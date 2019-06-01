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كُتّاب وآراء
باحثون يوصون من مراكش بتعديل مدونة الأسرة
أوصى خبراء ومتخصصون في مجال القانون وقضاة ومحامون وإعلاميون ونشطاء حقوقيون وجمعيون بضرورة تعديل مدونة الأسرة، من خلال التنصيص على آلية خاصة مستقلة للصلح قبل البت في النزاع من طرف القاضي يسهر عليها متخصصون في الوساطة والصلح بين الطرفين، تتوفر فيهم الشروط الموضوعية والذاتية للقيام بهذه المهمة الحيوية، في إطار مؤسسات مستقلة ومتفرغة لمثل هذه المهام.
وأكد المشاركون في هذه المائدة المستديرة، التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتنسيق ودعم من وزارة العدل، حول موضوع "المنازعات الأسرية داخل محاكم الأسرة بالمغرب، واقع وآفاق"، على أهمية تكوين قضاة متخصصين في قضايا الأسرة.
وشدد المتدخلون على "ضرورة إيلاء مسطرة الصلح الأهمية التي تستلزمها، من خلال توفير الآليات والوسائل والإمكانات، المادية والبشرية اللازمة، الكفيلة بإنجاح مهمتها، وإعادة النظر في هامش السلطة التقديرية للقضاة، من خلال التنصيص على قواعد وسلوك يراعيان خصوصيات بعض المناطق، حتى لا يفاقم دور القاضي من النزاعات القائمة بين الأزواج".
وتميز هذا اللقاء بعرض نتائج دراسة ميدانية أنجزها المركز المغربي لحقوق الإنسان، في إطار شراكة بين المركز ووزارة العدل، في موضوع: الوساطة الأسرية، مقاربة حقوقية رائدة من أجل فض النزاعات داخل الأسر المغربية.
وسجلت هذه الدراسة أن عدد حالات الطلاق بالمغرب بلغ 300 حالة تقريبا في اليوم، أي أكثر من 100 ألف حالة سنويا، فقط أقل من 15% تنتهي بالصلح بين الزوجان، بمعنى أن 85% من الحالات تعبر نحو مسطرة الطلاق أو التطليق، كما ارتفعت حالات طلاق الشقاق بشكل كبير، على حساب الطلاق الرجعي، الذي لم يعد يتجاوز الألف حالة سنويا.
وانتهت هذه الدراسة إلى أن 85000 حالة سنويا من الطلاق تعني على أقل تقدير تفكيك ما يناهز 30000 أسرة بها أطفال يتعرضون بشكل شبه مباشر لوضع الهشاشة الاجتماعية، وما يترتب عنها من سوء تربية وعدم الاكتراث لمصيرهم.