

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1 - الهواري السبت 01 يونيو 2019 - 19:26
لا وجود للتعليم الجامعي في المغرب
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