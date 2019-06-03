24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2705:1412:3116:1119:3921:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المشفى العسكري بالرباط .. "تحفة طبّية" تتكفل برعاية قدماء الجيش‬ (5.00)

  2. ضعف تطبيق قانون محاربة التدخين .. "لوبي التبغ" في قفص الاتهام (5.00)

  3. ياسين كصوان .. "سُديس المغرب" يشد المصلين بطرائق قراءة القرآن (5.00)

  4. من أجل قانون تنظيمي بروح الدستور (5.00)

  5. الريصاني مدينة بدون لصوص .. التربية والصرامة تكبحان السرقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عقوبات حبسية وغرامات تنتظر "غشاشي الباكالوريا"

عقوبات حبسية وغرامات تنتظر "غشاشي الباكالوريا"

عقوبات حبسية وغرامات تنتظر "غشاشي الباكالوريا"
زينب بوزار*
الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:25

شدّدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها أصدرته الخميس الماضي بمناسبة اجتياز امتحانات الباكالوريا، والتي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو الجاري، على تطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، من أجل مواجهة المد المتزايد لحالات الغش، وتوعية المترشحات والمترشحين بعواقبه الوخيمة.

وفي السياق نفسه تمت مطالبة كل مترشح لامتحانات الباكالوريا، ممدرسا كان أو حرّا، الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش، والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته.

وبخصوص العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش في الامتحانات المدرسية، فيحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، في الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

كما تنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل فضاء الامتحان.

يذكر أن ظاهرة الغش في الامتحانات قد استفحلت، خلال السنوات الأخيرة، بشكل مقلق، إلى درجة أضحت تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية والتي تسيء إلى مصداقية الشهادات المدرسية وتخل بمبدإ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمد الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:39
نتمنى ان تكون غرامات مالية و عقوبات حبسية لناهبي اموال الدولة و الغش في مشاريع الدولة من جسور و طرق و بنايات الدولة و الحدائق العمومية و الغش في الانتخابات و الغش في الامتحانات الوظيفية وووووووووو...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - استاذ الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:39
راه حانا استاذ لي مهدد كيدر الخدمة ديالو في الأخير خارج الزنقة هاز عليه واحد موس في النفس الوقت الوزارة خصها تحمي حتى استاذ الله يدير شي تاويل ديل الخير اتمنى لجميع التلاميذ التوفيق والنجاح
عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - شكون نتوما? الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:41
الغش في الباكالوريا لا تنطبق عليه شروط الجريمة,بخلاف الغش في الانتخابات و شراء الذمم و الاختلاسات و الرشاوي و التربح من المناصب و عدم تادية المهام وغير ذلك من الفساد الذي لا يخفى على اي احد,والذي لم نسمع ان الدولة قد حبست مسؤولا و طردت موضفا او حاسبت مقصرا,بل فقط تطبقه على الضعفاء,رغم ان الغش في الامتحان كارثة اخلاقية و اجتماعية لا نسمح بها.انما الاصلاح يجب ان يبدا من الجذور لا من الاوراق خاصة في قطاع التعليم الذي يعيش فترة احتضار,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - أستاذ فرض عليه التعاقد الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:46
قولو للدولة دير جهاز التشويش و نشوفو نسب النجاح ديك الساعة، الحاصول راكم عارفين لكانت نسب النجاح متدنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - lolo الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:46
عقوبة غش التلاميذ أصبحنا نعرفها ، فمتى سنعرف عقوبة غش المسؤولين ^ الكبار^
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - drissh الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:47
"الغرامة والسجن!!!!!اظن أن المغرب البلد الوحيد والاوحد لي دار هاد القانون....زعما را عندنا التعليم من الاولويات.....اش هاد الطنز اش هاد القمع.....بحال هاد القانون مكاينش على المسؤولين من الموظفين السامين والوزراء وووووووو زوجاتهم واولادهم و تريكتهم!!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - حاميدو الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:47
واش للي داير التشويكة والطوانغ وسروالو طايح حتى للنص مستعد لشي امتحان هاداك راه غادي يغش واخا تحط حداه لVAR ديال لفيفا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - ولد الشعب الاثنين 03 يونيو 2019 - 18:58
الدولة لا تريد النزاهة في الإمتحان هي تريد بقاء هادا الحال وكفاكم نفاقا. لو كانت تريد النزاهة لقطعت تغطية الإتصالات عن التانويات. ولجعلت على الحراسة بعض من أفراد الداخلية (المخزنية ولبوليس)وتم شوف واش ينقل شي حد تم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.