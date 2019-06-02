عصير المزاح ـ27ـ وزارة "الثقاف".. حركة "متحرشون" واللهو الخفي

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

نشرة الأخبار المسائية. البداية بالعناوين.. انطلاق حملة التبرع بالدم للبعوض في جو حماسي. حركة "متحرشون" تفتتح موسم الصيد الجديد بجولة مسائية في شارع شوفوني. أحزاب سياسية تقتني أعدادا من السلوكية استعدادا لإطلاقها في موسم الانتخابات القادم. ندوة وزارة الثقاف حول الثقافة في بلادنا.

الآن، إلى التفاصيل. طاب مساؤكم. أكدت مصادر مطّلعة أن مواطنين، في مدن عديدة عارية، تعرضوا لأشعة شمس حارقة، اكتوت بها جباههم، كما هبت رياح الشرقي في جيوبهم. وقد ارتفعت درجات الحرارة معلنة عن دخول صيف قائظ، وهي مناسبة لانتشار البعوض. هكذا، ترك المواطنون بيوتهم الشبيهة بالأفران وخرجوا للنوم في العراء، في حملة واسعة للتبرع بدمائهم الزكية لجحافل البعوض.

وبنفس المناسبة، أي بداية الصيف، أعلنت حركة "متحرشون"، في ندوة صحفية، عن الخطوط العريضة لبرنامجها برسم موسم الصيد الجديد، حيث تم الاتفاق على العبارات والحركات التي سيتم استخدامها أثناء التحرش بالفتيات. هذا، وقد تم توزيع دليل المتحرش من أجل تحسين أداء المتحرشين، وقد شكّل انضمام متحرشات إلى الحركة مفاجأة سارة للحضور، ما يعزز حضور المرأة في كل مجالات العمل الاجتماعي، واختُتمت الندوة بجولة للتحرش في شارع شوفوني، تُوجت بالحصول على أرقام هواتف كثير من الفتيات.

وفي سياق استعداداتها لموسم الانتخابات القادم، عقدت بعض الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة مع المنخرطين قصد تمكينهم من معاينة أعداد من السلوكية المزمع إطلاقها على الشعب فور انطلاق الحملة الانتخابية. إلى ذلك، أشار الأمين العام لحزب "البَسالة والمعاقرة" إلى أن الحرب داخل الحزب هي ليست حرب تكسير العظام، كما تروج وسائل الإعلام المأجورة؛ فلا عظام في حزبنا "أنا العظيم الوحيد بينكم"، ولا عزاء للتافهين والمرجفين.

على الصعيد الثقافي، عقدت وزارة الثقاف ندوة وطنية حول "الثقافة في بلادنا.. امتدادات النزعة الأكشوانية وتجليات اللهو الخفي". حضر الندوة لفيف من المثقفين والمثقفات، الذين تحدثوا لنا عن معاناتهم مع الثقاف، مطالبين بتسريع عمليات الترقية للاستمتاع بحياتهم الحميمية.

في الخبر الرياضي، انتهت المباراة المعلومة بانسحاب الفريق المعلوم وبفضيحة مدوية معلومة تكشف تغول الفساد الكروي المعلوم بإفريقيا المعلومة. مواطن بسيط علق على الحدث بلغته الخاصة، حيث قال: "أحيّاني على الفار الغدار وما دار البارح". شكرا لكم على طيب المتابعة.

العيطة عليك

في إطار ندوة نظمتها شبيبة حزبه، قال عبد الإله بنكيران: "أنا الآن غادرت الحكومة، فهل توقف رزقي؟ طبعاً لا، وإذا أراد الله أن يرزقني سيرزقني حتى نهاية عمري". وأنا أقول: "اطمئن، سيرزقك الله بالملايين حتى نهاية عمرك". واعترف قائلا: "إخواننا لم يستفيدوا من السّياسة إلا قليلاً، حيث اشتروا بعضاً من السّيارات والمنازل". وأنا أقول: "استفدنا من سياسة الإخوان كثيرا، حيث أصبحنا بلا سيارات وبلا منازل".

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبل على الزواج؟ تبحث عن شريكة الحياة؟ إليك هذه النصيحة: صفّف لها البيض على الأرض بمعدل عشر بيضات عرضا وبطول متر، ويُفضل أن يكون بيضا فاسدا، واجعلها تمشي عليه.. راقبها وأنت على كرسيّك الهزّاز. إذا كسرتْ بعض البيض، فتلك علامة على أنها لن تكون مطيعة.