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كُتّاب وآراء
أطباء العيون يحذرون من خطر مشروع قانون على أبصار المغاربة
خلّف مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، ردود أفعال غاضبة من طرف أطباء العيون في القطاع الخاص، الذين ذهبوا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر "سيشكل خطرا على أبصار المغاربة".
وتخوّل المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدّته وزارة الصحة، للمبصاريين القيام بفحص العيون؛ وهي المهمة التي كانت محصورة على الأطباء، الذين يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.
وخاض عشرات أطباء العيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، دعت إليها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عبروا فيها عن رفضهم لمشروع القانون 13.45، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة "للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة".
ورفع الأطباء المحتجون شعارات من قبيل: "هذا عيب هذا عار الاتجار في البصر"، "هذا لوبي النظارات كيحكم في الوزارات"، "بأي حق بأي تكوين تقيسوا فالعينين"، "يا وزير يا مسؤول لا للاتجار في البصر"... مطالبين الحكومة بـ"أن تتحمل مسؤوليتها لحماية عيون المغاربة من الخطر".
ياسين الرفاعي، عضو نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، اعتبر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المادة الـ6 من القانون 13.45، التي ترخّص للمبصاريين بقياس البصر وانكسار العين، "تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة"، مضيفا "هذا الفحص هو فحص طبي، ولا يمكن أن يقوم به غير الأطباء، والقيام به من طرف غير الأطباء هي ممارسة لمهنة الطب بطريقة غير شرعية".
وجوابا عن سؤال حول ما إن كان احتجاج أطباء العيون جاء بهدف الدفاع عن مصالحهم المادية وليس دفاعا عن صحة عيون المغاربة، قال الرفاعي: "هذا غير صحيح. وما يجب على المواطنين فهمه هو أنّ أمراض العين يمكن أن تكون خطيرة، ولا يمكن أن يتمّ تشخيص هذه الخطورة إلا من خلال الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء المختصون في أمراض العيون".
وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى مرض المياه الزرقاء الذي يصيب العينين، والذي يعاني منه زهاء 600 ألف مواطن مغربي، مبرزا أنّ الفحص الذي يقوم به الطبيب المختص يمكّن من اكتشاف أي مرض تعاني منه العيْن؛ لأنه يشمل قياس حدّة البصر، والأمراض الخفية وأمراض الشبكة، بينما لا يتيح الفحص الذي يقوم به المبصاريون إمكانية اكتشاف هذه الأمراض.
الرفاعي قال إنّ أطباء القطاع الخاص يدافعون بالدرجة الأولى عن حماية صحة عيون المغاربة من الخطر؛ "فالمواطن الذي لا يملك الإمكانات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي؛ ولكن أن نرمي صحة المواطن بحجة الثمن والمجانية الخاطئة، لأن الفحص الذي يقوم به المبصاريون ليس مجانيا، حيث يتبعه شراء المريض للنظارات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
العدو الاستراتجي واقتصادي وأجتماعي للحكومة هو الشعب.
أنا والله مفهمت والو فهاد لبلاد -.
يضربون و يضحكون
العجب هذا
هادو ناشطين
يقهقهون
و حنا الشعب باغيين الرخا
رخصوا الفحوص و مرحبا بينا عندكوم
الغلاء فاح عندكم
و لا ترخصون أبدا
انظروا للمواطن الضعيف
يجب على الجمعيات و الاحزاب التدخل لإيقاف هذا الغدعبث بالمواطنين و زيادة رقابة الاطباء و محاسبتهم.
لقد كثر تدخل المافيات في حياة المواطنين مما ينذر بالخطر
وللأمانة فالمبصارييون لا يقيسون النظر للحالات المحتاجة لطبيب
والله على ما اقول شهيد
بحيث ان تكوين المبصريين تكوين تقني و ليس تكوينا طبيا، على سبيل المثال واحد المريض ما كايشوف و مشى عند المبصري اش غادي إعمل ليه؟؟
إقياس ليه البصر و يعطيه النظارات بدون تشخيص و لا معرفة سبب نقصان بصره
انا لست مع الاطباء كاشخاص و لكن معهم في المشكل
الصراحة و المصلحة العامة للمرضى المغاربة هو الطبيب اولا و المبصري تانيا
في هذا البلد التعيس آخر هم من يهتم لصحة المواطنين هم اطباء القطاع الخاص ...
والله لقلة قلييييلة جدا جدا من يهتم منهم لصحة و جيب المريض المغربي .
خرجوا ليها نيشان و قولو "شوفو شوفو هاد الروينة المبصاري غادي يضيق عينا"
كما على الدولة أن تتدخل فيما يخص تعريفة أطباء العيون بالعيادات الخاصة، فلا يعقل أن يكون مدخول مواطن لا يتجاوز 20 أو 30 درهم يوميا، أن يفحص عينه بـ200 أو 300 درهم عند طبيب خاص!!!
في حقيقة الأمر، تمكن المبصاراتيين من إستخدام أجهزة تصحيح البصر، فيه فائدة كبيرة لمحدودي الدخل، لكن المشكلة هي أن المبصاراتي لا يمكنه فحص العين و معرفة مشاكل العدسة أو الشبكية و كل ما يتعلق بأنسجة العين
و عضلاتها.
الحل هو المستشفيات العمومية، التي يجب أن تستقبل المعوزين، و أن يحصلو على الفحص و العلاج الملائمين...
لكن هذا يبقى حلما بعيد المنال، في دولة آخر همها صحة المغاربة، بل إن الواقع الصحي في المغرب يتجه نحو منزلق خطير من الإهمال و الفساد
و التدهور.
كيف لصاحب تكوين تقني مكون من مدرسة حرة غير مراقبة بعد ان عجز عن الالتحاق باي مدرسة اخرى بسبب معدله الضعيف، ان يصبح طبيبا بين لحظة و وضحاها ! ثم ياتيك بنظارات مستوردة من الصين فيقول لك التدويزة و النضاضر ب 200 ررهم !!
باراكا من التشلهيب ، 300درهم لزبارة طبيب العيون لمدة 5 دقائق لا تؤدون عليها شيئا من الضرائب ...
المبصاريين خدامين مع ولاد الشعب الدراوش و اللي هوما الأغلبية ما كيصوروش حتى 100درهم للنهار ، نتوما خليوكوم فالعمليات ديال 7000درهم فما فوق لمدة عشر دقائق .
أما باش تقولو أن صحة بصر المغاربة هي همكم ، للأسف هذا بهتان عظيم ، بل همكم حياباتكم البنكية المنتفخة !
حسبنا الله نعم الوكيل
يا لامة ضحةت من جهلها الامم
زيد على ان التغطية الصحية لازمها تصريح الطبيب من اجل استرجاع مبلغ التعويض الشيء الذي لا يتوفر حاليا
وكذلك تراخي السلطات فيما يخص تتبع مستوى التكوين في بعض أو جل المدارس المتخصصة لمهنة النظاراتي والتي تلزم بتكوين يؤهله لأن يشتغل وفق المواصفات الطبية وإلا يتعرض للعقوبات
اين المشكل الحقيقي، واش مابغاوش يقسموا الخبزة ؟
الاطباء يكلو بوحدهم ويبتزو المستهلك باجباره على تشخيص غالبا ما أصبح يتم بأقل واجب مهني والخلاص، خلافا للسابق
المسهلك يلعبو به النظاراتيين يدفعو ليه لي كان بالثمن لي بغاو ما راقبهم حد
وانت اامستهلك ضرب راسك مع الحيط، عندك الله ما كاين لي يدوي عليك، داك لي غايدوي عليك بصح تاياكل معهم بيك الحلوة
اللي عندو لفلوس يمشي يخلص و ليما عندوش راه المستشفيات ديال الدولة.
كل واحد يدير داكشي لي تايعرف ليه هادا من ضرب الحماق.
حفضنا الله من اي مكروه
أكثر من ذلك فعدد ساعات تكوين النظارتي في علم قياس البصر يصل الى 90 ساعة كل سنة من سنوات تكوينه في حين عددها لدى أطباء العيون لا تتجاوز بضع ساعات ، مع العلم أن عدد سنوات تكوينهم التخصصي في مجال العيون واحد ، وإلا كان الأولى ألا يمارس الطبيب قياس البصر إلا بحضور وإشراف وملاحظات النظارتي . إثقوا الله في الله
ألهذا الحد يمكن لمركب النقص أن يصل يصاحبه ، وللعلم فقط فكثيرة هي الحالات التي يصحح فيها النظارتي أخطاء قياسية تحملها وصفات طبية ....
أم أن التجمهر يمكن أن ينتزع حقوقا أخذت بقوة القانون ؟
و بالتالي سيصبح المواطن الراغب فقط في استبدال نظارته في حل من زيارة الطبيب الذي سينحصر عمله في إزالة الجلالة من عيون العجزة .
الله إهديكم الواقع هو هادا لا يمكن تغطية الشمس بالغربال
300 درهم في 5 دقاءق بزاف ;;;;;;;انا مع المبصاري الذي يقدم لي الخدمة مجانا
راه الآلة هي اللي تتعطي العبار وليس الطبيب ، تسدات عليكم العوينة وبديتو تتنوحو هههه