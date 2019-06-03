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أطباء العيون يحذرون من خطر مشروع قانون على أبصار المغاربة

أطباء العيون يحذرون من خطر مشروع قانون على أبصار المغاربة
هسبريس - محمد الراجي (صور: مصطفى بهلول)
الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:00

خلّف مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، ردود أفعال غاضبة من طرف أطباء العيون في القطاع الخاص، الذين ذهبوا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر "سيشكل خطرا على أبصار المغاربة".

وتخوّل المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدّته وزارة الصحة، للمبصاريين القيام بفحص العيون؛ وهي المهمة التي كانت محصورة على الأطباء، الذين يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.

وخاض عشرات أطباء العيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، دعت إليها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عبروا فيها عن رفضهم لمشروع القانون 13.45، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة "للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة".

ورفع الأطباء المحتجون شعارات من قبيل: "هذا عيب هذا عار الاتجار في البصر"، "هذا لوبي النظارات كيحكم في الوزارات"، "بأي حق بأي تكوين تقيسوا فالعينين"، "يا وزير يا مسؤول لا للاتجار في البصر"... مطالبين الحكومة بـ"أن تتحمل مسؤوليتها لحماية عيون المغاربة من الخطر".

ياسين الرفاعي، عضو نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، اعتبر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المادة الـ6 من القانون 13.45، التي ترخّص للمبصاريين بقياس البصر وانكسار العين، "تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة"، مضيفا "هذا الفحص هو فحص طبي، ولا يمكن أن يقوم به غير الأطباء، والقيام به من طرف غير الأطباء هي ممارسة لمهنة الطب بطريقة غير شرعية".

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان احتجاج أطباء العيون جاء بهدف الدفاع عن مصالحهم المادية وليس دفاعا عن صحة عيون المغاربة، قال الرفاعي: "هذا غير صحيح. وما يجب على المواطنين فهمه هو أنّ أمراض العين يمكن أن تكون خطيرة، ولا يمكن أن يتمّ تشخيص هذه الخطورة إلا من خلال الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء المختصون في أمراض العيون".

وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى مرض المياه الزرقاء الذي يصيب العينين، والذي يعاني منه زهاء 600 ألف مواطن مغربي، مبرزا أنّ الفحص الذي يقوم به الطبيب المختص يمكّن من اكتشاف أي مرض تعاني منه العيْن؛ لأنه يشمل قياس حدّة البصر، والأمراض الخفية وأمراض الشبكة، بينما لا يتيح الفحص الذي يقوم به المبصاريون إمكانية اكتشاف هذه الأمراض.

الرفاعي قال إنّ أطباء القطاع الخاص يدافعون بالدرجة الأولى عن حماية صحة عيون المغاربة من الخطر؛ "فالمواطن الذي لا يملك الإمكانات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي؛ ولكن أن نرمي صحة المواطن بحجة الثمن والمجانية الخاطئة، لأن الفحص الذي يقوم به المبصاريون ليس مجانيا، حيث يتبعه شراء المريض للنظارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - أغبى بلد الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:10
في المغرب كل شيء ضد المواطنين منها القوانين المخزن وحتى المناخ.
العدو الاستراتجي واقتصادي وأجتماعي للحكومة هو الشعب.
أنا والله مفهمت والو فهاد لبلاد -.
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9
2 - الوشام الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:15
المواطن مع المبصاريين ضدا في لوبي الطب؛ الباحثون عن المال والساعون للاحتكار.
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27
3 - وكواك الحق الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:16
عجبي
يضربون و يضحكون
العجب هذا
هادو ناشطين
يقهقهون
و حنا الشعب باغيين الرخا
رخصوا الفحوص و مرحبا بينا عندكوم
الغلاء فاح عندكم
و لا ترخصون أبدا
انظروا للمواطن الضعيف
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21
4 - tabib الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:17
احتجاج أطباء العيون جاء بهدف الدفاع عن مصالحهم المادية وليس دفاعا عن صحة عيون المغاربة
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39
5 - الاطباء غ الكزارة الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:17
ليس الطبيب من يعرف مصلحة المريض، اضرابهم مردود عليهم لما يعرف عن الاطباء من استنزاف لاموال و صحة المواطن.
يجب على الجمعيات و الاحزاب التدخل لإيقاف هذا الغدعبث بالمواطنين و زيادة رقابة الاطباء و محاسبتهم.
لقد كثر تدخل المافيات في حياة المواطنين مما ينذر بالخطر
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19
6 - حسام الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:18
اثمنتكم وساعات الانتظار قد سئمنا منها
وللأمانة فالمبصارييون لا يقيسون النظر للحالات المحتاجة لطبيب
والله على ما اقول شهيد
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17
7 - وطني الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:18
انا مواطن مغربي مع مطالب الاطباء ولو على حساب المواطن خارج نقاش الثمن و الفلوس الى غير دالك
بحيث ان تكوين المبصريين تكوين تقني و ليس تكوينا طبيا، على سبيل المثال واحد المريض ما كايشوف و مشى عند المبصري اش غادي إعمل ليه؟؟
إقياس ليه البصر و يعطيه النظارات بدون تشخيص و لا معرفة سبب نقصان بصره
انا لست مع الاطباء كاشخاص و لكن معهم في المشكل
الصراحة و المصلحة العامة للمرضى المغاربة هو الطبيب اولا و المبصري تانيا
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-15
8 - عبدو الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:19
جميع القطاعت تعيش من الريع وتخاف من المنافسة وزوال النعم، ولا يهمها من أمر المواطن شيء، فكفى من در الرماد في العيون. فقد سبقكم لنثل هذه الاحتجاجات، الممرضون والمهندسون المعماريون و أصحاب التعليم الخصوصي وووو
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14
9 - يوسف الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:20
اقسم برب العزة ان هذا لبهتان و نفاق ...
في هذا البلد التعيس آخر هم من يهتم لصحة المواطنين هم اطباء القطاع الخاص ...
والله لقلة قلييييلة جدا جدا من يهتم منهم لصحة و جيب المريض المغربي .
خرجوا ليها نيشان و قولو "شوفو شوفو هاد الروينة المبصاري غادي يضيق عينا"
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15
10 - امازيغ سوسي الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:22
مند متى وانتم مهتمون بصحة المغاربة ؟ قولوا انكم تستجدون تعاطف المغاربة في حربكم مع وزير الصحة بسبب مصالحكم دون لف ولا دوران . مجرد الاثمنة التي تفحصون بها المغاربة 200 او 300 درهم في ظرف عشر دقاءق . و طلب شراء ادوية غالبا ما تكون بعيدا كل البعد عن المرض الدي يعاني منه . مواعيد يمكن ان تصل الى ثلاثة اشهر واكثر كل هدا يدل عل اهتمامكم الدي لا شك فيه بالمغاربة . الله اعفو عليكم .
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13
11 - سعيد الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:22
حتى أنتم يا معشر الأطباء المختصين عيقتوا على المغاربة بأثمنة الزيارة التي تصل عند بعض المختصين إلى 400 درهم واش ماشي حرام عليكم إتقان الله في هدا الشعب
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13
12 - optic الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:23
لا أظن أن تحذيركم جاء خوفا على مصلحة المواطنين بقدرما أراه يمس بمصالحكم الشخصية ايها الأطباء كفاكم ركوبا على معاناة المواطنين لقضاء مآربكم المادية
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10
13 - مواطن حر الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:26
على العكس فذاك لصالحنا نحن الفقراء ...لان اطباء العيون عثوا فينا غلاء فالعمليات باهضة الثمن و الفحص البسيط اصبح اكثر من 300درهم اما الاخرون فاحيانا يجرون الفحص مجانا ثم اثمنة الراديهات عالية جدا
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8
14 - العياشي ب. الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:26
واش عز اعليكوم المواطن ، أولاٌ كاتشوفو غير المصلاحتكوم ، المواطن من حقو يمشي عند ما ابغا لأنه معندوشي 250 درهم باش يمشي عنكوم ، اتقو الله فهاد الشعب ، قاليك كايعز علينا المواطن !!!!
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9
15 - أستاذ الاجتماعيات الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:30
على الدولة تزويد المستشفيات العمومية بالأجهزة اللازمة لطب العيون و بعدد كاف، إضافة إلى أطر طبية مؤهلة، و أن تشدد المراقبة على المستشفيات، و أن تسهل ولوج الفئات المعوزة لطب العيون، و أن تعمم التغطية الصحية للجميع.
كما على الدولة أن تتدخل فيما يخص تعريفة أطباء العيون بالعيادات الخاصة، فلا يعقل أن يكون مدخول مواطن لا يتجاوز 20 أو 30 درهم يوميا، أن يفحص عينه بـ200 أو 300 درهم عند طبيب خاص!!!
في حقيقة الأمر، تمكن المبصاراتيين من إستخدام أجهزة تصحيح البصر، فيه فائدة كبيرة لمحدودي الدخل، لكن المشكلة هي أن المبصاراتي لا يمكنه فحص العين و معرفة مشاكل العدسة أو الشبكية و كل ما يتعلق بأنسجة العين
و عضلاتها.
الحل هو المستشفيات العمومية، التي يجب أن تستقبل المعوزين، و أن يحصلو على الفحص و العلاج الملائمين...
لكن هذا يبقى حلما بعيد المنال، في دولة آخر همها صحة المغاربة، بل إن الواقع الصحي في المغرب يتجه نحو منزلق خطير من الإهمال و الفساد
و التدهور.
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16 - كمال الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:31
لوبي النظارات يريد ان يغتني بسرعة و خارج القانون
كيف لصاحب تكوين تقني مكون من مدرسة حرة غير مراقبة بعد ان عجز عن الالتحاق باي مدرسة اخرى بسبب معدله الضعيف، ان يصبح طبيبا بين لحظة و وضحاها ! ثم ياتيك بنظارات مستوردة من الصين فيقول لك التدويزة و النضاضر ب 200 ررهم !!
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-2
17 - Optometriste الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:33
Les optometrsites pratiquent mieux l'examen de vue je precise bien purement visuel que les ophtalmologues et c'est les patients qui en temoignent... L'argent vous aveugle
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1
18 - لست مبصاري الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:36
و فالخاص أو فالمستشفى العمومي من يقيس حدة البصر؟ في الغالبية الساحقة هو تقني أو ممرض.
باراكا من التشلهيب ، 300درهم لزبارة طبيب العيون لمدة 5 دقائق لا تؤدون عليها شيئا من الضرائب ...
المبصاريين خدامين مع ولاد الشعب الدراوش و اللي هوما الأغلبية ما كيصوروش حتى 100درهم للنهار ، نتوما خليوكوم فالعمليات ديال 7000درهم فما فوق لمدة عشر دقائق .
أما باش تقولو أن صحة بصر المغاربة هي همكم ، للأسف هذا بهتان عظيم ، بل همكم حياباتكم البنكية المنتفخة !
حسبنا الله نعم الوكيل
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2
19 - رشيد الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:40
ما اكثر الامراض التي تصيب العين و تبقى صامتة لا تحدث اي نقص في البصر الى ان يصاب الشخص بشكل كلي و يفقد الإنسان بصره بصفة قد تكون نهائية، هذه الامراض لا يمكن كشفها انطلاقا من قياس البصر فقط، و غالبا ما يؤدي هذا الامر الى تمويه المريض الذي يجد نفسه ضريرا وراء عصا تقوده، و لا ذنب له فقط انه منح عينيه لغير الطبيب
يا لامة ضحةت من جهلها الامم
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20 - حق أريد به باطل الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:44
الدول المتحضرة أغلبها يتم الفحص لاستخراج النظارات من قبل opticien مبصراتي أو نظاراتي، (التعبيرين لا يوصفان المهنة)، أما ما يخص صحة البصر والأمراض فإجباريا اختصاص الطبيب
زيد على ان التغطية الصحية لازمها تصريح الطبيب من اجل استرجاع مبلغ التعويض الشيء الذي لا يتوفر حاليا
وكذلك تراخي السلطات فيما يخص تتبع مستوى التكوين في بعض أو جل المدارس المتخصصة لمهنة النظاراتي والتي تلزم بتكوين يؤهله لأن يشتغل وفق المواصفات الطبية وإلا يتعرض للعقوبات
اين المشكل الحقيقي، واش مابغاوش يقسموا الخبزة ؟
الاطباء يكلو بوحدهم ويبتزو المستهلك باجباره على تشخيص غالبا ما أصبح يتم بأقل واجب مهني والخلاص، خلافا للسابق
المسهلك يلعبو به النظاراتيين يدفعو ليه لي كان بالثمن لي بغاو ما راقبهم حد
وانت اامستهلك ضرب راسك مع الحيط، عندك الله ما كاين لي يدوي عليك، داك لي غايدوي عليك بصح تاياكل معهم بيك الحلوة
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2
21 - محمد الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:47
بغيت نبارتاجي معاكم قصة شخص قريب من العائلة لي تاي عاني من نقص فالبصر هاد الشخص قرر انه يكتفي بلباس النظارات اللي قتناها من عند النضاراتيين هادي 7 سنوات.موخرا فحص عند طبيب خاص فإدا به يعاني من مرض التونسيو لي وصل لمرحلة خايبة و ماعندو حل. والله ايلا هادشي تايخلع.
اللي عندو لفلوس يمشي يخلص و ليما عندوش راه المستشفيات ديال الدولة.
كل واحد يدير داكشي لي تايعرف ليه هادا من ضرب الحماق.
حفضنا الله من اي مكروه
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22 - ناصر الاثنين 03 يونيو 2019 - 16:48
لاحول ولا قوة إلا بالله ، إذا لم تستحي فافعل بل وقل ماشئت ،على هؤلاء الذين يتكلمون باسم أطباء عيون للقطاع الخاص أن يعلموا أن المبصاريين أو النظارتيين كما يحلو لكم أن تسموهم يكملون مهنتكم والعكس صحيح ، أكثر من ذلك قياس البصر من طرف المبصاريين يكفله القانون منذ ظهير 1954 قبل ميلاد أغلبكم ، أكثر من ذلك فقياس البصر يمارسه المبصاريون في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الإتحاد الأوروبي ، فلماذا تريدون استثناء مبصاريي المغرب ؟؟؟؟ هل يمكن للتهافت المادي أن يصل بالبعض الى هذا الحد ؟؟؟
أكثر من ذلك فعدد ساعات تكوين النظارتي في علم قياس البصر يصل الى 90 ساعة كل سنة من سنوات تكوينه في حين عددها لدى أطباء العيون لا تتجاوز بضع ساعات ، مع العلم أن عدد سنوات تكوينهم التخصصي في مجال العيون واحد ، وإلا كان الأولى ألا يمارس الطبيب قياس البصر إلا بحضور وإشراف وملاحظات النظارتي . إثقوا الله في الله
ألهذا الحد يمكن لمركب النقص أن يصل يصاحبه ، وللعلم فقط فكثيرة هي الحالات التي يصحح فيها النظارتي أخطاء قياسية تحملها وصفات طبية ....
أم أن التجمهر يمكن أن ينتزع حقوقا أخذت بقوة القانون ؟
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23 - محمد الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:00
كثير من اطباء العيون أناس لا يعبرون عن الأخلاق التي يجب أن تكون عند الطبقة المثقفة. إذ ليس لهم هم سوى الربح على حساب المواطن المطحون.. فمثلا لا يلتزمون بعدد الفحوصات المحددةفي اليوم. او الفحص بالمواعيد.. فيتركون المرضى يتقاتلون مع الحراس.. و تاجرون في المواعيد وفي الاخير لا يستفيدون من العناية اللازمة.. اتقوا الله في العباد
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24 - hamidd34 الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:01
مبادرة الحكومة في صالح المواطن، حيث أن نقص البصر يتم قياسه بالالة التي تطبع ورقة عليها القياسات، ذلك أن الطبيب لا يقوم بأي فحص أو قياس، و نفس الجهاز متوفر عند المبصاريين الذين عندهم تدريب على استعماله.
و بالتالي سيصبح المواطن الراغب فقط في استبدال نظارته في حل من زيارة الطبيب الذي سينحصر عمله في إزالة الجلالة من عيون العجزة .
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25 - nadya الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:03
فالمواطن الذي لا يملك الإمكانات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي
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26 - مواطن غيور الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:04
متفق معاهم ف حاجة وحدة وهي انه يقدر الفحص يكتشف امراض اخرى لكن هؤلاء تمادو في ثمن الفحوصات ولا يكترثون للمواطنين البسطاء مستغلين الخصاص الحاصل في أطباء عيون القطاع العام
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27 - Gala الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:05
من حقكم الدفاع عن مكتسباتكم بدون وضع المواطن المغربي كقنطرة لوصول اهدافكم. هناك من لا يستطيع أداء 250 درهم للطبيب إذن الحل هو المبصاري. اعرف فقراء لا يقدرون على عيادة طبيب العيون وأبنائهم يعيشون مشاكل مع ضعف البصر فهل فكرتم فيهم وخصصتم لهم ثمنا خاصا بهم( رمزي)؟
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28 - كمال الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:05
هل أطباء العيون يحتجون حبا في عيون المغاربة أو خوفا على من سيزاحمهم في أقواتهم....؟
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29 - وطني الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:06
ردا على بعض التعليقات المعادية للاطباء و المناوئة للمبصريين، المريض في نهاية المطاف ينظر الى مصلحتة و لا يبالي الى الثمن لان الصحة لا تقارن بالمال، الطبيب كيقرا 13 سنة و جيتي نتا قارنتيه مع لي قاري 3 سنوات تقنية
الله إهديكم الواقع هو هادا لا يمكن تغطية الشمس بالغربال
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30 - karim الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:07
مسرحية الاطباء يريدون احتكار كل شيء على حساب جيب المواطن الضعيف
300 درهم في 5 دقاءق بزاف ;;;;;;;انا مع المبصاري الذي يقدم لي الخدمة مجانا
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31 - أعمى الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:09
جشع الأطباء يجعلنا نحن المواطنون نتضامن مع المبصاريين و العشابة و الطب البديل ....
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32 - محمد الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:10
والمبصاريين ولا مالين النظارات في العالم كامل عندهم الات لقياس النظر والمغرب بوحدو اللي خاصنا نمشيو عند طبيب ديال العينين باش نشوفو العبار ديال العينين ، الحماق هذا
راه الآلة هي اللي تتعطي العبار وليس الطبيب ، تسدات عليكم العوينة وبديتو تتنوحو هههه
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33 - Nassim الاثنين 03 يونيو 2019 - 17:22
شخصيا اكره الاطباء لجشعهم وعدم رحمتهم للفقراء فحص ديال 5 دقائق وكيطالبك تخلص 300 درهم انا من الطبقة المتوسطة وكاتجيني غاااالبة فما بالك بالمسكين ،، شخصيا بالنسبة لي هذه بادرة طيبة من الحكومة ، زد على هذا الالات وحدها من تحدد قياس البصر شنو زعما كيدير هاد الطبيب ؟؟؟! الطبيب باين في لازم تمشي عندو ( قرحة العين ، .... الخ ) لست مجبرا نمشي نعبر عندو ايلا ماكانش عندي مشكل بيولوجي
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