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البرلمان يطالب بتحرك حكومي عاجل يجنّب المغاربة العطش في الصيف

البرلمان يطالب بتحرك حكومي عاجل يجنّب المغاربة العطش في الصيف
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:00

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تعود ظاهرة العطش التي تهدد الآلاف من سكان القرى المغربية إلى الواجهة؛ إذ دعا برلمانيون الحكومة إلى تفادي "ثورة العطش" في صيف 2019.

وقال نواب برلمانيون في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن عددا من القرى والمدن المغربية تشهد ندرة المياه الصالحة للشرب، وما يزيد من معاناة الساكنة هو ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية.

وأكد نواب الأمة أن "مؤشرات تكرار سيناريو العطش في موسم الصيف المقبل موجودة"، داعين الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عملية وليس نهج مقاربة ترقيعية بعد حدوث مشاكل".

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أقر بوجود خصاص في مياه الشرب في كثير من مناطق المغرب، مشيرا إلى أن "الحكومة تقوم بمعالجة آنية مرتبطة بعدد من المراكز التي يستمر تمويلها ببعض الصهاريج".

وبعد أن حمل مسؤولية الاختلالات في قطاع الماء للحكومات السابقة، أكد الوزير اعمارة أن "حكومة العثماني" تعمل على رفع الطاقة التخزينية للمياه الصالحة للشرب.

وأضاف اعمارة، في معرض رده على أسئلة النواب، أن الوزارة تعكف على إعداد خارطة توزيع ستكلف ملايير الدراهم لربط جميع الجماعات والدواوير بالمنظومة المائية، وزاد: "هذا الربط يتطلب بعض السنوات، ثم النظر في مسألة التخزين عبر السدود أو تحلية مياه البحر".

وتابع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن ميزانية الطاقة التخزينية للماء الصالح للشرب سترتفع من 18.6 مليارات درهم إلى 30 مليار درهم، معتبرا أن "هذا المجهود تقوم به فقط الحكومات القوية التي تمتلك تصورا بعيد المدى".

"المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتدخل تقريبا في 715 جماعة ترابية على المستوى الوطني"، يورد الوزير الذي أقر بأن 41 مركزا شهد مشاكل السنة الماضية، قبل أن يؤكد أن "الحكومة تشتغل على تجاوز ذلك في هذا الصيف".

تدخل الحكومة هذا الصيف لن يحد من مشاكل العطش وفق معطيات الوزير اعمارة، الذي أشار إلى أن "بعض المراكز ستعرف نهاية العجز في الصيف المقبل"، وزاد مستدركا: "لكن مناطق أخرى ستستمر فيها بعض الإشكالات وسنحرص على معالجتها بمعية السلطات المحلية".

وكان الملك محمد السادس نبه "حكومة العثماني" إلى مشاكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الرعي في المناطق القروية والجبلية. كما أعطى الملك تعليمات إلى رئيس الحكومة لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حاربوا سقي الگازو الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:11
اينما وليت وجهي اشاهد عمال يقومون بسقي الگازو. هل في بلد نصفه صحراوي و نصفه الاخر شبه جاف. يعاني من جفاف و ندرة امطار كل بضع سنين. تقومون بزراعة الگازو. هذا يلائم سويسرا الدانمارك فرنسا كندا. لكن لا يلائم مناخ المغرب. هذا يسمى سفه و انتحار. يجب منعه و تحرير مخالفة. لو ان نفس الماء استخدم لزارعة الاشجار ربما اكون اول المشجعين على الاقل سنربح مناظر مستدامة.
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20
2 - القادري الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:13
لماذا لم يتحرك البرلمان بمطالبة الحكومة بمنع زراعة المنتوجات الزراعية المستهلكة للمياه بشكل كبير كما هو حال البطيخ الأحمر بمنطقة زكورة ومنتوجات أخرى بمناطق جافة في مختلف جها ت البلاد ؟؟
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11
3 - صابر الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:29
لو ان البرلمانيون والوزراء والاغنياء استغنوا عن المسابح التي تتربع سكناهم الفاخرة و حماماتهم و حداءقهم و عن ما يصرف من ماء على سياراتهم لصالح هذه المناطق المحرومة لكفاهم هم الجفاف .
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7
4 - قاصح خير من كذاب الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:33
و أخيرا وبعد مرور ثلاث سنوات على الولاية التشريعية النوام البرلمانيون استفاقوا من سباتهم ليطالبوا بتوفير الماء لالمواطنين. يا للعجب
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2
5 - أيوب الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:40
يصرحون أن هناك نذرة المياه، وأن هناك مناطق لم تصلها بعد معالجة المياه، وفي المقابل ينظمون المهرجانات العالمية والسهرات، يريدون تزييف الحقيقة، لو صرفت تلك الاموال فيما ينفع الصالح العالم ولا اعني بينفع تلك المعونات التافهة سكر وقنينة زيت ... لكان المغرب في افضل حال و يحسب له الف حساب ولما احتجنا ان نغطي على شيء .
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6 - abdou الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:42
حتى دخل الصيف 2019 وزندات الحرارة عاد ناض البرلمان تيكول للحكومة هاد الشي. بحال إلا عمرات الدار بالضياف عاد غانوضو نمشيو للسوق نتقداو.........
ربما إلى المقصود صيف 2020 نتقبلو الفكرة أما 2019 واقيلا مشى الحال...
عواشركوم مباركة وجنبنا الله نقص الماء الصالح للشرب في كامل البلاد
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7 - ولد شعب كيقول لكم الاثنين 03 يونيو 2019 - 15:43
قولها لهدوك لي ساكنين في خارج المغرب ومعرفين والو وكيقولو لك لمغرب زين ، وخسنا غير الحماية ، واخسنا منكلو أعباد الله كينين شي مناطق معمرهم شافو ضوء ولماء على بعد 30 كلم....خلني نسكت
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