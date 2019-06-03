نقابة تدعو المسؤولين إلى حماية أبصار المغاربة

هسبريس من الرباط

دعت النقابة الوطنية لأطباء العيون كلا من رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والأمين العام للحكومة، إلى "حماية أبصار المغاربة"، و"تحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا، والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة"، و"تغليب المنطق العلمي الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين".

وأعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون عن "خوض إضراب وطني يوم الاثنين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وتسطير برنامج احتجاجي من أجل لفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45".

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص تذكّر بالأشواط التي قطعها مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون، الذي لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين".

وأضاف البلاغ ذاته أنه "خلافا لما كان منتظرا، وضدا عن المسار الإيجابي الذي عرفه مؤخرا النقاش الذي يخص مشروع القانون 13.45، فإن النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، فوجئت بأنه خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم تتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه، حيث تم إقحامه في النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين".

وأشارت النقابة إلى أن "الخطوة المذكورة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا، وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص، فكيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوين تقني صرف من صلاحية القيام بممارسة طبية والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين".

وأكدت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص أن هذا المنزلق خطير ويهدد صحة المغاربة، معلنة "رفضها لكل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، وشجبها التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية"، داعية في الوقت ذاته رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى "التدخل لحماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية".

وحثت النقابة "نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين".

كما أهابت بممثلي وسائل الإعلام، المرئي والمسموع والمكتوب، ورقيا وإلكترونيا، "انطلاقا من مهامهم النبيلة وأدوارهم التي تنص على التنوير والتحسيس بالقضايا التي تخص المواطن المغربي بشكل عام، فتح نقاش واسع حول الإشكاليات التي يعرفها مشروع القانون 13.45، وتسليط الضوء على النقاط الخلافية والبحث في حقيقة التخوفات المطروحة بخصوصها، والتأكد من الخطورة التي تتهدد صحة المواطنين والمواطنات إذا ما تم اعتماد صيغة المشروع المذكور".