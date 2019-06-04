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الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر ينتقدُ ظاهرة "سْليتْ" الموظفين ويعدُ بإجراءات عقابية

بنعبد القادر ينتقدُ ظاهرة "سْليتْ" الموظفين ويعدُ بإجراءات عقابية

بنعبد القادر ينتقدُ ظاهرة "سْليتْ" الموظفين ويعدُ بإجراءات عقابية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:00

قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الضوابط القانونية والمرجعية المحددة لعدد ساعات العمل في الإدارة العمومية لا يتم احترامها.

وأوضح بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال برلماني حول "التحكم في الزمن الإداري الفعلي"، الإثنين بمجلس النواب، إن "المرسوم الصادر سنة 2005 يحدد أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة ومواقيت العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف مساء، مع نصف ساعة مخصصة لوجبة الغذاء وساعة لأداء صلاة الجمعة".

لكن الوزير بنعبد القادر أكد أن هذه الضوابط القانونية "لا يتم احترامها، وبالتالي يقع إخلال بمبدأ استمرارية المرفق العام"، وأضاف أن الحكومة بصدد "مراجعة تدبير الزمن الإداري، بما في ذلك تحميل المسؤولية للمسؤول التسلسلي للموظف، وهو أمر غير مسبوق في الإدارة العمومية".

وأوضح بنعبد القادر أن "القانون الحالي يضع عددا من التدابير لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع للموظفين، من ضمنها إجراءات ردعية تصل إلى حد الاقتطاع من الأجور؛ لكن تبين لنا أن كل هذه التدابير تبقى غير كافية".

وفي سؤال برلماني آخر حول العدالة الأجرية بالوظيفة العمومية، قال محمد بنعبد القادر إن منظومة الأجور في المغرب تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ترسيم الموظفين المؤقتين والمياومين وحذف السلالم الدنيا.

وكشف المسؤول الحكومي أن "معدل الأجور في الوظيفة العمومية شهد قفزة نوعية، إذ انتقل من 5800 درهم إلى 7600 درهم، بالإضافة إلى مراجعة الأوضاع المادية للموظفين ذوي الدخل المحدود".

في مقابل هذا التطور في أجور الموظفين، اعتبر الوزير بنعبد القادر أن أجور كبار الموظفين السامين في المناصب العليا لم تشهد أي مراجعة منذ سنة 1993، "وهو ما أسهم في تقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والعليا".

بنعبد القادر أقر بوجود اختلالات في العدالة الأجرية، موردا أن "المجلس الأعلى للحسابات توصل إلى نفس خلاصات الوزارة بشأن تسبب تعدد الهيئات وأنظمة الترقي وأنظمة التعويضات في خلق تفاوتات كبيرة في منظومة الأجور والترقي".

وتابع المصدر الوزاري: "العدالة الأجرية تحتاج إلى مراجعة شاملة للوظيفة العمومية. وهناك اليوم رؤية جديدة نحن بصدد تدقيق الإجراءات المترتبة عنها"، مؤكدا أن "هوة الفوارق في الأجور تقلصت بـ26 مرة في 20 سنة الأخيرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - أحمد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:09
بداو بريوسكم يا من تدعون الفضيلة.
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26
2 - مراد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:16
ياايها السيد المسؤول
لا تلومن الاطفال على الرقص اذا كان رب البيت يهوى الضرب على الطبل
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23
3 - honte d'être marocain الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:23
je sais pas où va s arrêter cette gouvernement la corruption les fraudes dans tous les domaines dans toutes les ministères aucune jugement le Maroc va de pire en pire (Allah yahfad men chi haja khyba had chi makabacharch bilkhir) pour moi je souhaite quitter ce pays vers Israël je sais pas la religion pratiquée dans ce pays donner moi l OK les hypocrites PEJIDISTES j ai peur que la guerre se déclenche dans notre pays sortez de vos bureaux pour sentir la souffrance du pauvre peuple qui a fait confiance dans votre partie
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4
4 - Ahmed الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:27
Il faut appliquer le pointage automatique comme les sociétés du privé . Et par conséquent le salaire du fonctionnaire à percevoir est corrolair aux heures de pointage. Il y a du siba actuellement dans toutes les administrations publiques. Il faut appliquer le principe " salaire réel conforme aux heures de travail"
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-1
5 - amin الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:29
on souhaite que Mr le ministre respecte aussi les horaires de travail ainsi que son chauffeur de travail et de famille en meme temps
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6
6 - Dave الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:32
A mon avis privatisez tout et faciliter les procedures de licenciement. C la seul methode pour gagner en efficience et en compétitivité
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3
7 - موظف الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:35
انتقل الاجر من 5800 درهم إلى 7600 درهم
وانا كنشد 3000 درهم بالريق الناشف وكنخدم ليل ونهار كاليك من 5800 درهم... اللهم انا هذا منكر عظيم.
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9
8 - مسؤول اداري الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:37
اعتماد توقيت عقلاني يراعي مصلحة الموظفين والمواطنين على حد سواء هو التالي:
من الساعة التاسعة صباحا الى الثالثة بعد الزوال واعطاء نصف ساعة للأكل من الثانية عشر الى الثانية عشر والنصف.
وتعطى ساعة لصلاة الجمعة ابتداء من الربع ساعة قبل الظهر.
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4
9 - Ahmed الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:40
katwejdo bach tzido fأجور كبار الموظفين السامين في المناصب العليا
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6
10 - عمر الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:41
الوزير يناقش ظاهرة سليت الموظفين. و هم على الاقل يسجلون حظورهم و لو مرتين اسبوعيا. لكن ظاهرة الاشباح الذين لا يلتحقون بالعمل اطلاقا. بل و منهم من يتفرغ للاعمال الحرة او بقطن بخارج ارض الوطن او الاكثر من ذلك منهم من يسكن مخيمات تيندوف و يحصل على الاجرة الشهرية بشكل عادي. و يتم تنقيطه و ترقيته بشكل اسرع من الموظف المنضبط. امر غريب صراحة
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10
11 - القصراوي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:42
من المضحك أن يتكلم وزير عن السليت في جلسة أغلب نوامها سالتين
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13
12 - أجرة الشوماج الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:43
الموظف يعمل عدد الساعات حسب الأجرة التي تمنح له شهريا ويزيد من عنده وصابر. لأن في جل الدول الاروبية وكندا أجرة الشوماج تتعدى أجرة الموظف عندنا.شوفوا البرلمانين لايحضرون حتي على التصوت على القوانين والميزانيات وطبق عليهم القانون هم البدية.
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6
13 - مواطنة 1 الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:45
ان يمنح الموظف نصف ساعة للغذاء أمر غير معقول ، للافتقار للمرافق الخاصة بالإطعام . الموظف يجلب اكلا من بيته ويقوم بتسخينه بالمكتب ورائحة الأكل تشم على بعد أمتار ، ناهيك عن الأوساخ جراء ما يرمى من نعناع وشاي وغيره من البقايا ، وهناك من يذهب لبيته لتناول الغذاء الامر الذي يتطلب ازيد من ساعتين وحتى لو أردت الأكل في المطاعم فالميزانية لا تسمح . اقترح العمل بالتوقيت العادي من الثامنة صباحا إلى التانية عشرة ومن الثانية بعد الزوال إلى السادسة. هناك صلاة الظهر والعصر التي تستغرق اكثر من نصف ساعة لكل واحدة ، أرجو من الموظفين الصلاة في مكاتبهم عشر دقائق ، المساجد موجودة بكثرة ولا داعي للمساجد بالعمل ، لكل مكان وظيفته ، هذا إذا كنا فعلا نخاف الله في المال الحرام .
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3
14 - mourad الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:47
اجي اسي عبد القادر خدم في مراكش في الصيف من الساعة 8/30 الى 4/30 بدون مكيف شهر 6 /7/8 جاوبني .وكيف تريدون ان يعمل هذا الموظف بجد بعد تعرض اجرته الى اقتطاعات التقاعد و الاومفام و اسعار المحروقات ووووووو...عندما توفر للموظف الظروف حاسبوه على التقصير بالسجن اما بلا بلا ما شرات خضرة
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7
15 - حسن الخريشي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:48
ما يتداول عند المواطنين في ما يخص الإدارة المغربية لمن يريد قضاءلوزمه الإدارية فليقضيها في الفترة الصباحية فقط اما المساء فلا يبالي بك أحد. حتى أصبحت عادة مألوفة عند المواطنين.
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1
16 - bouchra zago الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:51
ما رأيك أن تبدأ بمعاقبة "سليت" البرلمانيين ؟
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7
17 - مراكشي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:53
لا تقدر ان تنتقد ظاهرة سليت البرلمانيين ولا زملائكم الوزراء اسي الوزير؟ سي الوزير ارجع السكن الوظيفي للدولة الذي تحتله غضبا بعدا عاد تكلم معانا .. وا السي الوزير تقول ان الموظفين يعملون حسب القانون من الاثنين الى الجمعة .. واراه المعلمين والاساتذة عندنا بلا عدد في العالم القروي يعملون ايام السبت حتى 17س45د .. وا السي الوزير المنظومة الاجرية للوظيفة العمومية في المناصب السامية والتي تقول انها لم تطرأ عليها زيادة يتم نفخ التعويضات فيها حتى تفوق الاجرة الاساسية نفسها .. وا السي الوزير تقول ان العدالة الاجرية موجودة وتنكرون بعدها ذلك؟ وا السي الوزير لماذا تكذب في أواخر شهر رمضان؟ هل وظيفتك اهم لك ام شهادة الزور؟ ا السي الوزير غدا لن تنفعك السلطة ولا البذلة الانيقة
هسبريس انشري من فضلك بدون عنصرية ضد المراكشيين كما هو الحال دوما
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8
18 - معتوه الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:53
من العار ان يناقش موضوع كهذا في سنة 2019 حيث ان وسائل ضبط اوقات عمل ومغادرة الموظفين باحدث التقنيات اصبحت في متناول حتى الشركات الصغرى.
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1
19 - بن الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:53
احسن طريقة في أوروبا هيsystème badging.
يتم وضعه امام الباب الرئيسي وفوقه جهاز كاميرا للمراقبة . ولكن عندما لا يوجد ضمير مهني فقد يحضر الموظف في الوقت المقرر ولكن يتماطل طيلة ساعات العمل .
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2
20 - مغربي انا الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 09:59
و من المسؤول عن خلق الموظفين الاشباح اليس انتم اصحاب القرار من احزاب و نقابات فالامر هنا يتعدا تاخر ساعة او يوم كامل بل سنين من الغياب مع تقاضي الاجر و العلاوات و الترقية مع الحماية من طرف المسؤولين الحزبين خاصة. سيدي الوزر هدا كلام للاستهلك و يطبق على من ليس له دراع قوى يحميه.
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2
21 - Toufik الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 10:02
قالك معدل الأجور 7600 درهم ههه... هي معلومة صحيحة 70% من الموظفين المحتقرين أقل من 4000 درهم و 20% من 4000 إلى 10000 درهم و 10% من ..(لا داعي لذكر اسمهم فالشعب يعرفهم) أجرة غير محدودة
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2
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