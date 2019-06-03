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كُتّاب وآراء
عطلة استثنائية في الإدارات المغربية يوم الجمعة
أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الاثنين، أنه تقرر أن تعطل عن العمل، بصفة استثنائية، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يوم الجمعة 7 يونيو 2019، علاوة على عطلة العيد، وذلك في حالة ما إذا كان فاتح شوال هو يوم الأربعاء (05 يونيو 2019).
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار اتخذ استنادا إلى مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 جمادى الثاني 1426 (20 يوليوز 2005).
ومن المرتقب أن يعلن المغرب مساء غد الثلاثاء عن رؤية أو عدم رؤية هلال شوال، ليكون عيد الفطر بالمملكة بعد غد الأربعاء، وهو احتمال رجحه العديد من الفلكيين، أو يوم الخميس 6 يونيو.