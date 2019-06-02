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كُتّاب وآراء
هذه نصائح لتجاوز موجة الحرارة المفرطة بالمغرب
وجهت المديرية العامة للوقاية المدنية نشرة إنذارية للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والتي ستتراوح بين 47 و50 درجة مئوية، وظهور سحب ركامية تسبب العتمة في الجو بمعظم المناطق.
ودعت المديرية في نشرتها إلى ضرورة إخلاء السيارات من المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
كما أوصت بفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، مع تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم، خصوصا خلال السفر.
ونبهت المديرية إلى ضرورة أخذ الحيطة من العقارب والثعابين، مشيرة إلى أنها سوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ، وقد تدخل المزارع والبيوت بحثا عن البرودة.
وأكد المصدر نفسه على ضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل، والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، خصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
كما دعت المديرية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، خصوصاً خلال الفترة الممتدة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 ظهراً، مع وضع علب للماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والنوافذ لإرواء الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات العطشى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هناك إقبال شديد على السباحة في هذه الأيام: على الشباب والأطفال وغيرهم أخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة ومحاولة الإبتعاد عن الأماكن المحفوفة بالمخاطر
يوم أمس غرق طفل في مدينتنا كلميم بسبب السباحة في واد في ضواحي المدينة
اجمل ما في المقالة.