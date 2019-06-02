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الرئيسية | مجتمع | "أونسا" يتلف حقولا لزراعة النعناع غير مستوفية لمعايير الصحة

"أونسا" يتلف حقولا لزراعة النعناع غير مستوفية لمعايير الصحة

"أونسا" يتلف حقولا لزراعة النعناع غير مستوفية لمعايير الصحة
هسبريس من الرباط
الأحد 02 يونيو 2019 - 13:00

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية، بحضور ممثلي السلطات المحلية، قامت بإتلاف حقول نعناع غير مستوفية للمعايير الصحية. ويتعلق الأمر بحقل بجهة الرباط تم إتلافه يوم الجمعة، وحقلين بمراكش تم إتلافهما يوم الخميس.

وأضافت المصادر نفسها أن عملية الإتلاف تعزى إلى استخدام أصحاب تلك الحقول لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع، ما يعتبر فعلا قد يعرض صاحبه لمجوعة من العقوبات، منها إحالة المزارعين على النيابة العامة.

ويأتي إتلاف حقول النعناع في إطار تنزيل مكتب السلامة الصحية لبرامجه السنوية للتتبع والمراقبة على مستوى أسواق الجملة بجميع جهات المملكة، والتي تخص السلامة الصحية للمنتجات النباتية الطرية، وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات والنباتات "المنسمة" (بما فيها النعناع).

ويهم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة للنعناع، وهي منطقة الرباط القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، وسوس ماسة، ومراكش آسفي وفاس مكناس.

وكان المكتب أكد في تصريح لهسبريس ـ النسخة الفرنسية ـ أن النتائج المحصل عليها لا يمكن تعميمها على كل إنتاج للنعناع، لأن برامج المراقبة استهدفت أصلا الضيعات التي يشتبه في مخالفتها للقوانين في ما يخص استعمال المبيدات.

وحسب المصدر نفسه، فإن الحقل الذي تم إتلافه بجهة الرباط تصل مساحته إلى 7000 متر مربع؛ في حين يمتد حقلا مراكش على مساحة 8000 متر مربع لكل واحد منهما.

جدير بالذكر أن زراعة النعناع، مثلها مثل جميع الزراعات، تتعرض لأضرار نتيجة الحشرات والأمراض والأعشاب الضارة، ولذلك يعد استخدام المبيدات من بين وسائل المكافحة للحد من هذه الأضرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - hicham الأحد 02 يونيو 2019 - 13:11
المشكلة هادشي خاصو يدار قبل ما يشريو ناس و يتزرع و يتباع اما دابا هي خليوه اللي عطا الله عطا و شكون عرف شحال من سنة و حنا تا نشريوه والله الا هادشي حرام
عندي صديق توفي بسبب سرطان الرءة ناتج عن استعماله مبيدات فلاحية للحقول ديالو
الله يرحمو و ينجي جميع المسلمين
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2 - مواطنة الأحد 02 يونيو 2019 - 13:13
اتقوا الله فينا.
يهمكم الربح ولا يهمكم صحة المستهلك
راه اليوم الدنيا و غدا الآخرة
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3 - كريم بوزبيطة تطاون الأحد 02 يونيو 2019 - 13:17
اذا غاب الضمير حضر الجشع وتغول الطمع اناس لا يتقون الله ويسعون الى الربح السريع على صحة وحياة غيرهم والله انها الطامة الكبرى لا ترى هذه الكوارث الا في الدول التي انهارت فيها ااقيم وطغى الغش وتجدر ان التزوير يطال جميع المنتجات الطبيعية من حليب وعسل وزيت وسمن وووووو والمصيبة ان هذا التزوير يضر بصحة المستهلك بل يسبب له الموت في بعض الاحيان لابد من تشديد الىقابة على كل غشاش ومزور والحكم عليه باقصى العقوبات ليكون عبرة للاخرين وعلى المستهلك ان يتحرى الجودة ويكون يقظا حتى لا يقع ضحية للمتاجرين بصحة المواطنين فما اكثرهم
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4 - omar الأحد 02 يونيو 2019 - 13:19
جيد يجب إتلاف حقول الخضروات و الفواكه المشبعة بالمبيدات التي تسبب السرطنات و يجب معاقبة كل من تسول نفسه اللعب بصحة الناس.
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5 - youssef الأحد 02 يونيو 2019 - 13:20
لا حول ولا قوة الا بالله نعيب داءما بكون الدولة لا تقوم بواجبها في حين هناك شرذمة من الشعب همها الوحيد جمع المال ولو الباقي وصحته
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6 - منصف الأحد 02 يونيو 2019 - 13:21
هذا المشكل ليس وليد اليوم... لقد نصحني بعض الفلاحة سنوات مضت بعدم تناول النعناع لما يتعرض لأخطر المبيدات ومن الفلاحة الذين لا ضمير لهم من توصل الى استعمال الاقراص السامة وذات الرائحة القوية والكريهة التي توضع مع حبوب القمح في البراميل.. ولا أظن غسل النعناع الملوث سيزيل هذه السموم.
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7 - Gala الأحد 02 يونيو 2019 - 13:33
شكرا ONSA. هكذا تجععلوننا نشعر ببعض الاطمئنان في المغرب. ما رأيكم لو حاربتم بائعي الدجاج "الكروازي" الذي يكون أساسا مخصص لإنتاج البيض وعندما تنتهي صلاحيته يباع في الأسواق مع العلم أنه غير صالح الأكل.
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8 - صابر الأحد 02 يونيو 2019 - 13:33
اذا كانت المبيدات تغزوا حقول النعناع فما بال حقول البقدنوس والكرفس وجميع البقوليات و الخضروات و ... ؟
الواجب اتلاف هذه المحاصيل المغشوشة والضرب على اصحابها بالمحاكمة ( عفوا انهم صنيع الغشاشين الكبار ... )
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9 - محب للنعناع الأحد 02 يونيو 2019 - 13:36
يجب على وزارة الفلاحة ان توفر للفلاحين المبيدات المناسبة لكل محصول زراعي والا يتركوا عرضة للادوية المغشوشة. مما يضطروا لاستعمال الادوية المحرمة.
كما يجب على الوزارة ان توفر ادوية مناسبة لنبات الصبار ( الهندية ) فقد تضررت كثيرا من حشرة القرمزية وللاسف وزارة الفلاحة في دار غفلون.
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10 - drissh الأحد 02 يونيو 2019 - 13:56
بغينا نعرفو واش غير هاد المرة لي لقاو هاد النعناع غير صالح للاستهلاك؟؟؟هاد "اونسا"اش كانت كدير هادي سنين أو حنا كنستهلكو السموم!!!!ياك ما ولد شي مسؤول "غليظ"دار شي فيرمة ديال النعناع أو كيمهدو ليه الطريق!!!!!!
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11 - عثمان الأحد 02 يونيو 2019 - 13:57
الكلام حول إستعمال مبيدات سامة او بشكل مفرط هو أمر رائج منذ مدة سنوات
كل هذه السنوات من استهلاك المواد السامة ستجعل نتائجها تظهر في ما بعد على شكل امراض خطيرة
الضمير والو
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12 - kachani الأحد 02 يونيو 2019 - 13:57
le problème de l'usage abusif y anarchique des pesticides doit être considéré comme une affaire pénale puisque il s'agit de santé publique et l'acte est lié à une préméditation criminelle au 2ème degré vu que les conséquences entraînent systématiquement une détérioration de la santé des consommateurs et constituer des causes de décès voir de maladies chroniques chez une très grande frange de la population entraînant de ce fait un coût social très pénalisant pour les budgets des ménages et de l'état. qui sont déjà mal en point .
la cupidité et le manque de civisme des auteurs doit être sévèrement sanctionné par amandes et des emprisonnement suffisamment lourd pour dissuader les auteurs potentiels . c'est un crime contre la Ste . a bon entendeur salut
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