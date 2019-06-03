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الرئيسية | مجتمع | مندوب السجون يكشف الحالة الصحية للمعتقل الأبلق

مندوب السجون يكشف الحالة الصحية للمعتقل الأبلق

مندوب السجون يكشف الحالة الصحية للمعتقل الأبلق
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 يونيو 2019 - 19:50

قال محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "الحالة الصحية للمعتقل على خلفية أحداث حراك الريف ربيع الأبلق عادية، ويتناول وجباته الغذائية بانتظام ويستفيد بقدر واف من مشتريات المواد الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بالمقصف".

وأَضاف التامك، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج، أن "الأبلق أوقف إضرابه عن الطعام، والمندوبية حريصة أشد الحرص على تتبع جميع النزلاء المضربين عن الطعام، بغض النظر عن نوع القضايا المعتقلين من أجلها"، مشددا على أنها "تعمل على اتخاذ كافة السبل والوسائل الواجبة للحفاظ على سلامتهم الصحية".

وأوضح المندوب العام لإدارة السجون أن "المعتقل استفاد من فحوصات طبية بمستشفى عمومي خارجي، كما تلقى العلاجات الضرورية".

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