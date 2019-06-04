عصير المزاح -29- رُقية السياسة .. وتصريح الممتلكات بالحمّام

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

مباشرة بعد دخول قانون التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ، خرجتُ إلى الشارع بملابس لاصقة لأصرّح بممتلكاتي، والغريب أن لا أحد سألني: من أين لك هذا؟ وكم كنت مغفلا عندما اعتقدتُ أن الأمر غريب، فهذا هو العادي في بلادي. لذلك شرعتُ في مراكمة ممتلكاتي، وبعد شهر من تناول الأعشاب الطبية، تكونت لدي أرداف كأرداف هَيْفا ديالنا قبل أن تفقد أغلب ممتلكاتها وجزءا كبيرا من أردافها.

ولدينا من الرقاة ما يسد عين الشمس، وهم رقاة طيبون، تفوح منهم رائحة الطيب، ويقطنون في فيلات راقية في أحياء راقية. نزحوا من المناطق المعتمة للفقر إلى أنوار الرفاهية، ونجحوا في تربية أبنائهم وبناتهم على طاعة الله في تركيا، وأفلحوا في تربية كروشهم وخدودهم وأردافهم. فلا تسأل: من أين لك هذا؟ واسألِ الطبيب سعد لا المجرد سعد الذي لم يكن يعلم أن خروجه في نزهة مع البشير سيوقعه في قبضة النذير.

وقد استبشرتُ خيرا عندما قرأتُ تصريح كبير الرقاة الذي قال إن إخوانه لم يستفيدوا شيئا من السياسة سوى شرائهم لبعض المنازل والسيارات، وكل من تمت ترقيته على يديه اشترى منزلا وسيارة، وصار يمارس علينا السياسة يوميا حتى أصبنا بحكة شديدة في مؤخرة الدول العربية على مستوى الشفافية بسبب الحرارة المفرطة.

وأخشى ما أخشاه، سيدي الراقي، أن ينقضي ماء الرقية ولا ينالني من رشاته شيئا، و"عطشان ميّة.. ارْقيني". ولا أطلب إلا موعدا في عيادتك كي ترقيني بسرعة إلى الدرجة الأولى كي أستطيع شراء منزل وسيارة. وأرجو فقط أن لا تعذبني أثناء الترقية، وأن تضع لي قليلا من الماء في القنينة لأرش الأصدقاء والأقارب على سبيل البركة.

وداعا عالم الفقر والضنك، عالم الرفاهية يناديني لألتحق بصفوف الأخوات والإخوان الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجات الممتازة، فلا يتسوقون إلا من الأسواق الممتازة، ولا يلبسون إلا من الماركات الممتازة. وعندما طالعتُ سبورة النتائج، لم أجد أسماءهم في قوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات، والاسم الوحيد الذين كان مكتوبا بالبنط العريض هو اسمي. وأنا مستعد للتصريح بممتلكاتي أمام أي لجنة لتقصي الحقائق، بشرط أن يأتوا إليّ باكرا في حمام حومتنا مصحوبين بكل لوازم الترقية.

العيطة عليك

أعلنت الفنانة الإيطالية "فاليري شيوسكولا" عن تغييرها لاسمها إلى "سارة" عندما اعتنقت الإسلام، وذلك مباشرة بعد صلاة يوم الجمعة الماضي بمسجد الكتبية التاريخي بمراكش، وسط تهليلات وتكبيرات الكثير من المصليات والمصلين، الذين نتمنى أن يعتنق بعضهم الإسلام دون تغيير أسمائهم.

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبل على الزواج؟ تبحث عن شريكة الحياة؟ إليك هذه النصيحة: "ولأنك كذاب بميزة حسن جدا، ولا تشعر بأدنى ذنب في اقتراف المزيد من الأكاذيب، أخبرها بأنهم طردوك من العمل، ووضعت طلبا لدى الجهات اللامسؤولة للاعتصام أمام قبة البرلمان، وأنك لم ترث لا أراضٍ ولا فيلات ولا عمارات (وهذا صحيح طبعا).. وكل ما تركه لك المغفور له أبوك هو دين ثقيل يطاردك الدائنون من أجل تسديده تحت التهديد باقتلاع كِليتَيك وبيعهما لأحد الأثرياء من مرضى القصور الكلوي، وحمار أشقر عجوز لا يكف عن النهيق والتهام كميات هائلة من البرسيم. إذا تشبثتْ بذراعك رغم كل ذلك، فإن مخها مصاب بشلل نصفي.. أما أنت فتحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة لاستئصال المخ.