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الرئيسية | مجتمع | باحث: انهيار القيم والمدرسة وراء واقعة "الاستحمام داخل حافلة"

باحث: انهيار القيم والمدرسة وراء واقعة "الاستحمام داخل حافلة"

باحث: انهيار القيم والمدرسة وراء واقعة "الاستحمام داخل حافلة"
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 01 يونيو 2019 - 22:00

أظهرت واقعة إقدام شبان على الاستحمام داخل حافلة للنقل الحضرية تربط بين إنزكان والشريط الساحلي لأكادير، جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المجتمع المغربي يعيش حالة فريدة من نوعها تؤكد انهيار القيم والأخلاق.

الواقعة التي أثارت سخطا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عيروا عن رفضهم لمثل هذه السلوكيات اللاأخلاقية، يرجعها الباحثون في علم الاجتماع إلى انهيار منظومة القيم والأخلاق نتيجة انهيار المدرسة العمومية.

وفي هذا الصدد، يرى الباحث في علم الاجتماع فؤاد بلمير أن "التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي بدأت في الظهور بداية الثمانينات من القرن الماضي، بعد سياسة إعادة الهيكلة التي أملتها وفرضتها المؤسسات المالية الدولية".

ولفت الباحث السوسيولوجي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه السياسة الدولية "تسببت في توجهات اقتصادية ضُربت من خلالها المدرسة العمومية التي كانت فضاء يلقن التربية والأخلاق ومنظومة القيم".

وأضاف أن "الطبقة المتوسطة بدورها تم ضربها خلال هذه المرحلة وسقطت في مصاف الفئات المعوزة التي تصرف مبالغ كبيرة في التربية والتعليم، وعند سقوط هذه الفئة التي تفرز النخب وتحافظ على منظومة القيم وتوازن المجتمع، فأكيد أن الشباب لن تصير له العلامات المميزة".

وشدد الباحث في علم الاجتماع، ضمن تصريحه، على أن الإعلام الجديد، المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، "ساهم في هذا الأمر وأدى إلى فراغ فكري وتفاهة وابتذال، وصرنا نساهم جميعا في هندسة الجهل، ما جعل الشباب تائها وضائعا"، مضيفا أنه "بسقوط منظومة القيم، تظهر العديد من السلوكيات، من بينها ما قام به هؤلاء الشبان، رغم أن هذا التصرف ليس بالجديد، لأننا صرنا نلحظ مثل ذلك في الشارع بشكل يومي".

وأوضح الباحث فؤاد بلمير أن التنمية هي التحدي الذي يواجه المغرب اليوم، "لكن لا يمكن تحقيقها إلا بوجود مواطن متشبع بمنظومة القيم، وإعادة الاعتبار للمدرسة التي تعد رافعة المجتمع، وتشكل مصعدا اجتماعيا للفئات التي تعاني عوزا".

ومعلوم أن الواقعة التي شهدتها إحدى حافلات مدينة إنزكان أثارت غضبا واسعا، حيث طالب العديد من المتتبعين بمعاقبة هؤلاء الشبان حتى يكونوا عبرة لغيرهم، معربين عن رفضهم التطاول على الفضاء العمومي بهذه الطريقة.

وجدير بالذكر أن النيابة العامة بابتدائية إنزكان أمرت بوضع أربعة شبان، كلهم تلاميذ، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية هذه الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - زيزفون حسن السبت 01 يونيو 2019 - 22:19
هؤلاء شباب يمرح و يلعب كما يحدث في جل بقاع الدنيا و لا يجوز محاكمتهم أو التشهير بهم أما القيم و الأخلاق ماتت بوطننا عندما نرى مسؤولين ينهبون المال العام دون حسيب و لا رقيب و عندما يعلم الجميع أن المخذرات تباع نهارا جهارا و عندما نرى بنات في سن الزهور يتعاطين الدعارة أمام الملأ ,,,
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-24
2 - sami السبت 01 يونيو 2019 - 22:19
In the West, they have D (digital)generation, but in Morocco we got degeneration. The moral decline has commenced. lah ister wsafi
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6
3 - مغربي مغبون السبت 01 يونيو 2019 - 22:23
من اين ستأتينا القيم والاجيال التي سبقت هذه الاجيال تربت في الخوف والقمع لا تعرف من القيم سوى اسمها، أما الولة فهمها هو عدد مناصب الشغل وكيف تتملص من من توظيف الشباب عن طريق خلق مشاكل في القطاع كالتوظيف بالتعاقد. الحلول موجودة وذالك بالاستعانة بمؤطرين تربويين (كوتش) لتاطير وتحصين الشباب نفسيا و معنويا بدل سحق اطر التعليم وإنتظار تكوين جيل سوي خلقيا، ولكن من بيده الحل ليس من مصلحته اصلاح اي شيئ في هذه بلاد.
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11
4 - الوشام السبت 01 يونيو 2019 - 22:23
على المغرب أن ينتظر المزيد لتعلموا ماذا يحدث في الأقسام والمدارس، هذا ما أرادوا من المدرسة العمومية تفريخه. هنيئا لهم بنجاحهم في تخريب المدرسة الوطنية والمجتمع.
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23
5 - العلاء بن الحضرمي السبت 01 يونيو 2019 - 22:24
إنهيار القيام سببه العلمانية التي نخرت الشعب المغربي منذ الاستقلال ولازلنا سنرى الأسوء في ماهو قادم من الأيام ، يجب على عقلاء هذه الأمة أصحاب السيرة العُقلانية أن يتصدو لهذا المرض بإبراز مساوء هذا الدين الجديد الذي يراد له أن يقتل الإنسان بعدما جعله إلاها فقام بقتله بتدمير القيم والمفاهيم والعلل التي هي السبب في وجوده بل وفي تطوره
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-5
6 - سخي عبد الكريم السبت 01 يونيو 2019 - 22:26
يبدو أن التربية الناقصة لبعض الآباء تجاه أبناءهم هي السبب الرئيسي لمشكلات شبابنا وليس المدرسة التي تقوم بدور مشرف لصالح الشباب لا يعلم هدا الدور سوى الله عز وجل٠
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20
7 - سوء التربية لبعض الاسر السبت 01 يونيو 2019 - 22:26
أعتقد أن الأسر التي لم تستطع ضبط أبنائها هي المسؤولة الأولى عن انهيار الأخلاق والتربية سواء في أوساط الفقراء أو الأغنياء والواقع اليومي يبن بالملموس على أن الأسر التي تهتم أكثر بتربية أبنائها هناك انضباط وأخلاق بينما الإهمال ينتج المسخ هذا بصراحة
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19
8 - ساخط السبت 01 يونيو 2019 - 22:26
يقول المثل المغربي (ويلاتك من المشتاق ايلا داق)كنت دائما اقولها بأن الانسان المغربي ليس مؤهلا بعد لتدوق طعم الحرية.الكل يطالب بها ولكن السؤال الدي يجب طرحه :هل نحن مهيؤون لها ؟الجواب قطعا لا ثم الف لا.شعب في معظمه غير واعي وهمجي.يفهم الحرية بالسيبة.ولا يدري ان من اهم شروطها هو احترام الحقوق والواجبات.احمل المسؤولية كاملا للدولة لانها لا هي من وفرت جميع ظروف السيبةواللا وعي.المغربي مازال خاصاه واحد مائة سنة من العصا والقمع.وهدا المشكل لا يهم المغرب فقط بل جميع الدول العربية ولنا في ماحصل في تونس البارحة احسن مثال.
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14
9 - مغربية السبت 01 يونيو 2019 - 22:27
و الآباء و أولياء الأمور غير مسؤولين عن هده الظواهر المشينة .الطفل قبل أن يأتي للمدرسة عاش 7سنوات من عمره في كنف عائلة المفروض أنها تلقنه المبادئ الأولى في تربيته ما يجب أن يفعل و ما يجب عليه تجنبه .إذن التربية مند البداية فاشلة و خاطئة و من المنطقي ان تعطي اطفالا ثم شبابا فاشلا قليل الأدب. و المدرسة لن تترك المقررات الدراسية و الامتحانات و تعيد تربية هؤلاء مهمتها هي التعليم ومحاربة بعض السلوكات الغريبة الأساتذة لن يصاحبوا التلاميذ في الشارع و مع عائلاتهم ليربوهم.فعلا انكم تقولون اشياء غير منطقية و حمقاء
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14
10 - مواطن السبت 01 يونيو 2019 - 22:29
مشا الحياء والاحترااام ولينا عايشين فكابوس بمعنى الكلمة اجيوا تشوفو فالحاج فااااتح قمة التسيب دراري من جميع الاعمار ما تسمع غير كلام ناااابي كل الوقت واش ولاد 2004.2006 كتهضر معاك كيعارك ؟ الكورة ' الحشيش كيتكمى بالعلالي عند شرجم ديالك تهضر يجيك بنادم جاهل يتهجم عليك فباااااب دارك فين تمش ولمن تشكي ؟ عييييييينا من لقلب عيييييينا من هاذ المنظر حتى الوالدين معامن تهضر زيدهم على ولادهم سلعة وحدة كلشي خامج من الجدر......داخلنا عليكم بالله واااش احنا معندناش لحق نسكنوا فاماااااان ؟
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14
11 - عدمي و افتخر السبت 01 يونيو 2019 - 22:34
هذا نتيجة الاحكام المخففة للقضاء و تدهور التعليم و الامن و العفو و التساهل عن المجرمين و الصيع في مقابل سلخ و قتل المتعلمين و رجال التعليم و الذين يريدون العمل و العفو الملكي المشؤوم الذي يغرق البلد بالسيبة و اغراق البلاد بمذهبات العقل فلك الله يا وطني
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8
12 - منصف السبت 01 يونيو 2019 - 22:35
ليس فقط انهيار المنضومة التعليمية التي ادت الى هذه الظواهر اللا اخلاقية.. بل حتى دور الوالدين في تربية الابناء وهو دور أكبر بكثير من المدرسة.. فقد اصبح دور اغلب الوالدين هو الانجاب فقط فلا تجدهم يحثون اولادهم على القيم والاخلاق واحترام الآخر وتوقير الكبير والرحمة بالحيوان وعدم رمي الازبال في اي مكان.. وقليلا ما تجدهم يهتمون باماكن تواجد ابنائهم ومن يصحبون.. ولا يملؤون فراغهم بأنشطة ثقافية ورياضية..
فلا أتعجب من ظهور بين الفينة والأخرى كوارث أخلاقية التي لاينفع معها المقاربة الحقوقية.. على الأقل في السابق كانت العصا تحكم والانسان العربي عامة والمغربي بالخصوص إذا ما خاف فلن يستحيي..
وإنا لله وإنا لله راجعون.. عزاؤنا وعزاؤكم واحد..
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10
13 - مفكر السبت 01 يونيو 2019 - 22:36
ليس لدينا دخل في شؤون النيابة العامة ولمن نتمنى من النيابة العامة ان تغرمهم سوى بنضافة الحافلة وربما شيء قليل من التذاكر اللتي ضاعت لصاحب الحافلة وتعتبره النيابة العامة لعب اطفال هؤلاء الشباب يعيشون احلى لحضات طفولتهم وعمرهم حيث يتلذذون حلاوة الطفولة والحرية لتبقى ذاكرة لا تنطفيء مدى الحياة.ومن منا ليس لديه ذاكرة مثل هؤلاء الاطفال؟ فهم يستحمون فقطتحت درجة لاترحم ففي السعودية عكس ذالك فقد اخرجو قانون جديد منذ حوالي اسبوعين يسمى بقانون الذوق العام ويغرم الرجال عند لباس الشورط وان كانت درجة الحرارة تصل الى خمسين درجة.انا شخصيا كمهاجر مغربي العام المنصرم افرغت عن نفسي قارورة ماء اثناء سياقة سيارتي لانتعش شيءا ما حيث كنت منذ 12 ساعة وانا جالس عند المقوظ وحيث ايضا كان الجو حار جدا .لذالك اتمنى المسامحة ماتعاودوش ادراري مشيو للبحر المساخيط .مي كرشي كنمووووووووووت وعيدكم مبارك سعيد.ازول
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-3
14 - سناء السبت 01 يونيو 2019 - 22:37
الدي حز في نفسي عندما رايت الفيديو لأول مرة هو الناس الراكبين في نفس الحافلة!!! لم يحركوا ساكنا ولم يصدر منهم اي رد فعل، بل الادهى من دالك هناك من يبتسم ويضحك مع الشباب... العده الدرجة ليس هناك بينهم رجل رشيد؟! العده الدرجة اصبح الرخص وانعدام الاخلاق عادة ولا تحرك فينا اي نخوة ؟!
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0
15 - العبدي السبت 01 يونيو 2019 - 22:37
غياب دور الآباء هو ما يؤدي لظهور هذه الشرذمة ، قلتها و أعيدها ، سياسة ولد و طلق لزنقة ، دور الأب و الأم يتجلى في ترسيخ مبادئ الحياء و إحترام الغير و كيفية التعامل مع المجتمع ، المدرس دوره تزويد التلميذ ما بجعبته من علوم ، دراسة ،،،
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16 - أستاذة السبت 01 يونيو 2019 - 22:37
أشكر صاحب المقال عن تحليله العميق ..كأستاذة تعمل في القسم منذ أكثر من 30سنة ما يمكنني أن أقول هو أنه منذ 10سنولت والمؤسسات التعليمية تستقبل جيلا أصفه بالخطير جدا..لا تربية لا أخلاق لا قابلية للتعلم . جيل وقح و عنيف ..إلا فئة قليلة لا يزال ظور الأسرة حاضر عندها. ..و المشكل أن أصابع الإتهام توجه دائما للمدرسة و الكل يتناسى أنه قبل المدرسة هناك الأسرة التي تخلت عن دورها..و هناك أيضا دور المساجد..أكثر من 53 ألف مسجد لم يستطيعو نشر ولو القليل من قيم ديننا الحنيف...
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17 - Casawi السبت 01 يونيو 2019 - 22:38
المفروض سايق الحافلة كان خصو اتوجه لأقرب دائرة ديال الشرطة ، ولذلك وجب معاقبته هو الآخر بالإضافة للشبان الاربعة
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18 - Hicham السبت 01 يونيو 2019 - 22:38
J'ai mal pour l'avenir de nôtre cher pays.
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19 - rachid السبت 01 يونيو 2019 - 22:41
التجنيد الإجباري فورا لكل برهوش ضاصر معرفوش والديه يربيوه٠
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20 - للأسف السبت 01 يونيو 2019 - 22:44
هذه السلوكات الشاذة هي نتيجة ردع و قمع المؤسسات التعليمية عن أداء واجبها التربوي فمنذ بدأ المجتمع المدني بمعاقبة المدرس بدل معاقبة التلميذ تدنى المستوى الأخلاقي لدى أطفالنا وشبابنا. فهنيئا لكم بمنظماتكم الحقوقية.
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21 - الشريف السبت 01 يونيو 2019 - 22:47
انهار كل شيء : انهارت الأسرة و المجتمع والظروف الحالية تسمح بهلاك القرى والمدن المغربية، لأن المجتمع خرج عن الايات المحكمات لله وارتكب كبائر المحرمات وخرج عن القيم الإنسانية وعن التشريعات. عزاءنا واحد في انفسنا
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22 - Hassan السبت 01 يونيو 2019 - 22:50
من يقول المدرسة هي المسؤولة فهو يجانب الصواب . المسؤول الاول عن الاخلاق و التربية هي الاسرة ،و الاعلام تانيا و الشارع تالثا و الدولة اخيرا . اما المدرسة فوظيفتها المباشرة و الاساسية هي التعليم و ليس التربية .
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23 - الطاهر السبت 01 يونيو 2019 - 22:50
حسب بعض المصادر ، فإن الأمر يتعلق بلقطة من فيلم يتم تصويره بأكادير...
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24 - جام مغربي السبت 01 يونيو 2019 - 22:51
امر عادي لمجتمع منافق يعيش الاسلام بنمط علماني أوروبي.
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25 - مغربي السبت 01 يونيو 2019 - 22:52
مثل هاته الظواهر وأكثر كانت موجودة في الماضي، فقط لم تكن هناك هواتف وكاميرات لنقل المشهد. الاختلاف الوحيد بين الماضي والحاضر هو ظروف السجن التي تحسنت كثيرا بحيث أصبح السجن كفندق مصنف. كمثال على ذلك الإفطارات الرمضانية الفاخرة التي تنظمها بعض الجمعيات للسجناء.
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26 - ,المصطفى السبت 01 يونيو 2019 - 22:52
وشىء آخر يجب أن لايسكت عنه زيادة على تصرفات شباب وأطفال اليوم الغير مقبولة، هناك الكلام النابي المسموع في الشوارع والفضاءات العامة - كلام تحت الصمطة كما يقال- لا بد من إيجاد الحلول الملائمة......
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27 - رشيد السبت 01 يونيو 2019 - 22:54
المسؤول في كل مايقع من انزلاق خطير في اخلاق هذا الجيل الاسرة المفككة.لايحترمون الصغير ولا الكبير حتى رجال الشرطة اصبحوا يهانون ويشتمون من طرف شرذمة لاندري من اين حلت علينا.على الحكومة اتخاد اجراء استعجالي لردع واعادة تربية هذه العينات البشرية بتنظيم حملات امنية مكثفة والضرب على يد كل مستهتر وكل منحرف ولعل التجنيد الاجباري واحد من الحلول المرجوة.
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28 - mohamed السبت 01 يونيو 2019 - 22:55
نحن نشاطر الرأي مع الباحث بلمير بكل تفاصله.
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