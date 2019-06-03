ضعف تطبيق قانون محاربة التدخين .. "لوبي التبغ" في قفص الاتهام

هسبريس - يوسف لخضر

قبل 28 سنة اعتمد المغرب قانوناً لمكافحة التدخين، وكان آنذاك أول بلد في المنطقة يضع نصاً تشريعياً من هذا النوع، لكن هذا السبق لم يكتمل، فلحد الساعة لا يُطبق هذا القانون كما يجب ولا أثر له في الواقع.

وتزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين كيوم تحسيسي، والذي يصادف 31 ماي من كل سنة، يُطرَح السؤال حول أسباب عدم تفعيل هذا القانون، حيث ظل دون نصوص تطبيقية منذ نشره في الجريدة الرسمية في غشت من سنة 1995.

ويَحمل هذا القانون رقم 15.91، ويضم 14 مادة فقط تتحدث عن منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية ذات الاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي ومؤسسة عامة ومكاتب إدارية، وينص على أن كل من ضبط يدخن في هذه المرافق يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهماً.

كما يمنع القانون الدعاية والإشهار لفائدة التبغ في الإذاعة والتلفزة والصحافة الصادرة في المغرب والملصقات أو الملاعب، ويحظر على الشركات الموزعة للتبغ أن تقوم بأنشطة دعائية أو توزيع هدايا مكونة من التبغ، سواء كان ذلك مجاناً أو بأثمنة منخفضة، مشيرا إلى أن كل إخلال يعرض مرتكبه لغرامة تتراوح بين 1000 و3000 درهم.

وينص هذا القانون على أن تقوم الإدارة، بتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتنظيم حملات وقائية وإعلامية تحسس المواطنين بمضار التدخين، غير أن جميع مواد هذا القانون لم تحدد ما المقصود بالإدارة، حيث بقي الأمر فضفاضاً ولا يحمل المسؤولية لأي جهة بالاسم.

وفي مادته الأخيرة ينص القانون على تحديد التدابير اللازمة لتطبيق مقتضياته في مرسوم، لكن بعد 24 سنة على صدوره في الجريدة الرسمية لم تر تلك التدابير النور، مما جعل تطبيق القانون محدوداً جداً، وبالتالي لا يحترم من قبل المدخنين.

ويُعتقد أن شركات التبغ تلعب دوراً كبيراً في تأجيل تطبيق هذا القانون، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تجعل الموضوع في صلب اهتماماتها، رغم التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، كما أن أرقام وزارة الصحة المغربية نفسها تُفيد بأن التدخين يتسبب بـ8 في المائة من الوفيات العامة في البلاد.

وأكبر تجلٍّ لعدم احترام القانون يتمثل في المقاهي، خصوصاً أن القانون سالف الذكر لم يضعها ضمن الأماكن العمومية، رغم أن العديدين يعتبرونها الفضاء الذي يمارس فيه التدخين أكثر، حيث يفرض فيها المدخن سيطرته، ويجعل من حوله يستنشق دخان سجائره قسراً.

وسبق لعدد من البرلمانيين المغاربة أن بادروا إلى تدارك ضُعف تطبيق القانون 15.91 بوضع مقترح جديد يضع لائحة موسعة للأماكن العامة المغلقة، وينص صراحة على الجهات الموكول إليها تطبيق القانون، وضرورة إصدار مراسيم تطبيقية في أقرب الآجال، لكن تلك المساعي لم تنجح.

وحسب أرقام رسمية سابقة، فإن نسبة التدخين بالمغرب تعتبر من أعلى النسب المسجلة بمنطقة الشرق الأوسط. وتصل نسبة الأطفال المتمدرسين المدخنين المتراوحة أعمارهم بين 13 و15 سنة إلى 10 في المائة عند الذكور و7 في المائة عند الإناث.

وبالإضافة إلى عدم تطبيق القانون المحلي، لم يصادق المغرب على الاتفاقية الإطار لمكافحة التدخين، المصادق عليها من قبل 180 دولة، حيث يبقى المغرب من الدول القلائل التي لم تتخذ خطوة في هذا الصدد، رغم أن من شأن ذلك أن يؤثر إيجابيا على مكافحة التدخين، والتقليص من آثاره السلبية على الصحة العامة من خلال تقوية الترسانة القانونية الخاصة بذلك.

مقابل ذلك، يعتبر استهلاك التبغ بالنسبة إلى الحكومة أمراً "صحياً" للميزانية، حيث تدر الضريبة على التبغ المُصنع 10 مليارات درهم سنوياً، وهو رقم يعرف ارتفاعاً كل سنة، مما يعني تزايداً في استهلاك مختلف أنواع التبغ المروج في المغرب.