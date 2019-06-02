"أونسا" يتلف حقولا لزراعة النعناع غير مستوفية لمعايير الصحة

هسبريس من الرباط

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، بحضور ممثلي السلطات المحلية، قامت بإتلاف حقول نعناع غير مستوفية للمعايير الصحية. ويتعلق الأمر بحقل بجهة الرباط تم إتلافه يوم الجمعة، وحقلين بمراكش تم إتلافهما يوم الخميس.

وأضافت المصادر نفسها أن عملية الإتلاف تعزى إلى استخدام أصحاب تلك الحقول لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع، ما يعتبر فعلا قد يعرض صاحبه لمجوعة من العقوبات، منها إحالة المزارعين على النيابة العامة.

ويأتي إتلاف حقول النعناع في إطار تنزيل مكتب السلامة الصحية لبرامجه السنوية للتتبع والمراقبة على مستوى أسواق الجملة بجميع جهات المملكة، والتي تخص السلامة الصحية للمنتجات النباتية الطرية، وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات والنباتات "المنسمة" (بما فيها النعناع).

ويهم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة للنعناع، وهي منطقة الرباط القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، وسوس ماسة، ومراكش آسفي وفاس مكناس.

وكان المكتب أكد في تصريح لهسبريس ـ النسخة الفرنسية ـ أن النتائج المحصل عليها لا يمكن تعميمها على كل إنتاج للنعناع، لأن برامج المراقبة استهدفت أصلا الضيعات التي يشتبه في مخالفتها للقوانين في ما يخص استعمال المبيدات.

وحسب المصدر نفسه، فإن الحقل الذي تم إتلافه بجهة الرباط تصل مساحته إلى 7000 متر مربع؛ في حين يمتد حقلا مراكش على مساحة 8000 متر مربع لكل واحد منهما.

جدير بالذكر أن زراعة النعناع، مثلها مثل جميع الزراعات، تتعرض لأضرار نتيجة الحشرات والأمراض والأعشاب الضارة، ولذلك يعد استخدام المبيدات من بين وسائل المكافحة للحد من هذه الأضرار.