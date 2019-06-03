بلدان إسلامية تعلن الأربعاء أول أيام "عيد الفطر"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت دول مصر والأردن وفلسطين، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

ففي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الأربعاء، هو أول أيام شهر شوال، وعيد الفطر المبارك، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، من خلال المرصد الفلكي".

وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة محمد الخلايلة ان "يوم غد الثلاثاء الموافق 4 يونيو لعام 2019 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه سيكون يوم بعد غد الأربعاء هو الأول من شوال لسنة 1440للهجرة، وأول أيام عيد الفطر السعيد".

وبفلسطين، ذكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في فلسطين.

وقال المفتي، "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1440هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غد الثلاثاء الرابع من يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون بعد غد الأربعاء الخامس من يونيو أول أيام عيد الفطر".