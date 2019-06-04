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الرئيسية | مجتمع | رسوم تسجيل بكلية علوم التربية تثير مخاوف ضرب مجانية التعليم

رسوم تسجيل بكلية علوم التربية تثير مخاوف ضرب مجانية التعليم

رسوم تسجيل بكلية علوم التربية تثير مخاوف ضرب مجانية التعليم
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:00

خلّف إعلان بثّته كلية علوم التربية بالرباط على موقعها الإلكتروني، تحثّ فيه الطلبة الراغبين في إعادة التسجيل بالكلية برسم الموسم الدراسي المقبل على إرفاق طلباتهم برسوم، ردود أفعال واسعة، اعتبر قسم كبير منها أن هذه الرسوم هي بداية لتفعيل إلغاء مجانية التعليم العمومي.

وحددت كلية علوم التربية، وهي الوحيدة في المغرب، الرسوم التي طالبت بها الطلبة، والتي سمّتها "رسوم الخدمات الاجتماعية"، في 250 درهما بالنسبة إلى سلْك الإجازة، و350 درهما بالنسبة إلى سلك الماستر.

وسارعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد إلى نشر بلاغ كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مرفوقا بتعليق "ها هو ما بداو من لفوق. ضربة لمجانية التعليم"؛ فيما انبرى عدد من رواد الشبكات الاجتماعية إلى التعبير عن موقفهم الرافض لفرض رسوم على طلبة الجامعات العمومية.

مصدر مسؤول من إدارة كلية علوم التربية قال إنّ الرسوم التي طلبت الكلية من الطلبة أن يضمّنوها بطلبات التسجيل كان معمولا بها منذ سنوات، موضحا أن الأمر لا يتعلق برسوم، بل بـ"مساهمات نظير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الكلية للطلبة".

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ كلية علوم التربية تحرص على توفير عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلبة، وتوفر لهم الربط بشبكة الأنترنيت (WIFI) داخل فضاء المؤسسة، علاوة على "خدمات تكميلية".

وتعليقا على الضجّة التي أثارتها الرسوم سالفة الذكر، قال المصدر ذاته: "هذا حق يراد به باطل، ونقاش مغلوط بمثابة مزايدات لا أكثر ولا أقل"، مضيفا "التعليم العمومي لم يكن دائما مجانيا مئة في المائة، بل يدفع الطلبة بعض الرسوم البسيطة، تختلف من مؤسسة تعليمية إلى أخرى".

وفيما اعتبر عدد من رواد الشبكات الاجتماعية أن رسوم التسجيل التي أعلنتها كلية علوم التربية بالرباط هي تمهيد لضرب مجانية التعليم، تفعيلا لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".

وتابع: "يجب أن يتمّ التفريق بين إلغاء مجانية التعليم، وبين إلزام الطلبة بدفع بعض المساهمات نظير الخدمات الاجتماعية التي تُقدم لهم، والتي لا تتوفر الكليّات على موارد مالية لتغطيتها".

وكان النقاش حول مجانية التعليم قد احتدم بعد عرْض مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين على البرلمان، حيث اعتبرت النقابات أنّ ما يتعلق بمساهمة الأسَر في تمويل تسيير المؤسسات التعليمية ينطوي على ضربٍ لمجانية التعليم؛ بينما تقول الحكومة إنّ الأسَر المعنية هي الأسر الميسورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - بو وولي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:10
وفينا هو التعليم بعد باش نهدرو على المجانية من عدمها...
بالمناسبة علاش الأمير غير كيدوز امتحان ف ثانوية عمومية وما يقراش فيها؟
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14
2 - ولد الشعب الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:10
هده مجرد بداية. والقادم أفظع .أين الضاربين في نضالات رجال التعليم؟وأين الحاقدين على أساتذة الكونطرا؟ فاليخرجرو الآن الي الشارع إن كانت فيه غيرة على أبناء الشعب ومجانية التعليم كما يقولون!
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1
3 - أبو محمد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:11
السؤال هل هناك قانون يسمح باستخلاص هذه الرسوم. بالإضافة إلى أن الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية من اختصاص مديرية الأحياء الجامعية ماهذه الفوضى. كل واحد تيدير ما بغى الله يلطف أو صافي
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7
4 - بوشتة ايت عراب الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:12
رسوم التسجيل كانت دوما موجودة و في اي مكان...150 درهم او 200 درهم للطالب هي لا شيئ مقارنة بالخدمات المقدمة: من حراس امن، و لوجيستيك، و طابعات، و سبورات و مقاعد الخ...المغاربة يفضلون شراء هواتف جد غالية و سيارات جد غالية و علب سجائر جد غالية الخ و حين تطالبهم بواجبهم مثلا مساهمة بسيطة في رسوم التعليم يرفضون و يغضبون...مثلا 150 درهم في كلية اداب مسجل بها 10000 طالب تمثل مبلغا لا باس به بواسطته يمكن اجراء الامتحانات بطرق جيدة مثلا بتوظيف شباب عاطلون في الحراسة ابان الامتحانات و بشكل مؤقت و كل ما هو لوجيستكي بسيط (لكن يشكل عبئا على الدولة) او تسهيل تشغي عمال النظافة او شراء الاوراق و الادوات من طابلات و سبورات و ستيلوات و كراسي وووو...لا بد من الجماعة و الجهد الجماعي من اجل الجماعة...و الا علاش المغاربة يتسابقون على البناء و اقتناء الكماليات الغالية؟ لكن المدرسة و التعليم و الصحة لا يريدون الاداء...يجب فقط اعمال الحكامة و الشفافية و الديموقراطية و العدل و مقضاة المرتشين و ناهبي الميزانيات الخ الخ- في التعليم المغاربة تعودوا على المجان و بالتالي لا يحسون بقيمة الاستاذ و الدروس ووووووو
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17
5 - شاهد عيان الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:12
هذا الأمر تعمل به الجامعة منذ سنوات خلت ولا من يحرك ساكنا الكل يدفع ويسكت ولكن الموضوع خرج اليوم الى العلن نظرا لمجموعة من القررات التي تسير في اتجاه ضرب مجانية التعليم في مستوى ما قبل التعليم الجامعي، واعتقد أن جرأة امزازي على فرض تلك الرسوم على الطلبة هي التي اوصلته إلى الوزارة لإكمال مشروع ضرب المجانية.
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6
6 - alami الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:21
لا تتحدتون عن مجانية التعليم فقد ضربت بعرض الحائط
عندما منح دبلوم الدولة للجامعات الخاصة فهدا يعني أن التعليم أصبح بالمال
كيف يعقل أن تلميد حصل على 10 ف البكالوريا ويكمل دراسته بجامعة خاصة مقابل مئة ألف درهم في العام وفي الأخير يحصل على دبلوم دولة سواسية مع تلميد حصل على معدل 18 فالباكلوريا وأكمل دراسته في جامعة حكومية
بهدا هم يشجعون الجامعات الخاصة لقتل التعليم العمومي
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17
7 - مغربي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:28
واش غير تكون رسوم التسحيل
يبدا لبكا وضرب المجانية.
مدارس دول العالم باكمله فها رسوم التسجيل.

راه لفلوس تتخسر فالخاوي.تقول شي ادارة رسوم التسحيل
لبكا ابدا.

باركاااا من عقلية لبكا ونوضو شمرو وخدمو.
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4
8 - سعيد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:30
ينبعي تحديد الاسرة الميسورة.. وهل الميسور يبحب عن وظيلة لا تكفي الا لسد رمق العيش.؟ ان الاسرة الميسورة فيي نظر الحكومة كل من يتقاضي ولو ثلاث الاف درهم..وما امثلة المنح الدراسية ببعيدة..
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3
9 - مغربي الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:31
350 درهم ما هي والو . مصاريف التسجيل و صيانة المراحيض + أساتذة التعاقد مالهم و مال شي مصاريف غادي يخلصوه من جيبهم مثلا . يدخلو غا يقريو ولاد الناس
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0
10 - ملاحظ محمد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:33
واش250 درهم تعتبر ضربا لمجانية التعليم حشاكم ا التنسيقية راه قريتوا فابور وخدمتوا و وليتوا كا الديروا البوز للدولة و الشعب لو انكم اديتم مقابل دراستكم ما كنتم لتتخدوا الدولة هزؤا تسنيوا العقد وتقولوا ما قبلناش السنياتور
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3
11 - مراد الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:37
أرجو ان تكون الرسالة قد وصلت الى الذين يشكون في انزال خطة خوصصة التعليم , بما فيه فرض التعاقد على الأساتذة الجامعيين منهم و النظاميين
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-4
12 - تلحاج الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:44
اين الذين بشتمون طلبة كليات الطب وينعتونهم بعوت هم منها بريئون ها هي بداية ذبح مجانية العليم انها سياسة خصخصة التعليم و الصحة البارحة قالهم لعلاج بصركم اذهبوا الى الضارتيين لانهم ارخص عليكم من الاختصاصي لان مستشفيات الدولة فارغة تم افراغها من كل شيء من اراد العااج عليه بالدفع فنحن سنخرج اطباء من الكليات الخاصة وسيفتحون عيادات لنهبكم استعدوا...
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13 - ميلود الثلاثاء 04 يونيو 2019 - 12:46
اقلكم يصرف عشرات الدراهيم في المقاهي واقتناء هواتف غالية بدون مبرر
وعندما يتعلق الامر بدفع مبلغ بسيط في السنة لا يوازي حتى ثمن الاشتراك الشهري في الهاتف تقوم القيامة
انه شعب الكسل الانتهازية والخداع
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